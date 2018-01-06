فتح تحقيق قضائي مع "مروجة قرقوبي" بطنجة

هسبريس من الرباط

شرعت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة في التحقيق مع أربعينية، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة أقراص الهلوسة والاتجار بها.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن مصالح الأمن بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة الرباط، كانت قد أوقفت المشتبه فيها، البالغة من العمر 44 سنة، وهي متلبسة بحيازة 1440 قرصا مخدرا من نوعي ريفوتريل ونورداز.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.