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شاحنة تنهي حياة طفل بمركز مدينة ورززات
الجمعة 05 يناير 2018 - 22:24
لقي طفل مصرعه على الفور، اليوم الجمعة، في حادثة سير خطيرة وقعت على مستوى شارع الوحدة بمدينة ورززات، وتحديدا بالقرب من مدارة المطار المصلى.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك، البالغ من العمر حوالي ثماني سنوات، دهسته شاحنة كبيرة أردته قتيلا على الفور، مشيرة إلى أنه "كان يهم بعبور الشارع بعد عودته من المدرسة متوجها إلى منزل أسرته"، مرجعة سبب الحادث إلى السرعة المفرطة.
وفور إخطارها، انتقلت عناصر الشرطة القضائية ومصلحة المرور والوقاية المدنية إلى عين المكان، وتم فتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد الأسباب والمسؤوليات، بينما عملت سيارة الإسعاف على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - إبراهيم الجديدة الجمعة 05 يناير 2018 - 22:44
الله ارحمو مسكين ويصبر الأهل ويرزقهم الصبر والسلوان
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