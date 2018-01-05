24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3815:1417:3618:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. جرادة: كيف سيتواصل تدبير ساحة المعركة؟ (5.00)

  2. زيارة مشعل للمغرب والمتاجرة بالقضية الأمازيغية (5.00)

  3. عبادي تدعو الشعب الإيراني إلى عصيان مدني (5.00)

  4. السلامي يؤكد سعي "المنتخب المحلي" إلى إسعاد الجمهور المغربي (5.00)

  5. الوداد أفضل نادٍ في إفريقيا .. والمدرب عموتة خارج جوائز الـ"كاف" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | اكتشاف جثة مغربية يستنفر أمنيي ثغر مليلية

اكتشاف جثة مغربية يستنفر أمنيي ثغر مليلية

اكتشاف جثة مغربية يستنفر أمنيي ثغر مليلية
مُتابعة من خالد ملوك
الجمعة 05 يناير 2018 - 09:03

عثرت عناصر الحرس المدني الإسباني على جثة مواطن مغربي وسط شارع "لامارينا إسبانيا" بثغر مليلية، بمحاذاة مقر مندوبية الحكومة المحلية للمدينة الرازحة تحت سلطة مدريد.

ووفق ما نقلته منابر إعلامية إسبانية محلية فإن دورية من الأمن حضرت إلى مكان الحادث لمعاينة جثة الهالك، البالغ من العمر 47 عاما، مصحوبة بطاقم طبي لم يستطع فعل أي شيء لإنقاذ حياته، مشيرة إلى أنه جرى نقل جثة الشخص المتوفى إلى أقرب مركز طبي بغية إخضاعها لعملية تشريح.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإنه لم يتسن للمصالح الأمنية المختصة معرفة سبب وفاة الضحية الذي كان مدرجا في دمائه، مبرزة في السياق ذاته أنه سيتم الاعتماد على كاميرات المراقبة المثبتة على مستوى الشارع المذكور بهدف تحديد هوية الجاني.

إسيدرو غونثاليث، مستشار الجهاز الأمني بالمدينة، قال إنه لا يمكن استبعاد أية فرضية، مضيفا أن الحادثة استنفرت مختلف الفرق الأمنية التي تعمل على تتبع الوضع بغية الوصول إلى مقترف هذه الجريمة التي خلفت حزنا شديدا لدى عائلة وأقرباء الضحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.