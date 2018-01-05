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كُتّاب وآراء
وفاة جنين تسائل مصير سيارة إسعاف بحطّان
أُدخلت سيدة قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، وأحيل جنينها على مستودع الأموات بالمرفق الصحي ذاته، بعدما تعذّر إيصالها إلى قسم المستعجلات أو دار الولادة في الوقت المناسب نتيجة إصابة سيارة الإسعاف التابعة للجماعة القروية حطان بعطب ميكانيكي خلال رحلتها من منزل الضحية إلى المستشفى.
وعلمت هسبريس أن الجماعة القروية حطان تتوفر على ثلاث سيارات إسعاف؛ إحداها لا تزال جديدة، تسلمها المجلس الجماعي من مجلس جهة بني ملال خنيفرة، غير أن الساكنة لا تستفيد في الوقت الراهن من خدماتها وتضطر إلى التنقل إلى المرافق الصحية عبر سيارتين قديمتين، مع ما ينتج عنهما من تأخر وتعريض حياة المرضى للخطر المرتبط بكثرة الأعطاب الميكانيكية.
وأثارت واقعة وفاة الجنين وتدهور حالة الأم نقاشا بين متتبعي الشأن المحلي بحطان، مثيرين تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء الاحتفاظ بسيارة الإسعاف الجديدة إلى حدود الساعة، وعدم تحريك عجلاتها منذ تسلمها من مجلس الجهة، فيما يتحمل سكان المنطقة معاناة التنقل عبر سيارتين قديمتين تسبّبت إحداهما في وفاة جنين وتعريض حياة أمه للخطر.
في المقابل، أوضح رئيس الجماعة القروية حطان أن "السيارة الجديدة هي هبة تمّ الحصول عليها من مجلس الجهة، وجرى تداول ملفها في دورة انعقدت قبل يومين، من أجل إنجاز مقرَّر حول الموافقة على الهبة"، مشيرا إلى أن "إجراءات تسجيل سيارة الإسعاف وترقيمها حسب الجماعة وتأمينها ستتطلب شهرا كاملا تقريبا، وبالتالي لا يمكن استعمال المركبة في الوقت الراهن".
وأوضح المتحدث أن "إحدى سيارتَي الإسعاف كانت في بني ملال، والثانية كانت في الطريق لنقل الحامل إلى المستشفى، لكنها أصيبت بعطبٍ"، مضيفا أن ذلك دفعَهُ إلى الاتصال بثلاث رؤساء جماعات قروية مجاورة أبدوا تعاونا كبيرا لتوفير سيارة إسعاف في ظرف 10 دقائق، مشيرا إلى أن "المعنية بالأمر خضعت لفحوصات طبية على المستوى المحلي، ونظرا لكون جنينها لا يتجاوز عمره 6 أشهر، فقد توفي قبل الوصول إلى المستشفى، في تزامن مع العطب الميكانيكي الذي يحدث في أي وقت وبأي سيارة إسعاف".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
انت مسؤول والمتسبب رقم واحد فوفاة الجنين
وخاص لجنة تجي تحقق معاك .باش تكون عبرة
قالليك خاصنا نوافقو على الهبة
ممي ممي وقالليك مزال ماقادوش لسيارة الإسعاف لوراق. أسيدي الضرر الأكبر هو اللي تايتهدد الأرواح. وفي حالة إسعاف بلا أوراق وتسجيل ماشي مشكل فين عمرك شفتي إسعاف موقفينها الدرك ولا الشرطة
من المسؤول أمام الشعب ؟
ومن المسؤول أمام الله؟