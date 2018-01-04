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الرئيسية | حوادث | نقل أمني حاول الانتحار إلى العلاج النفسي بمراكش

نقل أمني حاول الانتحار إلى العلاج النفسي بمراكش

نقل أمني حاول الانتحار إلى العلاج النفسي بمراكش
هسبريس من الرباط
الخميس 04 يناير 2018 - 00:43

جرى نقل مفتش الشرطة الذي هدد بالانتحار، اليوم الأربعاء بمراكش، إلى قسم الأمراض العقلية والعصبية بالمستشفى الجامعي، بعدما ظهرت عليه أعراض الاضطراب النفسي.

المعني بالأمر، الذي كان يتابع علاجا نفسيا، كان قد صعد إلى سطح بناية ولاية الأمن وهدد بالانتحار، "مما دفع مصالح الأمن للدخول معه في عملية تفاوض، شاركت فيها أخصائية نفسية وأطر طبية، قبل أن تتمكن عناصر فرقة الأبحاث والتدخلات وعناصر الوقاية المدنية من ضبطه وتفادي تعريض نفسه للإيذاء"، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد فتحت مصالح ولاية أمن مراكش بحثا إداريا للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذا الحادث.

وكان إقدام مفتش شرطة بولاية أمن مراكش على محاولة الانتحار، اليوم الأربعاء، قد استنفر مختلف الأجهزة الأمنية، بعد صعوده فوق مبنى ولاية أمن مراكش المتواجدة بحي صقر، التابع لتراب مقاطعة جيليز، محاولا رمي نفسه من هناك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبد الكريم الخميس 04 يناير 2018 - 00:58
هذا نتيجة الحكرة والظلم والتسلط وتصفية الحسابات الشخصية الذي يعاني منه الموظفون بشكل عام وخصوصا موظفو الأمن.
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2 - جمال بوشيخي/ألمانيا الخميس 04 يناير 2018 - 01:34
أفراد الشرطة يعرضون قبل ولوجهم سلك الشرطة على الطب النفسي للتاكد من قدرته على ممارس مهنة الشرطي، لأن ليس كل إنسان قادر على ممارسة هذه المهنة التي لا تعتمد فقط على القوة البدنية إنما أيضا التفكير الذهني وقدرة التعامل مع الحالات المختلفة خلال المسيرة المهنية.
في المغرب الشرطي لا يتوفر على تأمين في المستوى يضمن له ولذويه لقمة العيش في حال تعرضه لمكروه او إصابة، ناهيك على الاجرة التافهة التي لا تسمن ولاتغني من جوع.
إذن لماذا نتعجب عندما نجد تقريبا كل رجال الأمن والدرك والجيش مرتشون؟ هذه إكراهات تسبب الخلل النفسي أكيد إلى جانب الإكراهات الأخرى كالعائلة والأطفال.
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