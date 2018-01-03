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الرئيسية | حوادث | ولاية أمن فاس تتفي تدخل عميد لصالح ابنته‎

ولاية أمن فاس تتفي تدخل عميد لصالح ابنته‎

ولاية أمن فاس تتفي تدخل عميد لصالح ابنته‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:13

نفت ولاية أمن فاس أن يكون مسؤول أمني قد أحدث فوضى عارمة داخل مرفق الأمن، وعرض زملاءه للسب والشتم على خلفية تطبيق القانون في مواجهة ابنته التي كانت موضوع مسطرة قضائية تتعلق بتبادل العنف.

وفي تفاصيل الواقعة، أوردت الولاية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه بتاريخ 23 دجنبر المنصرم، توصلت مصالح الأمن بمدينة فاس بإشعار هاتفي مؤداه نشوب خلاف داخل أحد المقاهي بين مجموعة من الفتيات والذكور الذين كانوا يتابعون مباراة في كرة القدم على شاشة التلفزة، وهو ما استدعى إيفاد الدورية الأمنية التي تغطي القطاع للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

وقد تم استقدام جميع أطراف الخلاف، يقول البلاغ، ويتعلق الأمر بخمسة شبان، من بينهم فتاتان إحداهما ابنة عميد شرطة، وتم الاستماع إليهم في محاضر قانونية بسبب تبادل العنف، وتم إشعار النيابة العامة المختصة، التي قررت إحالة الملف على شكل معلومات قضائية.

وبخصوص ما راج عن "عربدة مسؤول أمني بسبب اعتقال ابنته في هذا الملف"، قامت مصالح الأمن بالاستماع لجميع الشرطيين والمسؤولين الأمنيين الذين عاينوا الحادث، تقول الولاية، ولم يثبت تسجيل أي تدخل للعميد المذكور في مجريات البحث أو إخلاله بواجب التحفظ والتجرد المفروضين في موظفي الشرطة.

وشددت ولاية أمن فاس على أنها باشرت إجراءات البحث في النازلة طبقا للقانون، وبتجرد عن أي تدخل أو تأثير من أي طرف كان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - بنت الري____________ش_1_ الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:34
ههههه هههه هههه نفت ولاية الامن ..........................!!!.هل كنتم فعلا تعتقدون انها ستعترف !!? هههه ههههه نكثة 2018.
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53
2 - حسام الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:35
فاس معروفة بنزاهة رجال أمنها و الدليل هو الأمن الذي تنعم به هذه المدينة
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30
3 - Mohamed Hol الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:42
ا لله يجعلني نطيق.بحكم ماظيكم.
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22
4 - صراع من اجل كرة الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:18
لاخير في امة يتقاتل ابناؤها على كرة يجري وراءها لاعبون يشغلون الناس عن القراءة والثقافة والتربية. بل يشعلون نار القتال بينهم فبئس بلية ابتلي بها ابناء البلاد
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23
5 - وانا نفهم الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:25
بغت نضحك ولكن جاني النعاس ههههههههههه
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2
6 - واه واه الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:33
اتمنى ان اقنع نفسي لتصديق الرواية.
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6
7 - احبك وطني الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:54
واش كضحوا على انفسكم وعلى علينا ، احنا راكم ماقدينش ضحكوا علينا حيت عقنا بكم من زمان . قالك تمت المسطرة في حياد تام ولم يسجل تدخل العميد في محريات التحقيق ...
هه هههه ههههههه والله يا جدع دا انتم مهزلة
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