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الرئيسية | حوادث | توقيف فتاتين تروجان مخدرات بملاهي مراكش

توقيف فتاتين تروجان مخدرات بملاهي مراكش

توقيف فتاتين تروجان مخدرات بملاهي مراكش
هسبريس من مراكش
الجمعة 05 يناير 2018 - 17:20

باشرت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، اليوم الجمعة، تحقيقاتها الأولية تحت إشراف النيابة العامة مع فتاتين تنشطان في ترويج أقراص الهلوسة من نوع "إكستازي" بالملاهي الليلية؛ وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل إحالتهما على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وجاءت عملية توقيف الفتاتين نتيجة تحريات وعمليات حراسة باشرتها فرقة من الشرطة بالدائرة الأمنية الرابعة التابعة لولاية أمن مراكش في إطار العمليات المشتركة بالمدينة الحمراء، ومكنتها من تتبع خيط رفيع أدى إلى ضبط الفتاتين وبحوزتهما أزيد من 40 قرصا مهلوسا من نوع "إكستازي"، كانت معدة للترويج بأحد الملاهي الليلية المتواجدة بحي جيليز.

وحسب مصادر هسبريس فإن الفرقة الأمنية المذكورة باشرت سلسلة من التحريات، على ضوء معلومات في إطار العمل الميداني، توجت بتوقيف الفتاتين في حالة تلبس، ليتبين في الأخير أنهما يحترفان ترويج أقراص الهلوسة من نوع "إكستازي" على المستهلكين.

وأضافت المصادر نفسها أن الموقوفتين أحيلتا على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لإخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية، وتعميق البحث معهما؛ فيما لازال البحث جاريا لكشف باقي المتورطين المحتملين في إطار القضية نفسها.

وكانت مصالح الأمن العمومي التابعة لولاية أمن مراكش تمكنت من وضع حد لنشاط شخص يتاجر بالمخدرات بحي صوكوما من أصحاب السوابق القضائية رفقة شريك له، متلبسا بحيازة أقراص هلوسة بغرض الترويج؛ وذلك ضمن خطة للتصدي لجرائم المخدرات وملاحقة المتورطين في التعاطي لها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مافاهمش الجمعة 05 يناير 2018 - 17:48
ماتفهمش هاد البلاد علاش الملهى الليلي أصلا آش كايروج لي عاطيينو الرخصة؟ هاد البنات الى كانو كيبيعو في محيط المدارس ولا الشارع العام واخا تشدوهم اما الملهى الليلي مولاه زعما كايسربي الحليب؟ نهار مانبقاوش نغطسو ريوسنا فالرمل كالنعامة ونصارحو نفوسنا ومانافقوش ريوسنا يمكن نكونوا حنا أما بهاد السلوكات راحنا شي حاجة أخرى!!!
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22
2 - مغربي الجمعة 05 يناير 2018 - 17:55
فتيات فقيرات تروجن مخدرات من أجل القوت و المشترون من الملهى رجال سلطة و أبناءهم يضحكون على الشعب ثم يرقصون في الملاهي ... لكن الشرطة لن توقفهم لأنهم من سلالة سليمان و يهودا الشريفتين
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19
3 - خريبكي الجمعة 05 يناير 2018 - 18:16
للحد من كل الماسي الدي يعيشها المواطن المغربي بسبب الاجرام الناتج عن الأقراص المهلوسة على الحكومة إصدار قانون يعاقب كل مروج للأقراص بمدة زمنية في السجن لا تقل على 10سنوات نافذة و لا يهم عدد الأقراص المحجوزة
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16
4 - krimo الجمعة 05 يناير 2018 - 18:22
هاتين الفتاتين مجرد مبتدئتين وفي الغالب مستهلكتين أما الملاهي كما هو معروف أن المدير هو بارون المخذرات ويروج جميع الممنوعات لزبائنه ومن ينافسه سيكون مصيره مثل هاتين الفتاتين والأمن يعلم هذا جيدا
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27
5 - شعب وبلد السيبة الجمعة 05 يناير 2018 - 18:31
امهات المستقبل هههه لا حول ولا قوة الا بالله تا حاجة ما كتفرح فهاد البلاد السعيدة ،ما بين الفساد في كل المجالات، البطالة ، غلاء الاسعار، الاقتطاعات ، الفقر، الهشاشة ، الدعارة الخ البلد من سيئ الى اسوء!!!لك الله يا وطن!!
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2
6 - harrokki الجمعة 05 يناير 2018 - 18:51
Vous êtes bizarre !!!! Vous voulez accueillir les touristes fêtards sans drogues ni alcool ni prostituées et vous refusez les pédophiles aussi !!!! Vous êtes un peuple bizarre
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-23
7 - أمازيغي باعمراني عبدالله الجمعة 05 يناير 2018 - 20:01
ولاكن ملاهي مراكش تبيع ممنوعات للمغاربة كالخمر والشيشا وتسترزق من الدعارة أليس هذا محرم قانونيا ؟
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8
8 - Tim الجمعة 05 يناير 2018 - 20:48
HARROKI Et vous êtes encore plus bizarre avec vos commentaires je vous assure.
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4
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