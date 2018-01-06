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فتح تحقيق قضائي مع "مروجة قرقوبي" بطنجة
السبت 06 يناير 2018 - 07:47
شرعت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة في التحقيق مع أربعينية، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة أقراص الهلوسة والاتجار بها.
المديرية العامة للأمن الوطني قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن مصالح الأمن بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة الرباط، كانت قد أوقفت المشتبه فيها، البالغة من العمر 44 سنة، وهي متلبسة بحيازة 1440 قرصا مخدرا من نوعي ريفوتريل ونورداز.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - من كاليفورنيا ! السبت 06 يناير 2018 - 08:08
ظاهرة غريبة أصبحت منتشرة في بلدنا العزيز وكل يوم اقرأ توقيف بزناسة مخدرات هنا اًو هناك ! و توقيف بنات يشكلن عصابات هنا وهناك ! و وووو هدا ناهيك عن الدعازة فقد صار بلدنا مزحة كل العرب والاعرب في امريكا ! أظن ينافس التايلاند على المرتبة الاولى عالميا ! انا ما بقيتش كنقول انا مغربي هنا ! ههههه
يا ترى ستزيح المرأة المغربية التسعيرية الرجل من مجال بطرنة المخدرات والسرقات وتكوين عصابات والجراءم ؟
انصحكن بطلب المزيد من الحريات ا ا التيتيزات ههههه
بقيتو خلا!
يا ترى ستزيح المرأة المغربية التسعيرية الرجل من مجال بطرنة المخدرات والسرقات وتكوين عصابات والجراءم ؟
انصحكن بطلب المزيد من الحريات ا ا التيتيزات ههههه
بقيتو خلا!
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