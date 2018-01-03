ولاية أمن فاس تتفي تدخل عميد لصالح ابنته‎

هسبريس من الرباط

نفت ولاية أمن فاس أن يكون مسؤول أمني قد أحدث فوضى عارمة داخل مرفق الأمن، وعرض زملاءه للسب والشتم على خلفية تطبيق القانون في مواجهة ابنته التي كانت موضوع مسطرة قضائية تتعلق بتبادل العنف.

وفي تفاصيل الواقعة، أوردت الولاية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه بتاريخ 23 دجنبر المنصرم، توصلت مصالح الأمن بمدينة فاس بإشعار هاتفي مؤداه نشوب خلاف داخل أحد المقاهي بين مجموعة من الفتيات والذكور الذين كانوا يتابعون مباراة في كرة القدم على شاشة التلفزة، وهو ما استدعى إيفاد الدورية الأمنية التي تغطي القطاع للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

وقد تم استقدام جميع أطراف الخلاف، يقول البلاغ، ويتعلق الأمر بخمسة شبان، من بينهم فتاتان إحداهما ابنة عميد شرطة، وتم الاستماع إليهم في محاضر قانونية بسبب تبادل العنف، وتم إشعار النيابة العامة المختصة، التي قررت إحالة الملف على شكل معلومات قضائية.

وبخصوص ما راج عن "عربدة مسؤول أمني بسبب اعتقال ابنته في هذا الملف"، قامت مصالح الأمن بالاستماع لجميع الشرطيين والمسؤولين الأمنيين الذين عاينوا الحادث، تقول الولاية، ولم يثبت تسجيل أي تدخل للعميد المذكور في مجريات البحث أو إخلاله بواجب التحفظ والتجرد المفروضين في موظفي الشرطة.

وشددت ولاية أمن فاس على أنها باشرت إجراءات البحث في النازلة طبقا للقانون، وبتجرد عن أي تدخل أو تأثير من أي طرف كان.