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الرئيسية | حوادث | درك تمصلوحت يحيل سائق "سيارة مميتة" على القضاء

درك تمصلوحت يحيل سائق "سيارة مميتة" على القضاء

درك تمصلوحت يحيل سائق "سيارة مميتة" على القضاء
إبراهيم مغراوي
الخميس 04 يناير 2018 - 07:45

أحالت مصالح الدرك الملكي بجماعة تمصلوحت، التابعة للقيادة الإقليمية للحوز، اليوم الأربعاء، شخصا ارتكب حادثة سير مميتة، وقعت على الطريق الرابطة بين مدينة مراكش والمنطقة المذكورة.

وجاء توقيف الشخص مرتكب الحادثة، أمس الثلاثاء، بعد مطاردة دامت ساعة، بعدما دهس أربعينيا وتركه مصابا بجروح خطيرة ولاذ بالفرار.

وذكرت مصادر أمنية لهسبريس أن هذا السائق لاذ بالفرار مباشرة بعد ارتكابه للحادثة؛ ما دفع مصالح الدرك الملكي بالحوز إلى القيام بحملة تمشيطية مكنت من توفيقه في وقت قياسي، واقتياده إلى مركز الدرك بتمصلوحت رفقة السيارة التي اقترف بها الحادثة، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، قبل عرضه على أنظار النيابة العامة بمراكش.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي بمركز تمصلوحت أشرفت على نقل الشخص المصاب إلى مستعجلات ابن طفيل بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية.

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