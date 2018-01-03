قتيلة و4 مصابين في انقلاب سيارة بأكادير أوفلا

رشيد بيجيكن من أكادير

لقيت سيدة مصرعها، مساء اليوم، وأصيب أربعة أشخاص آخرين في حادثة سير نجمت عن سقوط سيارة خفيفة كانوا على متنها بمنحدر طريق أكادير أوفلا، بسبب فقدان سائق السيارة السيطرة على القيادة، فهوت به بأحد المنعرجات بالمسلك المذكور.

وأوضحت مصادر طبية أن اثنين إصابتهما بليغة، فيما أصيب الآخران بجروح خفيفة، مضيفة أنهم يتلقون العلاجات اللازمة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير. فيما نُقلت جثة السيدة إلى مستودع الأموات. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الضحايا كلهم من عائلة واحدة، وأنهم يتحدرون من اشتوكة آيت باها وإنزكان آيت ملول.

وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في ظروف وملابسات هذه الحادثة، بعد تفعيل إجراءات المعاينة الأولية للواقعة، حيث يُنتظر استكمال التحقيق تحت إشراف النيابة العامة، فور تحسن الحالة الصحية للجرحى.