توقيف فتاتين تروجان مخدرات بملاهي مراكش

هسبريس من مراكش

باشرت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، اليوم الجمعة، تحقيقاتها الأولية تحت إشراف النيابة العامة مع فتاتين تنشطان في ترويج أقراص الهلوسة من نوع "إكستازي" بالملاهي الليلية؛ وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل إحالتهما على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وجاءت عملية توقيف الفتاتين نتيجة تحريات وعمليات حراسة باشرتها فرقة من الشرطة بالدائرة الأمنية الرابعة التابعة لولاية أمن مراكش في إطار العمليات المشتركة بالمدينة الحمراء، ومكنتها من تتبع خيط رفيع أدى إلى ضبط الفتاتين وبحوزتهما أزيد من 40 قرصا مهلوسا من نوع "إكستازي"، كانت معدة للترويج بأحد الملاهي الليلية المتواجدة بحي جيليز.

وحسب مصادر هسبريس فإن الفرقة الأمنية المذكورة باشرت سلسلة من التحريات، على ضوء معلومات في إطار العمل الميداني، توجت بتوقيف الفتاتين في حالة تلبس، ليتبين في الأخير أنهما يحترفان ترويج أقراص الهلوسة من نوع "إكستازي" على المستهلكين.

وأضافت المصادر نفسها أن الموقوفتين أحيلتا على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لإخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية، وتعميق البحث معهما؛ فيما لازال البحث جاريا لكشف باقي المتورطين المحتملين في إطار القضية نفسها.

وكانت مصالح الأمن العمومي التابعة لولاية أمن مراكش تمكنت من وضع حد لنشاط شخص يتاجر بالمخدرات بحي صوكوما من أصحاب السوابق القضائية رفقة شريك له، متلبسا بحيازة أقراص هلوسة بغرض الترويج؛ وذلك ضمن خطة للتصدي لجرائم المخدرات وملاحقة المتورطين في التعاطي لها.