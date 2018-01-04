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كُتّاب وآراء
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العثور على رضيعة متخلّى عنها وسط مركز بلفاع
الخميس 04 يناير 2018 - 12:15
عثر مواطنون، مساء أمس، على رضيعة حديثة الولادة، تم التخلي عنها وسط مركز بلفاع بضواحي اشتوكة آيت باها.
ووفق المعاينات الأولية التي باشرتها مصالح السلطات المحلية، فالرضيعة في أسبوعها الأول، وقد خضعت لفحوصات طبية بالمركز الصحي لبلفاع، قبل نقلها إلى جناح الأطفال المتخلى عنهم بمستشفى أكادير.
وفتحت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية تحقيقا حول ظروف التخلّي عن الرضيعة، في انتظار تحديد هوّية والدتها، مرجحة أن تكون الرضيعة ناجمة عن علاقة غير شرعية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
1 - me me الخميس 04 يناير 2018 - 12:35
عافاكم بغيت نعرف وبغيت جواب مقنع لهده الحالات ديال التخلي عن الرضع حديث الولادة "هل لما تقوم فتاة برمي رضيعها تفادي لعدم معرفة عائلتها وجيرانها لم تكن بها علامات الحمل من انتفاخ واضح في بطنها؟ "
2 - محمود الخميس 04 يناير 2018 - 12:42
ثمرة الأفلام التركية و السهرات الماجنة التي تعرضها تلفزتنا الوطنية و 2M
3 - الى التعليقين الاول والثاني الخميس 04 يناير 2018 - 12:58
الى نبيلة.. الفطرة البشرية السوية لا تقبل باللقطاء في المجتمع، والاسلام كان واضحا في هذه الامور. وان كنت تريدين العهر والفساد باسم حقوق الانسان فاذهبي الى امريكا او اروربا. ولو ان الدولة سهلت امور الزواج واعطت الحقوق لكل الشباب، ووفرت حياة كريمة لكل الشعب كاروبا وامريكا لما تخلت هذه المتشردة عن ابنها. لكن قلة اليد والجهل وقلة الوعي وانعدام العدالة الاجتماعية هي السبب. الدول الاوروبية توفر كل شروط الحياة الكريمة وتنفق على الام ورضيعها وتمنحهم السكن وكل مقومات الحياة حتى يبلغ الرضيع اشده. لذلك لا نجد رضعا في الشوارع. نطلب الله يهديك. اما بالنسبة للتعليق الثاني. فالام تخلت عن ابنها لانها على الارجح متشردة ولم تتخل عنه مخافة الفضيحة بل لانها لا تستطيع ان تتكفل به. والله اعلم.
4 - رد على nabila الخميس 04 يناير 2018 - 13:09
يا اختي لو طبقنا ماذا تقولين فلن يبقى المجتمع دوله اسلاميه فالزنا حرام في الاسلام وفي الشرع وفي السنه اذن ما تقولينه ليس الا تراهات وخزعبلات ليس لها معنى بالنسبه للمسلمين ولا بالنسبه للعرب يعني المرة القادمة عندما تريدين ان تعبري عن رايك عبري بشفافيه وبالمنطق لا تتكلمي فقط لتتكلمي
5 - abdou Tanger الخميس 04 يناير 2018 - 13:11
وتحديد هوية الأب أيضا الذي تنكر للرضيع وأمه.
6 - simo fes الخميس 04 يناير 2018 - 13:15
الفساد الإجتماعي بكل أنواعه .هذا يدل على أن المجتمع المغربي ضاع ضياع فاق كل التوقعات.نحن لسنا بمسلمين ولسنا بنصارى أو يهود نحن أقبح من البوذيين.فساد التعليم فساد الصحة فساد القضاء لامستقبل للأجيال القادمة.فقط الإشهارات للسياحة في هذا البلد المتناقض
7 - سارة الريفي الخميس 04 يناير 2018 - 13:21
يا اختي نبيلة.تعليق 1.لماذا تظنون ان الغرب يبيح كل شيء. وانه بلا اخلاق.بالعكس فيهم محافظون وبنسبة مهمة جدا.الفرق هو انهم لا يسمونها حراما وحلالا بل اخلاقا.اضيف ايضا ان نسبة المتخلى عنهم في الدول التي تسمي نفسها مسلمة تفوق بكثير دول الغرب خاصة المتقدمة منها.بحكم عيشي هنا بسانغافورة احب ان اقول لك ان جل جيراننا في الاقامة والله ان بناتهم وابناءهم يخلدون الى النوم الساعة السابعة مساء.في حين ان صديقاتي في المغرب يهاتفنني في منتصف الليل وهن خارج البيت.هذا فقط مثال واحد. لا تلصقوا كل اخطاءنا بالغرب.ولا تعلقوا انحطاطنا الاخلاقي بالاسلام .الاسلام نقي ونظيف لذلك حرم الزنا والفساد لانه يعرف جيدا ان لا خير فيه.وليس هو المسؤول بل انا وانت وهي وهو.والله بعض الطلبة لما اشرح لهم ديننا يحسدوننا عليه. انشري هسبريس ولك كل امتناني.
8 - فاتورة النظرة والجنس. الخميس 04 يناير 2018 - 13:26
نظرة.....ربط علاقة.....جنس.....حمل...ثم رمي الرضيع.....هذا الأخير سيعاني طيلة حياته حتى ولو تكفلت به إحدى الأسر. ....سيفتش على أمه التي رمته وتخلت عنه.....سيفتش عنها في كل مكان.مأساة حقيقية.لاحول ولا قوة الا بالله.
9 - ابن سبو الخميس 04 يناير 2018 - 13:31
اللي عطا الله عطاه : المهم يجب انقاد المتخلى عنهم لا ذنب عليهم. فهم ابرياء و نطلب من الله عز و جل ان يجعل لهم رعاية و اهتمام كي لا يرمون عرضة للشارع. و الله يحد لباس
10 - الغاضب الخميس 04 يناير 2018 - 13:38
هذه هي نتائج و خلاصات حقوق الإنسان و دفاع عن حقوق المرأة !!!!! حتى تختلط الأنساب و يعم و ينتشر الفساد في المجتمع، و تنهار القيم و المبادئ و تنفك الأخلاق مرةً واحدة، عندها يفرح الملاحدة العلمانيين أعداء القيم و الأخلاق و المبادئ...و يصبح المجتمع حيوانيا كهذه التي رمت رضيعها في الزبالة !!!!!
11 - محمد من طنجة الخميس 04 يناير 2018 - 13:54
السلام عليكم الاخت nabila 1 القيطة هي انتي بتعليقك الدي كتبته بلا تفكير الاسلام يحريم الزنا العري واسباب المؤدية لذالك وايضا الاجهاض وقتل النفس بغير حق اذا اطلق العنان للعلاقات الحرام ستختلط الانساب ويقع العديد في زنا المحارم وعياد بالله اذا كانت القوانين الاسلامية معمول بيها لم تجرأتي على هذ الكلام
12 - مغربية الخميس 04 يناير 2018 - 14:21
السلام عليكم
أنا ام لثلاث اطفال اصغرهم ابنة في عمرها 9 سنوات ولا مشكل عندي من ان اتكفل بهذه الرضيعة . لا اعرف اذا كان ذلك مسموحا به ام لا لكن لن اتردد في احتضانها والاعتناء بها.
أنا ام لثلاث اطفال اصغرهم ابنة في عمرها 9 سنوات ولا مشكل عندي من ان اتكفل بهذه الرضيعة . لا اعرف اذا كان ذلك مسموحا به ام لا لكن لن اتردد في احتضانها والاعتناء بها.
13 - إلى المغربية الخميس 04 يناير 2018 - 15:08
ممكن لك يا أختي التكفل بالرضيعة .....المسطرة طويلة شيئا ما .....لكن تهون الأمور إن كانت لك رغبة أكيدة في رعاية وكفالة هذه الصغيرة البريئة .. .. عليك الاتصال برئيس قسم الحالة المدنية بالعمالة ....سيرشدك في الموضوع.
نسأل الله أن يوفقك.
نسأل الله أن يوفقك.
14 - حدبدان الخميس 04 يناير 2018 - 16:25
الى صاحب التعليق 4 ، ماهذا التناقض السافر في تعليقك، وضح من فضلك، امريكا واوربا بالنسبة اليك مثال يحتذى به ام مجتمعات فاجرة وجب الابتعاد عنها ؟
15 - ملاحظة الخميس 04 يناير 2018 - 16:46
مع احترامي لجميع التعاليق..هذه ظاهرة ناتجة عن التقاليد التي تحكم مجتمعنا و هي بعيدة كل البعد عن الدين والاخطر من ذلك عن الانسانية...وهي ظاهرة موجودة منذ القدم الفرق الموجود هو وساءل التواصل التي جعلت الاخبار تنتشر اسرع و اكتر .(فمنذ 46عثرت خالتي على رضيعة والحمد لله تكفلت بها.)
التقاليد التي تجرم المراة و تسمها بالعار طول حياتها بينما تجعل من الجاني بطلا (ضحك عليها) مع ان حكم الزنا في الدين هو نفسه بالنسبة للمراة و الرجل.
الدين حرية شخصية و المحاسب هو الله .
انا ام ولا استطيع حتى تخيل الم هذه الام التي تركت ابنتها.فكيف نحارب جهل مجتمع جعلنا نفقد انسانيتنا ؟
التقاليد التي تجرم المراة و تسمها بالعار طول حياتها بينما تجعل من الجاني بطلا (ضحك عليها) مع ان حكم الزنا في الدين هو نفسه بالنسبة للمراة و الرجل.
الدين حرية شخصية و المحاسب هو الله .
انا ام ولا استطيع حتى تخيل الم هذه الام التي تركت ابنتها.فكيف نحارب جهل مجتمع جعلنا نفقد انسانيتنا ؟
16 - المجيب الخميس 04 يناير 2018 - 17:51
للذين يقدمون انفسهم كوعاظ وكمتاسلمون وحراسا على حماية الاخلاق اقول لهم ما يلي: لنعتبر فرضيا ان هذا المولود هو ثمرة علاقة غير شرعية، وابوه عاهر وزاني وامه عاهرة وزانية لكن ماذنب هذا الوليد البريئ ايها الجاهليون ؟؟ فالذي جنى على هذا الطفل هي مفاهيم الاعراف العقيمة والقيود المجتمعية التسلطية واللامسؤولة. في نظري اعتبر ان اكبر زاني وعاهر ومفسد واكثر من يجني على هؤلاء الاطفال المتخلى عنهم هو المجتمع نفسه وكل من يدعي نفاقا انه يمتلك الحقيقة والفضيلة ويحكم على الابرياء انهم لقطاء وابناء حرام من دون ان يقدم وصفة للتكفل او البر والاحسان بهذه المخلوقات الملائكية مهما اقترف والديهما. هذا كلامي ومن لم يعجبه فسارد عليه بما قاله النبي عيسى عندما تدخل لانقاذ زانية من الرجم فقال لجموع من الجهلة: "من كان منكم بدون خطيئة، فليضربني بالحجر".
17 - الى حديدان الخميس 04 يناير 2018 - 18:23
يا اخي تعليقي واضح... باختصار لو طبقنا الاسلام يعني الحاكم يعطي لكل ذي حق حقة وتوزع الثروات بالعدل وفرض الزكاة على الاغنياء وتوزيعها على الفقراء وتوفير مقومات العيش الكريم لكل شرائح المجتمع.(هذا موجود في الغرب) يجب على الدولة الاقتداء به. اما في ما يخص جانب الدين فالغرب لا عقيدة لهم يعني الزنى عندهم حرية شخصية ( في هذا لا يجب الاقتداء بهم) لكن للاسف العكس الذي يحدث في البلدان التي تتدعي الاسلام. تقليد اعمى في جميع الموبقات من عري وزنى وخمارات وحانات وانحطاط في الاخلاق من تنظيم للسهرات وغيرها. ولا يبالون بالشعب المقهور. هذا ما قصدت. وشكرا لك. انشري هسبريس.
18 - عزالدين الخميس 04 يناير 2018 - 19:50
جواب لصاحبة الرأي نبيلة تتكلمين عن الاسلام كأنه هوالسبب أتريدين ان يعلو الفساد وانتشار الأمراض بين الناس هاذا هو التخلف حاسبي نفسك قبل ان تحاسبي استغفري لنفسك لعل الله يسامحك
19 - حكيمة الخميس 04 يناير 2018 - 22:55
كاين برنامج مختلفون....ناجح من خلاله شحال من غائب رجع لعائلته. ...المطلوب يكون برنامج للاطفال الرضاع المتخلى عنهم في الشوارع موجودين الناس للي يكفلوا بهم بشرط يكونو عفرين ماكيولدوش يتبناوهم ويتهلاو فيهم ويكبروهم مللي يكبرون ويحلو عينهم غادي يلقاو وليديهم حداهم وعيشوا ويترباو مزيان بلا ما يعرفوا الحقيقة ويتالموا.....دير الخير تلقى الخير
20 - احبك وطني الخميس 04 يناير 2018 - 23:35
سيرتفع عدد الاطفال المتخلى عنهم ويزيد عدد الامهات العازبات اكثر واكثر وسيتأزم الوضع في المحتمع وتجد الدولة صعوبات كثيرة في التعاطي مع هذه الظاهرة ..لماذا هذا كله ؟ فقط لان في مجتمعنا اطلقت دعوات لشرعنة الزنا والفساد وحماية مقترفيه والله عز وجل توعد فاعله والمحتمع الحامي له بسوء العاقبة ( ولاتقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ) وهذا التخلي عن الابناء الرضع هو من سوء العاقبة والعياذ بالله
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