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الرئيسية | حوادث | وفاة جنين تسائل مصير سيارة إسعاف بحطّان

وفاة جنين تسائل مصير سيارة إسعاف بحطّان

وفاة جنين تسائل مصير سيارة إسعاف بحطّان
صالح الخزاعي من خريبكة
الجمعة 05 يناير 2018 - 20:10

أُدخلت سيدة قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، وأحيل جنينها على مستودع الأموات بالمرفق الصحي ذاته، بعدما تعذّر إيصالها إلى قسم المستعجلات أو دار الولادة في الوقت المناسب نتيجة إصابة سيارة الإسعاف التابعة للجماعة القروية حطان بعطب ميكانيكي خلال رحلتها من منزل الضحية إلى المستشفى.

وعلمت هسبريس أن الجماعة القروية حطان تتوفر على ثلاث سيارات إسعاف؛ إحداها لا تزال جديدة، تسلمها المجلس الجماعي من مجلس جهة بني ملال خنيفرة، غير أن الساكنة لا تستفيد في الوقت الراهن من خدماتها وتضطر إلى التنقل إلى المرافق الصحية عبر سيارتين قديمتين، مع ما ينتج عنهما من تأخر وتعريض حياة المرضى للخطر المرتبط بكثرة الأعطاب الميكانيكية.

وأثارت واقعة وفاة الجنين وتدهور حالة الأم نقاشا بين متتبعي الشأن المحلي بحطان، مثيرين تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء الاحتفاظ بسيارة الإسعاف الجديدة إلى حدود الساعة، وعدم تحريك عجلاتها منذ تسلمها من مجلس الجهة، فيما يتحمل سكان المنطقة معاناة التنقل عبر سيارتين قديمتين تسبّبت إحداهما في وفاة جنين وتعريض حياة أمه للخطر.

في المقابل، أوضح رئيس الجماعة القروية حطان أن "السيارة الجديدة هي هبة تمّ الحصول عليها من مجلس الجهة، وجرى تداول ملفها في دورة انعقدت قبل يومين، من أجل إنجاز مقرَّر حول الموافقة على الهبة"، مشيرا إلى أن "إجراءات تسجيل سيارة الإسعاف وترقيمها حسب الجماعة وتأمينها ستتطلب شهرا كاملا تقريبا، وبالتالي لا يمكن استعمال المركبة في الوقت الراهن".

وأوضح المتحدث أن "إحدى سيارتَي الإسعاف كانت في بني ملال، والثانية كانت في الطريق لنقل الحامل إلى المستشفى، لكنها أصيبت بعطبٍ"، مضيفا أن ذلك دفعَهُ إلى الاتصال بثلاث رؤساء جماعات قروية مجاورة أبدوا تعاونا كبيرا لتوفير سيارة إسعاف في ظرف 10 دقائق، مشيرا إلى أن "المعنية بالأمر خضعت لفحوصات طبية على المستوى المحلي، ونظرا لكون جنينها لا يتجاوز عمره 6 أشهر، فقد توفي قبل الوصول إلى المستشفى، في تزامن مع العطب الميكانيكي الذي يحدث في أي وقت وبأي سيارة إسعاف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - محمد الجمعة 05 يناير 2018 - 20:20
حسبنا الله ونعم الوكيل فهاذ المسؤولين ليشادين هاد البلاد ليما كيعطيو حتى قيمة للشعب ديالو.
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15
2 - محمد العناق الجمعة 05 يناير 2018 - 20:26
المضحك على الذقون كيف يعقل لسيارة إسعاف حتى لو كان بها عطل ميكانيكي أن يتوفى الطفل ،المشاكل الحقيقية هي أن سيارات الإسعاف لا تتوفر على آليات الإسعاف وهذا هو المشكل الحقيقي كفى من الاستهتار بالمعقول.
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19
3 - تستمر المعانات الجمعة 05 يناير 2018 - 20:40
اللا اسي رئيس الجماعة.مامقبول منك حتى عذر إطلاقا. إلى ماكنتيش قد المسؤولية سير تبيع الفجل ولا غرس اللفت
انت مسؤول والمتسبب رقم واحد فوفاة الجنين
وخاص لجنة تجي تحقق معاك .باش تكون عبرة
قالليك خاصنا نوافقو على الهبة
ممي ممي وقالليك مزال ماقادوش لسيارة الإسعاف لوراق. أسيدي الضرر الأكبر هو اللي تايتهدد الأرواح. وفي حالة إسعاف بلا أوراق وتسجيل ماشي مشكل فين عمرك شفتي إسعاف موقفينها الدرك ولا الشرطة
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19
4 - طبيب الجمعة 05 يناير 2018 - 20:52
لا حول و لاقوة الا بالله. كان الله في عونك شعبي العزيز. هنا في السويد نتحدث على ثواني و دقائق لوصول المريض للمستشفى و في وطني الشعب يموت ضلم و عدوانا.
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13
5 - ‏مهاجر الجمعة 05 يناير 2018 - 21:13
‏لا حول ولا قوة إلا بالله...
من المسؤول أمام الشعب ؟
ومن المسؤول أمام الله؟
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6 - ابن حلالة الجمعة 05 يناير 2018 - 21:15
انا لله و انا اليه راجعون. لا يوجد في المغرب سيارات اسعاف بل سيارات للنقل المرضى. و لا ننسى انها منبع فساد كما يقع في مدينة القنيطرة. حيث هاته العربات تأتي بالمريض من البوادي بعد اداء ثمن الگازوال من طرف ذوي المريض و عند الاياب تعود مملوءة بالمسافرين
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7 - محمود الجمعة 05 يناير 2018 - 21:29
المشكل هو ان بعض روءساء الجماعات يتجرؤون و يقتنون سيارات و يسمونها سيارات الإسعاف اما عن قصد او جهلا منهم لارضاء منتخبيهم .سيارة الإسعاف يجب ان تتوفر فيها تجهيزات الإسعاف بالاضافة الى مختص في الميدان ثم ان نقل المرضى او الإسعاف في الوقة الراهن ليس من اختصاص الجماعة لان الجماعة ليست كفاءة بان تقوم بهذه المهمة الشيء الذي تترتب عنه مثل هاته الحوادث اما السيارات التي تقتنيها الجماعة فهي موجهة فقط لنقل الأموات و بما ان بلدنا القوانين و الاختصاصات غير واضحة سير على الله
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8 - محمد الجمعة 05 يناير 2018 - 22:12
لكن ما هو معلوم هو أن الرئيس تسلم سيارة الإسعاف من الجهة يوم 31 غشت 2017
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9 - hakima الجمعة 05 يناير 2018 - 22:44
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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10 - توفيق الجمعة 05 يناير 2018 - 23:52
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،نحن نتكلم عن حطان إحدى الجماعات لإقليم خريبكة الغني بتروة الفوسفاط التي يصدرها لشتى أنحاء العالم...عيب وعار عليكم ستحاسبون أمام الله في تقصيركم ونهبكم وسرقتكم لأبسط حقوق المواطن الضعيف.
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