الأمن الإسباني يوقف مغربيا حاول تهريب ثعابين

متابعة من خالد ملوك

أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني مهاجرا مغربيا ضبطت بحوزته كمية 65 كيلوغراما من الثعابين البحرية الحية موضوعة داخل أربعة صناديق زجاجية، كان يعتزم تهريبها نحو تراب المملكة المغربية عبر ميناء طريفة بمدينة قاديس، جنوب إسبانيا.

ووفق ما نقلته منابر إعلامية إسبانية، فإن الموقوف، البالغ من العمر 36 عاما، يواجه تهمة "ارتكاب جريمة في حق صنف من الحيوانات المحمية التي يمنع تصديرها إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن حجز هذه الكمية من الثعابين البحرية تم أثناء عملية تفتيش العربة التي كان يقودها الفاعل.

وتبعا للمصادر ذاتها، فقد تم إرجاع الحيوانات المضبوطة إلى بيئتها الأصلية، في وقت أمرت فيه النيابة العامة المختصة بوضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، وفتح تحقيق قضائي بهدف معرفة تفاصيل وملابسات هذه الواقعة التي من شأنها الإطاحة بمتورطين آخرين.

وأبرزت المصادر أيضا أن المادة 334 من القانون الجنائي الإسباني تعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثمانية أشهر وسنتين كل من حاول اصطياد أو تهريب حيوانات محمية، مفيدة بأن الشخص الموقوف حاول تهريب أصناف من الثعابين البحرية المهددة بالانقراض.