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الرئيسية | حوادث | طعن غادر من مختل يعطب أمنيا بقلعة السراغنة

طعن غادر من مختل يعطب أمنيا بقلعة السراغنة

طعن غادر من مختل يعطب أمنيا بقلعة السراغنة
هسبريس من مراكش
الجمعة 05 يناير 2018 - 01:35

فوجئ رجل أمن يعمل بالمديرية الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة بطعنة سكين غادرة على مستوى الصدر، وجهت له من طرف مختل عقليا كان على متن سيارة الإسعاف، ما أسفر عن إصابته بجرح خطير؛ في وقت أصيب عون سلطة كان رفقته بجروح متوسطة الخطورة.

ونقل الشرطي على وجه السرعة إلى إحدى المصحات الخاصة بمراكش، لوضعه تحت المراقبة الطبية وتتبع حالته الصحية؛ في حين تم نقل عون السلطة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة لإخضاعه للعلاجات الضرورية.

وحسب مصادر هسبريس فإن المعني بالأمر، الذي يعاني من اضطرابات نفسية، بعدما هدد بإحراق منزل عائلته المتواجد بحي الجنان الجديد بقلعة السراغنة، تم توقيفه من طرف عناصر الدائرة الأمنية الرابعة، ليتقرر نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمراكش بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية.

وأضافت المصادر نفسها أنه قبل مغادرة سيارة الإسعاف التي كانت تقل المعني بالأمر رفقة والدته وشرطي وعون سلطة المدار الحضري لقلعة السراغنة، في اتجاه مستشفى الأمراض العقلية بمراكش، استل المختل سكينا كان يخبئه تحت ملابسه، ليوجه طعنة غادرة على مستوى صدر الشرطي، ويقوم بتعنيف عون السلطة، كما حاول قتل سائق سيارة الإسعاف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ancien الجمعة 05 يناير 2018 - 01:52
هذا الشرطي لم يتبع اجراءات المعمول بها من تفتيش ووضع الاصفاد و المراقبة الشديدة للموقوف مع العلم انه مختل و يشكل خطورة على العموم تهاونه في اداء عمله كاد ان يصبح في خبر كان هو وعون السلطة نتمنى لهم الشفاء
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6
2 - كاليفورنيا الجمعة 05 يناير 2018 - 01:53
كان لازم تفتيش المختل عفكقلسا اًو الجاني وقت وصول الشرطة للمنزلة وكذالك قبل أخده للمستشفى
ملاحظة : لا الوم الشرطي لانه يمكن دس السكين بطريقة أر باخرى دون ان يدري احد !
الله يشافي الجميع !
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