أمني يكشف حقيقة أسلحة محجوزة في الخميسات‎

هسبريس من الرباط

أكد مصدر أمني أن الأسلحة التي حجزتها عناصر الشرطة بمدينة الخميسات، في أول أيام السنة الميلادية الجديدة بحوزة مواطن مغربي مقيم ببلجيكا، هي عبارة عن "بندقيات للهواء المضغوط | Carabine à air comprimé"، يصطلح عليها عادة بـ"الأسلحة الهوائية les fusils à vent".

وشدد المصدر ذاته على أن هذا النوع من البنادق لا يستخدم في إطلاق عيارات نارية أو ذخيرة حية، وإنما يطلق كريات معدنية صغيرة، كما أنه يستعمل عادة في بعض أنواع الرياضات التي تطلق فيها "الكريات المعدنية على أهداف ورقية أو معدنية على مسافة تصل إلى عشرة أمتار تقريبا".

ونفى المصدر الأمني أن تكون هذه البنادق عبارة عن أسلحة نارية بالمفهوم التقني والتصنيف القانوني للأسلحة؛ وذلك بالنظر إلى كونها لا تتوفر على "إبرة الوخز | Le Percuteur"، ولا تستعمل ذخيرة بها مواد قابلة للانفجار، وإنما تطلق فقط كريات معدنية صغيرة الحجم.

وكانت مصالح الأمن بمدينة الخميسات قد أوقفت مواطنا مغربيا مقيما ببلجيكا، بداية هذا الأسبوع، وبحوزته ثلاث بندقيات من هذا النوع و742 كرة معدنية صغيرة الحجم، قبل أن تتم إحالتها على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للتصريح بمطالبها المدنية، على اعتبار أن هذه المواد المحجوزة هي من أصل أجنبي وخاضعة لمبررات الأصل، في حين تم الاستماع إلى الحائز في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث.