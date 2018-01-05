اكتشاف جثة مغربية يستنفر أمنيي ثغر مليلية

مُتابعة من خالد ملوك

عثرت عناصر الحرس المدني الإسباني على جثة مواطن مغربي وسط شارع "لامارينا إسبانيا" بثغر مليلية، بمحاذاة مقر مندوبية الحكومة المحلية للمدينة الرازحة تحت سلطة مدريد.

ووفق ما نقلته منابر إعلامية إسبانية محلية فإن دورية من الأمن حضرت إلى مكان الحادث لمعاينة جثة الهالك، البالغ من العمر 47 عاما، مصحوبة بطاقم طبي لم يستطع فعل أي شيء لإنقاذ حياته، مشيرة إلى أنه جرى نقل جثة الشخص المتوفى إلى أقرب مركز طبي بغية إخضاعها لعملية تشريح.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإنه لم يتسن للمصالح الأمنية المختصة معرفة سبب وفاة الضحية الذي كان مدرجا في دمائه، مبرزة في السياق ذاته أنه سيتم الاعتماد على كاميرات المراقبة المثبتة على مستوى الشارع المذكور بهدف تحديد هوية الجاني.

إسيدرو غونثاليث، مستشار الجهاز الأمني بالمدينة، قال إنه لا يمكن استبعاد أية فرضية، مضيفا أن الحادثة استنفرت مختلف الفرق الأمنية التي تعمل على تتبع الوضع بغية الوصول إلى مقترف هذه الجريمة التي خلفت حزنا شديدا لدى عائلة وأقرباء الضحية.