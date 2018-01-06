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الشرطة توقف مطلوبا للعدالة في الفقيه بنصالح
السبت 06 يناير 2018 - 09:57
بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تمكنت عناصر أمنية من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمنطقة الأمن الإقليمي للفقيه بنصالح، من توقيف شخص يشكّل موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، من أجل الاتجار وترويج مسكر ماء الحياة بالمنطقة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن العناصر الأمنية أوقفت المعني بالأمر بدوار أولاد زيان، بالنفوذ الترابي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح، ليتبيّن عند تنقيطه أنه موضوع 30 مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مجموعة من المصالح الأمنية بالجهة، القاسم المشترك بينها هو "الاتجار في مسكّر ماء الحياة".