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كُتّاب وآراء
طبيب أسنان مزور يقع في قبضة أمن مراكش
تمكنت مصالح ولاية أمن مراكش، أمس الخميس، من اعتقال شخص ينتحل صفة طبيب أسنان بحي أزلي، بعدما كشفت تحريات الشرطة مزاولته هذه المهنة بدون سند قانوني.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية لأحد المواطنين، تحركت على ضوئها عناصر الأمن، التي أجرت بحثا معمقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الانتقال إلى المكان الذي يزاول فيه المشتبه به مهنة طبيب أسنان، وتم القيام بالمعاينات القانونية، حيث اتضح أن الأمر يتعلق بعيادة مجهزة بمعدات طبية خاصة بطب الأسنان. كما تبين أن الشخص المتورط لا يتوفر على أي شهادة علمية أو دبلوم في مهنة الطب.
وكان الموقوف، تضيف مصادر هسبريس الأمنية، يوقع ضحاياه من المرضى الوافدين على عيادته عن طريق انتحاله تلك الصفة، مشيرة إلى أن المعني بالأمر تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية لمواصلة التحقيق معه، تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار تقديمه أمام العدالة.