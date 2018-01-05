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سلا.. القضاء يدين متابعين بقانون مكافحة الإرهاب
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أحكاما تراوحت بين سنة واحدة وسنتين حبسا نافذا في حق ثمانية متهمين توبعوا في خمس ملفات منفصلة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وقضت هيئة المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا في حق 3 أفراد توبعوا من أجل "تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية"، وسبق أن حرى توقيفهم في 30 أكتوبر المنصرم.
ونطق القضاء بسنتين حبسا نافذا في حق متابعين أدينا بـ"تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بتنظيم داعش الإرهابي، ومحاولة الحصول على أسلحة لاستهداف مراكز الدرك، والأمن، والمؤسسات الأمنية والفنادق، والحانات" ببركان. كما قضت المحكمة نفسها بعقوبة سالبة للحرية مدنها سنتان حبسا ضد 3 متابعين بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم.
واستمعت هيئة المحكمة، من جهة أخرى، إلى "مجموعة فاس" التي يتابع فيها ثمانية أشخاص من أجل تهم بينها: " تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات غير مرخص لها، والإشادة بتنظيم داعش الإرهابي والقيام بأعمال تعزيرية وزرع الرعب بين المواطنين"، ثم قررت الشروع في الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع يوم 8 فبراير المقبل.