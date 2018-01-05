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كُتّاب وآراء
مصالح أمن مراكش تضع حدا لمغامرة تاجر مخدرات
وضعت مصالح الأمن العمومي بمراكش، الخميس، حدا لنشاط شخص يتاجر بالمخدرات بحي صوكوما، التابع لمقاطعة المنارة، بعدما تم ضبطه رفقة شريك له متلبسين بحيازة أقراص مهلوسة بغرض الترويج.
وأوضح مصدر أمني من ولاية أمن مراكش لهسبريس أن هذه العملية جاءت بعد استثمار مصالح الأمن لنتائج تحريات وعمليات حراسة باشرتها عناصر الدائرة الأمنية الرابعة، في إطار العمليات المشتركة بالمدينة، مكنت من تتبع خيط رفيع أدى إلى ضبط المعنيين بالأمر.
وأورد المصدر نفسه أن هذه العملية أسفرت عن حجز 17 قرصا مهلوسا من نوع "اكستازي"، ومجوعة أخرى من صنف "روفوتريل" بلغ عددها 40 قرصا، مضيفا أن المعنيين بالأمر تم وضعهما تحت الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما يستمر البحث للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في إطار القضية نفسها.
يذكر أن هذه العملية تأتي في سياق استمرارا الجهود المبذولة من طرف ولاية أمن مراكش، ضمن خطة التصدي لجرائم المخدرات وملاحقة المتورطين في التعاطي إليها، التي ستتواصل وفق التوجيهات المديرية الصادرة بهذا الشأن.