طعن غادر من مختل يعطب أمنيا بقلعة السراغنة

هسبريس من مراكش

فوجئ رجل أمن يعمل بالمديرية الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة بطعنة سكين غادرة على مستوى الصدر، وجهت له من طرف مختل عقليا كان على متن سيارة الإسعاف، ما أسفر عن إصابته بجرح خطير؛ في وقت أصيب عون سلطة كان رفقته بجروح متوسطة الخطورة.

ونقل الشرطي على وجه السرعة إلى إحدى المصحات الخاصة بمراكش، لوضعه تحت المراقبة الطبية وتتبع حالته الصحية؛ في حين تم نقل عون السلطة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة لإخضاعه للعلاجات الضرورية.

وحسب مصادر هسبريس فإن المعني بالأمر، الذي يعاني من اضطرابات نفسية، بعدما هدد بإحراق منزل عائلته المتواجد بحي الجنان الجديد بقلعة السراغنة، تم توقيفه من طرف عناصر الدائرة الأمنية الرابعة، ليتقرر نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمراكش بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية.

وأضافت المصادر نفسها أنه قبل مغادرة سيارة الإسعاف التي كانت تقل المعني بالأمر رفقة والدته وشرطي وعون سلطة المدار الحضري لقلعة السراغنة، في اتجاه مستشفى الأمراض العقلية بمراكش، استل المختل سكينا كان يخبئه تحت ملابسه، ليوجه طعنة غادرة على مستوى صدر الشرطي، ويقوم بتعنيف عون السلطة، كما حاول قتل سائق سيارة الإسعاف.