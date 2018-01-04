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الرئيسية | حوادث | إصابة شرطيين ودركيّين في حادثة نواحي سطات

إصابة شرطيين ودركيّين في حادثة نواحي سطات

إصابة شرطيين ودركيّين في حادثة نواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 04 يناير 2018 - 01:15

نقل عنصرا درك وشرطيان على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بسطات لتلقي العلاج بعد تعرضهم لحادثتي سير متفرّقتين بالطريق السيار الرابط بين برشيد وسطات، على مستوى منطقة أولاد سلمان في النقطة الكيلومترية 48 بالنفوذ الترابي لإقليم سطات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن عنصري الأمن، أحدهما برتبة مفتش والثاني برتبة حارس أمن، كانا عائدين إلى مدينة برشيد، بعد أدائهما مهمة بالسجن الفلاحي علي مومن بخصوص قاصر معتقل، فانقلبت بهما سيارة الخدمة في الطريق السيار.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث تطلب انتقال عنصرين من كوكبة الدراجين، التابعة لسرية الدرك بسطات، من أجل القيام بالإجراءات اللازمة بخصوص الحادثة التي تعرّض لها الشرطيان، إلا أن أحد الأشخاص الذي كان يقود سيارة خاصة، وكان قادما من البيضاء نحو مدينة سطات، صدم عنصري الدرك اللذين كانا يقومان بمعاينة الحادث الأول.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحادثتين استنفرتا عناصر الوقاية المدنية وكبار مسؤولي الدرك والأمن والسلطات الإقليمية وإدارة المستشفى الإقليمي والخدمات الاجتماعية لكل من الأمن والدرك، لتأمين أسلحة عناصر الأمن الأربعة، خاصة أن الحادثة وقعت بالليل. وقد تم نقل عنصري الأمن والدركيين على متن سيارات إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى مستعجلات سطات.

وزادت المصادر ذاتها أن الفحوصات، التي أجريت على المصابين الأربعة، بيّنت إصابة دركيّ في عينه اليمنى، في حين أصيب رفيقه في رجله اليمنى، ومن المنتظر توجيهه إلى إحدى المستشفيات بالدار البيضاء نظرا لخطورة إصابته، في حين أصيب مفتش الشرطة في رجله اليمنى، فيما أصيب حارس الأمن في يده اليمنى، وهما لا يزالان تحت المراقبة الطبية إلى حدود الآن.

وموازاة مع ذلك، استأنفت عناصر دركية إضافية تابعة لسرية سطات الأبحاث والتحريات لتحديد الأسباب الحقيقية للحادثتين وتحديد المسؤوليات، تبعا لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة سالفة الذكر.

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