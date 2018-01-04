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الرئيسية | حوادث | أمني يكشف حقيقة أسلحة محجوزة في الخميسات‎

أمني يكشف حقيقة أسلحة محجوزة في الخميسات‎

أمني يكشف حقيقة أسلحة محجوزة في الخميسات‎
هسبريس من الرباط
الخميس 04 يناير 2018 - 19:15

أكد مصدر أمني أن الأسلحة التي حجزتها عناصر الشرطة بمدينة الخميسات، في أول أيام السنة الميلادية الجديدة بحوزة مواطن مغربي مقيم ببلجيكا، هي عبارة عن "بندقيات للهواء المضغوط | Carabine à air comprimé"، يصطلح عليها عادة بـ"الأسلحة الهوائية les fusils à vent".

وشدد المصدر ذاته على أن هذا النوع من البنادق لا يستخدم في إطلاق عيارات نارية أو ذخيرة حية، وإنما يطلق كريات معدنية صغيرة، كما أنه يستعمل عادة في بعض أنواع الرياضات التي تطلق فيها "الكريات المعدنية على أهداف ورقية أو معدنية على مسافة تصل إلى عشرة أمتار تقريبا".

ونفى المصدر الأمني أن تكون هذه البنادق عبارة عن أسلحة نارية بالمفهوم التقني والتصنيف القانوني للأسلحة؛ وذلك بالنظر إلى كونها لا تتوفر على "إبرة الوخز | Le Percuteur"، ولا تستعمل ذخيرة بها مواد قابلة للانفجار، وإنما تطلق فقط كريات معدنية صغيرة الحجم.

وكانت مصالح الأمن بمدينة الخميسات قد أوقفت مواطنا مغربيا مقيما ببلجيكا، بداية هذا الأسبوع، وبحوزته ثلاث بندقيات من هذا النوع و742 كرة معدنية صغيرة الحجم، قبل أن تتم إحالتها على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للتصريح بمطالبها المدنية، على اعتبار أن هذه المواد المحجوزة هي من أصل أجنبي وخاضعة لمبررات الأصل، في حين تم الاستماع إلى الحائز في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - kenin الخميس 04 يناير 2018 - 19:42
إذا أعترض طريقك شخص يحمل بنذقية من هذا النوع فأنت لا يمكنك أن تعرف هل هي قاتلة ام لا. فهو بذللك يمكنه ان يهدد اي شخص اراد او حتى القيام بعملية سطو في بنك ام محل تجاري.
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20
2 - حسن الخميس 04 يناير 2018 - 20:04
على سلامتك يا ولدي
وعليك ايها المهاجر ان تعي جيدا ما هو المغرب وما هي اوروبا وان تلعب فقط في المساحة المحددة لك
على كل حال هنيئا لك
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27
3 - المتفائل الخميس 04 يناير 2018 - 20:21
اذا كانت هذه البنادق les carabines" تصيب الهدف عن مسافة 10امتار فهي بلا شك تصيب الطرائد مثل الطيور كالحجل و كذلك الارانب وقد سبق لي ان اصطدت بها قبل ان يطلب الترخيص لحملها او استعمالها وهي تقتل الانسان او على الاقل تسبب له عاهة مستدامة..
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-14
4 - سمير التيزنيتي الخميس 04 يناير 2018 - 20:42
اولا هذه الاسلحة تستخدم في ما يطلق عليه airsoft القانون في بعض الدول يلزم اصحاب هذه الرياضة ان تكون فوهات البنادق والمسدسات ملونة باللون الاحمر تمييزا لها ولي زملاء في العمل هنا في فرنسا يمارسون هذه اللعبة الحربية
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15
5 - متتبع الخميس 04 يناير 2018 - 20:44
ان كانت تطلق كرات معدنية فهذا لا يعني انها ليست خطيرة. حتى الاسهم في الماضي كانت تقتل.
وحتى الرصاص الحي مكون من راس معدني صغير ينطلق و وقاعدة مملوئة بالبارود تعتبر كأدات اطلاق.
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-3
6 - حميد الخميس 04 يناير 2018 - 21:10
اولا اقول للمتفائل صاحب التعليق3 بان هذا النوع من البنادق لا يخضع لترخيص بل تكفي البطاقة الوطنية لربما تم لديك خلط بين هذه و 9 مم التي اصبحت تخضيع للترخيص كباقي بنادق الصيد. اما لمن اختلط عليه الامر فهذه البنادق متوفرة بالاسواق و بعض اماكن اللهو المتنقلة ( لافوار) ان صح التعبير.
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16
7 - خبير أسلحة الخميس 04 يناير 2018 - 21:19
الى Kenin ، البندقية في الصورة هي بندقية إقتحام حقيقية Assault rifle و اسمها HK417 تم تصنيعها من طرف الشركة الألمانية "هيكلر و كوخ " Heckler and Koch و هي من أفضل بنادق الإقتحام في العالم..... بندقية إقتحام هي نوع من البنادق التي تطلق الذخائر بشكل آلي أو شبه آلي.أول من صنع هذا النوع من البنادق هم الألمان، و كانوا أول من استخدمها بكثرة وذلك في الحرب العالمية الثانية. من أشهر البنادق الهجومية: الكلاشنكوف الروسية (AK-47)، و إم16. تتصف البنادق الهجومية بكونها طويلة في الغالب.
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0
8 - danger الخميس 04 يناير 2018 - 21:34
إنها قاتلة و تصيب الهدف بمسافة أربعون متر ، إستخدمتها للقنص و أنا متأكد منها لانها ثقبت برميل بلاستيك بسمك نصف سنتمتر و مسافة عشرون مترا ،لا تستهينو بهاااااا إحذروااا
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0
9 - مرتن بري دو كيس الخميس 04 يناير 2018 - 21:38
انا كنتساءل ..مشي واش هدا الكرابيلا كيف كنسميوها فوجدة..تقتل اولا..ولكن كداروا دخلوهم من بلجيكا للمغرب..بلا ما يشوفوهم الديوانة...الى دخلوا بحال هدا النوع من السلاح االي هو مشي واعر...يمكن يدخلو كلاشنيكوف..اوزي سﻻح صغير اسرائيلئ مترايات...يقدروا يدخلوا كوابس فرادة....والقرطاس ذخيرة..في وقت المغرب والعالم يحارب الارهاب...السؤال باي طرقة دخل السلاح الى المغرب؟ واين هي جمارك .وشرطة ودرك الحدود..ولا غير دور ودوز...واخة يجيبوا حتى طنك. ؟ ؟ ؟
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5
10 - AICHA الخميس 04 يناير 2018 - 22:13
كديرو م الحبة قبة كارابيلا ديال لفوار ولات اسلحة دمار شامل.البوليس باغي يعطي لراسو القيمة.دابا يبداو يحاكموا اي مغربي عندوا موس فالدار.عصر الكومينيكاسيون والفيسبوك
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3
11 - kenin الخميس 04 يناير 2018 - 22:35
إلى تعليق "خبير أسلحة"انا لم اتحذت عن البندقية التي في الصورة. انا اقصد الوصف الذي قامت به الجريدة للبنذقية التي كانت بحوزة الشخص فهو يوحي ببنذقية حقيقية . وان الكثير من عمليات السطو في الدول الاوربية تتم عن طريق اسلحة مزيفة او حتى بلاستيكية والقانون يعاقب عليها وعقوبتها في درجة الاسلحة العادية إن تم استخذامها خارج القانون. فتصور ان احدا وجه لك مسدسا بلاستيكيا ماذا عساك ان تفغل؟هل ستقول له إنتظر من فظلك ان اسأل خبيرا في الأسلحة هل مسدسك او بنذقيتك حقيقية ام لا؟؟؟؟؟
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1
12 - basma du palais الخميس 04 يناير 2018 - 22:37
le problem pour quoi l etat par ordre de roi.interdit la porte d arme au citoyen marocain ,pour quoi elle a peur,il ya plus de mort au maroc par des couteaux que de balle
pour quoi le gouvernement ne fait pas des licence de porte d arme pour les citoyen avec in stage de securite
ici l etat vous dommine le people et les citoyen par la force d arme et montre que l etat ne fait pas confiance au citoyen.la mort peut etre par in couteaux une piere ou meme in cley
l etat ne fait pas confiance a sont people de defender l ordre et le paye on cas d attache de force etrangeril faut donne des autorisation a des gens qui ne sont pas malade mentale ou des criminelles dangereux au publique
et donne la chance au fielle et bon citoyen de defendre leur securite contre les attack
les 99.99% la presence de police ds une attack mortel vien trop tard et la vectime et mort avant la presence de police
la police cause la mort de millier de peuple ou leur blessure
porte l arme et un droit
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-1
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