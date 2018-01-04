العثور على رضيعة متخلّى عنها وسط مركز بلفاع

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

عثر مواطنون، مساء أمس، على رضيعة حديثة الولادة، تم التخلي عنها وسط مركز بلفاع بضواحي اشتوكة آيت باها.

ووفق المعاينات الأولية التي باشرتها مصالح السلطات المحلية، فالرضيعة في أسبوعها الأول، وقد خضعت لفحوصات طبية بالمركز الصحي لبلفاع، قبل نقلها إلى جناح الأطفال المتخلى عنهم بمستشفى أكادير.

وفتحت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية تحقيقا حول ظروف التخلّي عن الرضيعة، في انتظار تحديد هوّية والدتها، مرجحة أن تكون الرضيعة ناجمة عن علاقة غير شرعية.