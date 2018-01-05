24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:30
|12:38
|15:14
|17:36
|18:56
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- حياتي: أبطال مغاربة
- عاصفة ثلجية غير مسبوقة تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية
- الإدريسي: السنة الأمازيغية "أكذوبة" .. تاريخ مزور وتسمية سياسية
- طريقة "ليكاليزاسيون" الجديدة
- شركة وهمية للأسفار تنصب على شباب مغاربة بعقود عمل مزورة
أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا يرحب بـ9 ابتكارات مغربية في أمريكا (5.00)
- الإدريسي: السنة الأمازيغية "أكذوبة" .. تاريخ مزور وتسمية سياسية - (256)
- المغرب يحذر من استمرار استفزازات مسلحي البوليساريو في الكركرات - (73)
- حراك الريف وانفصاليو الخارج .. جلسة محاكمة ساخنة لمعتقلي الحسيمة - (65)
- عبد الرؤوف والمشفى العسكري - (48)
- عمرو خالد : هكذا يتشابه نور زيت الزيتون مع ضياء كوكب الأرض - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الاعتقال الاحتياطي لفرنسي اغتصب طفلات بفاس
أمر قاضي التحقيق باستئنافية فاس، مساء اليوم الجمعة، بإيداع "البدوفيل" الفرنسي، "مولا روبيرطو"، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز ضواحي فاس، محددا يوم 10 يناير الجاري موعدا لانطلاق جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهم الذي وصل مجموع ضحايا اعتداءاته الجنسية، حتى الآن، أربع طفلات، تتراوح أعمارهن بين 10 و13 سنة.
وفي الملف نفسه، أفرج قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها على صاحب محل الخياطة الكائن بمنطقة الرصيف بالمدينة العتيقة والذي تم توقيف المواطن الفرنسي بداخله، ليلة أول أمس الأربعاء، رفقة طفلتين من ضحاياه؛ وذلك مقابل كفالة مبلغها ثلاثة آلاف درهم، مقررا متابعته في حالة سراح مؤقت على ذمة هذه القضية.
وبحسب ما أوردته خديجة حجوبي، رئيسة جمعية قافلة نور الصداقة للتنمية الاجتماعية، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية، فإن "البيدوفيل" الفرنسي أقر باعتدائه الجنسي على ضحاياه من الطفلات، مشيرة، في تصريح لهسبريس، إلى أن عرض الضحايا على الخبرة الطبية أثبت تعرضهن للاعتداء الجنسي وهتك عرضهن بطرق مشينة، من بينها استعمال "قضيب ذكري اصطناعي" تم حجزه لحظة توقيف المتهم، مؤكدة أن الضحايا لم يتعرضن لافتضاض البكارة.
وفي تطورات هذه القضية، التي هزت مدينة فاس، علمت هسبريس أن عناصر ولاية أمن فاس انتقلت، أمس الخميس، بصحبة المتهم إلى محل الخياطة حيث حجزت دراجتين هوائيتين في ملكيته ومخدرات مخبأة بهما كان يتناولها ويناولها لضحاياه قبل إقدامه على ارتكاب اعتداءاته الجنسية عليهن.
يشار إلى أن المتهم من مواليد 19 غشت 1960، استقر بفاس قبل عامين، وكان معروفا لدى ساكنة منطقة الرصيف بالمدينة العتيقة بعبد الله "الكاوري"، كما أنه كان معروفا بعلاقاته المشبوهة مع الطفلات الصغيرات؛ إذ كان يغدق عليهن الهدايا ويصطحبهن معه على متن دراجته الهوائية في تحركاته داخل مدينة فاس وضواحيها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
هذا ما أخدناه منكم يا كفرة ، وسختم بلادكم وجئتم إلى بلاد المسلمين لتوسخوها ، منكم لله يا عديمي الظمير
حسبي الله ونعم الوكيل
لك الله ياوطني العزيز .
لوحصل العكس .مغربي فعل هذا بقاصرات فرنسيات في فرنسا. ماذا سيحصل له.؟
وقدراينا ماذا خصل للمغني المغربي لا اتذكر اسمه .
هذا ما أتوقعه بعد تدخل سفارة فرنسا
Mais libérez-le le pauvre, peut etre il a des souci psychiques, après tout, ce ne sont que des enfants marocains, ce n'est pas grave, en plus les deux filles sont de familles pauvres, donc ce n'est pas trop grave
Bon arrêtons les bêtises et revenons aux choses sérieuses
ici en France le viol ou l'agression sexuelle sur adultes même avec son consentement est passible de 15 ans de prison
Viol ou agression sexuelle sur enfant de moins de 15 ans est passible de 25 ans de prison sans durée de sureté, et croyez moi en prison le coupable se fait violer dans 95% des cas
un petit exemple à l'étranger: aux USA c'est 30 ans, perpétuité ou la Peine de Mort
En Chine, c'est la Peine de Mort directement
En parlant de la Peine de Mort, j'aimerais bien voir ces Pseudo Associations qui ne cessent de militer contre la peine de mort sachant que, déjà, elle n'est plus pratiquée depuis 1991 au Maroc
Tout ce que je souhaite c'est que le Juge qui a ce dossier a des enfants en bas âge
A suivre