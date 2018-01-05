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كُتّاب وآراء
حادث سير يسلب حياة تلميذ ضواحي شفشاون
لقي تلميذ مصرعه على الفور، اليوم الجمعة؛ فيما أصيب آخر في حادثة سير على الطريق المؤدية إلى قبيلة بني احمد، وتحديدا بالقرب من إعدادية جماعة واد مالحة بإقليم شفشاون.
وحسب مصادر محلية فإن الحادث نجم عن انقلاب سيارة خفيفة بعد أن زاغت عن الطريق، مخلفا مصرع تلميذ وإصابة زميله السائق بجروح متفاوتة الخطورة.
وأرجعت مصادر هسبريس الحادث إلى السرعة وعدم إتقان السياقة، مرجحة عدم توفر المراهق المصاب على رخصة سياقة.
وفور إخطارها انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد الأسباب والمسؤوليات، بينما عملت سيارة الإسعاف على نقل المصاب إلى مشفى محمد الخامس بمدينة شفشاون لتلقي العلاج؛ كما تم توجيه جثة الهالك إلى مستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق.