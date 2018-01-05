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إنقاذ 84 مهاجرا بعرض سواحل البحر المتوسط
تمكنت فرقة الإنقاذ البحري الإسباني من إغاثة 39 مهاجرا سريا، ضمنهم ثلاث نساء، بجزيرة "ألبوران" الواقعة في منتصف المسافة الفاصلة بين الساحلين الأوروبي والأفريقي.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، فإن عناصر البحرية الملكية المغربية تمكنت بدورها من إنقاذ حياة 45 مرشحا للهجرة غير النظامية، ضمنهم امرأتان، كانوا في طريقهم نحو السواحل الإسبانية.
وتبعا للمصدر ذاته، فقد تم نقل جميع الموقوفين، وهم في صحة جيدة، نحو ميناء "Almeria" على متن قارب "غودامار بوليمينيا"، الذي استعمل في عملية الإنقاذ على بعد 7 أميال بحرية عن الجزيرة المذكورة.
مصادر أمنية أكدت، في تصريحات للوكالة، أنه تمت الاستعانة بمروحية "Sasemar" وسفينة للإنقاذ تابعة للأسطول البحري المغربي، مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد أن تلقت البحرية الإسبانية إشعارا من مركز التنسيق بمحافظة الأندلس، التابع للوكالة الأوروبية للتعاون على مستوى الحدود البحرية الخارجية للدول المشكلة للاتحاد الأوروبي.