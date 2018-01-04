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الرئيسية | حوادث | تهمة "البيدوفيليا" وراء إيقاف مهاجر مغربي بإسبانيا

تهمة "البيدوفيليا" وراء إيقاف مهاجر مغربي بإسبانيا

تهمة "البيدوفيليا" وراء إيقاف مهاجر مغربي بإسبانيا
مُتابعة من خالد ملوك
الخميس 04 يناير 2018 - 11:40

تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية من إيقاف مهاجر مغربي، معتقل سابقا بتهمة "تجنيد الشباب بهدف إرسالهم للقتال ببؤر الصراع"، يقوم بتوزيع أشرطة فيديو إباحية متعلقة بالأطفال.

ووفق ما نقلته صحيفة "20 minutos" الإسبانية، فإن المغربي، البالغ من العمر 47 عاما، كان يتوفر على أشرطة تتضمن محتويات خليعة يقوم بتوزيعها على مرضى "البيدوفيليا"، مشيرة في السياق ذاته إلى أنه "يحسن استعمال الأجهزة المعلوماتية، وقام بتنظيف جهاز الكمبيوتر الخاص به".

وتبعا للمصدر عينه، فإن جميع المحتويات، التي تم العثور عليها من قبل عناصر الأمن، أحيلت على محكمة بلدية "Sagunto"، التابعة لمحافظة فالينسيا، مضيفا أن الفاعل يواجه تهمة "حيازة مواد إباحية متعلقة بالأطفال"، وهي الجريمة التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الشخص المعتقل يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، بأمر من قاضي الهيئة القضائية المشار إليها، فيما لا تزال الأبحاث جارية من قبل أمنيين مختصين في الجرائم الالكترونية بشأن هذه الواقعة بغية الحصول على مزيد من المعطيات.

وتابعت الصحيفة ذاتها أن المعني بالأمر يعيش بإسبانيا بطريقة غير شرعية، و"من المحتمل أن يتم نقله إلى أحد المراكز الإيوائية المخصصة للمهاجرين الأجانب، في انتظار النظر في إمكانية ترحيله نحو بلده الأصلي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مغربي الخميس 04 يناير 2018 - 11:56
و يقولون لماذا نرى كثرة البيدوفيليين في المغرب ... من جلبهم يا ترى..أليسوا بيدوفيليين أخرين من المخزن ... أبناءهم في الخارج يمارسون الفاحشة كأنهم أوروبيون و من يجلبون يمارسونه في المغرب كأنها مستعمرة جنسية
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-17
2 - مغربى الخميس 04 يناير 2018 - 12:07
البيدوفيليا مرض وهى اغتصاب القاصرين أو القاصرات وليست هى المثلية فالمثلية حب ومشاعر وأخلاق بين راشدين ... للتوضيح فقط للقراء الأفاضل إذا لم يلقى تعليقى هذا رفضا بسبب جهل الأغلبية بالميولات الجنسية الشاذ منها والطبيعى ...
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-33
3 - مول الفيرمة الخميس 04 يناير 2018 - 12:07
من وزع أشرطة بيدوفيليا في إسبانيا تم تقديمه للمحاكمة، و من إغتصب مؤخرات الأطفال المغاربة تم تهريبه إلى إسبانيا،، سوف نرى هل سيعفو ملك إسبانيا على هذا المغربي كما حدث في الفيرمة المجاورة لإسبانيا حيث تم العفو و تهريب المغتصب البيدوفيل الإسباني دانييل بسرعة قبل أن تتحرك أسر الضحايا و الجمعيات ضذ هذه المؤامرة ،،
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44
4 - فاس الخميس 04 يناير 2018 - 12:40
هل سيتم اطلاق سراحه. بطريقة من الطرق كما هو حالنا غالبا في المغرب.... تخفيف حكم. رشوة لهذا. وذالك... او تمرير عفو ملكي من طرف سماسرة مقابل مادي.... هذا الرائج في بلاد عم الفساد فيها. ...غ الاشهارات.. لا مراقبة لا شيء. وكيف و لجنة المراقبة تفتح فمها لتلقي الرشاوي لتغض النظر او لا تهتم. عندما يباع لحم الكلاب و الحمير للمواطنين وما خفي اعظم. سمك مجمد فاسد. سلع غذائية فاسدة. ادوية فاسدة.. احتلال الملك العام بدءا من يائع متجول يرشي الى مافيا العقار.... ونتباهى في المنتديات. دولة القانون...... يقصد قانون رشا.... اي رشوة تنخر الاجساد. يترتب عليها ضياع حقوق و هدة قيم و اقتصاد و اسس الدولة....
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