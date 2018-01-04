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كُتّاب وآراء
أمني يكشف حقيقة أسلحة محجوزة في الخميسات
أكد مصدر أمني أن الأسلحة التي حجزتها عناصر الشرطة بمدينة الخميسات، في أول أيام السنة الميلادية الجديدة بحوزة مواطن مغربي مقيم ببلجيكا، هي عبارة عن "بندقيات للهواء المضغوط | Carabine à air comprimé"، يصطلح عليها عادة بـ"الأسلحة الهوائية les fusils à vent".
وشدد المصدر ذاته على أن هذا النوع من البنادق لا يستخدم في إطلاق عيارات نارية أو ذخيرة حية، وإنما يطلق كريات معدنية صغيرة، كما أنه يستعمل عادة في بعض أنواع الرياضات التي تطلق فيها "الكريات المعدنية على أهداف ورقية أو معدنية على مسافة تصل إلى عشرة أمتار تقريبا".
ونفى المصدر الأمني أن تكون هذه البنادق عبارة عن أسلحة نارية بالمفهوم التقني والتصنيف القانوني للأسلحة؛ وذلك بالنظر إلى كونها لا تتوفر على "إبرة الوخز | Le Percuteur"، ولا تستعمل ذخيرة بها مواد قابلة للانفجار، وإنما تطلق فقط كريات معدنية صغيرة الحجم.
وكانت مصالح الأمن بمدينة الخميسات قد أوقفت مواطنا مغربيا مقيما ببلجيكا، بداية هذا الأسبوع، وبحوزته ثلاث بندقيات من هذا النوع و742 كرة معدنية صغيرة الحجم، قبل أن تتم إحالتها على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للتصريح بمطالبها المدنية، على اعتبار أن هذه المواد المحجوزة هي من أصل أجنبي وخاضعة لمبررات الأصل، في حين تم الاستماع إلى الحائز في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
وعليك ايها المهاجر ان تعي جيدا ما هو المغرب وما هي اوروبا وان تلعب فقط في المساحة المحددة لك
على كل حال هنيئا لك
وحتى الرصاص الحي مكون من راس معدني صغير ينطلق و وقاعدة مملوئة بالبارود تعتبر كأدات اطلاق.
pour quoi le gouvernement ne fait pas des licence de porte d arme pour les citoyen avec in stage de securite
ici l etat vous dommine le people et les citoyen par la force d arme et montre que l etat ne fait pas confiance au citoyen.la mort peut etre par in couteaux une piere ou meme in cley
l etat ne fait pas confiance a sont people de defender l ordre et le paye on cas d attache de force etrangeril faut donne des autorisation a des gens qui ne sont pas malade mentale ou des criminelles dangereux au publique
et donne la chance au fielle et bon citoyen de defendre leur securite contre les attack
les 99.99% la presence de police ds une attack mortel vien trop tard et la vectime et mort avant la presence de police
la police cause la mort de millier de peuple ou leur blessure
porte l arme et un droit