تهمة "البيدوفيليا" وراء إيقاف مهاجر مغربي بإسبانيا

مُتابعة من خالد ملوك

تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية من إيقاف مهاجر مغربي، معتقل سابقا بتهمة "تجنيد الشباب بهدف إرسالهم للقتال ببؤر الصراع"، يقوم بتوزيع أشرطة فيديو إباحية متعلقة بالأطفال.

ووفق ما نقلته صحيفة "20 minutos" الإسبانية، فإن المغربي، البالغ من العمر 47 عاما، كان يتوفر على أشرطة تتضمن محتويات خليعة يقوم بتوزيعها على مرضى "البيدوفيليا"، مشيرة في السياق ذاته إلى أنه "يحسن استعمال الأجهزة المعلوماتية، وقام بتنظيف جهاز الكمبيوتر الخاص به".

وتبعا للمصدر عينه، فإن جميع المحتويات، التي تم العثور عليها من قبل عناصر الأمن، أحيلت على محكمة بلدية "Sagunto"، التابعة لمحافظة فالينسيا، مضيفا أن الفاعل يواجه تهمة "حيازة مواد إباحية متعلقة بالأطفال"، وهي الجريمة التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الشخص المعتقل يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، بأمر من قاضي الهيئة القضائية المشار إليها، فيما لا تزال الأبحاث جارية من قبل أمنيين مختصين في الجرائم الالكترونية بشأن هذه الواقعة بغية الحصول على مزيد من المعطيات.

وتابعت الصحيفة ذاتها أن المعني بالأمر يعيش بإسبانيا بطريقة غير شرعية، و"من المحتمل أن يتم نقله إلى أحد المراكز الإيوائية المخصصة للمهاجرين الأجانب، في انتظار النظر في إمكانية ترحيله نحو بلده الأصلي".