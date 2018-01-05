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الرئيسية | حوادث | الاعتقال الاحتياطي لفرنسي اغتصب طفلات بفاس

الاعتقال الاحتياطي لفرنسي اغتصب طفلات بفاس

الاعتقال الاحتياطي لفرنسي اغتصب طفلات بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 05 يناير 2018 - 21:09

أمر قاضي التحقيق باستئنافية فاس، مساء اليوم الجمعة، بإيداع "البدوفيل" الفرنسي، "مولا روبيرطو"، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز ضواحي فاس، محددا يوم 10 يناير الجاري موعدا لانطلاق جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهم الذي وصل مجموع ضحايا اعتداءاته الجنسية، حتى الآن، أربع طفلات، تتراوح أعمارهن بين 10 و13 سنة.

وفي الملف نفسه، أفرج قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها على صاحب محل الخياطة الكائن بمنطقة الرصيف بالمدينة العتيقة والذي تم توقيف المواطن الفرنسي بداخله، ليلة أول أمس الأربعاء، رفقة طفلتين من ضحاياه؛ وذلك مقابل كفالة مبلغها ثلاثة آلاف درهم، مقررا متابعته في حالة سراح مؤقت على ذمة هذه القضية.

وبحسب ما أوردته خديجة حجوبي، رئيسة جمعية قافلة نور الصداقة للتنمية الاجتماعية، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية، فإن "البيدوفيل" الفرنسي أقر باعتدائه الجنسي على ضحاياه من الطفلات، مشيرة، في تصريح لهسبريس، إلى أن عرض الضحايا على الخبرة الطبية أثبت تعرضهن للاعتداء الجنسي وهتك عرضهن بطرق مشينة، من بينها استعمال "قضيب ذكري اصطناعي" تم حجزه لحظة توقيف المتهم، مؤكدة أن الضحايا لم يتعرضن لافتضاض البكارة.

وفي تطورات هذه القضية، التي هزت مدينة فاس، علمت هسبريس أن عناصر ولاية أمن فاس انتقلت، أمس الخميس، بصحبة المتهم إلى محل الخياطة حيث حجزت دراجتين هوائيتين في ملكيته ومخدرات مخبأة بهما كان يتناولها ويناولها لضحاياه قبل إقدامه على ارتكاب اعتداءاته الجنسية عليهن.

يشار إلى أن المتهم من مواليد 19 غشت 1960، استقر بفاس قبل عامين، وكان معروفا لدى ساكنة منطقة الرصيف بالمدينة العتيقة بعبد الله "الكاوري"، كما أنه كان معروفا بعلاقاته المشبوهة مع الطفلات الصغيرات؛ إذ كان يغدق عليهن الهدايا ويصطحبهن معه على متن دراجته الهوائية في تحركاته داخل مدينة فاس وضواحيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - تازي حر الجمعة 05 يناير 2018 - 21:14
انتظر العفو فهو قريب جدا عندما جعلتم ثمن اطفالنا ارخص من ثمن قنينة غاز تكون انلتيجة امام اعينكم
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46
2 - farid roma الجمعة 05 يناير 2018 - 21:18
ديروا ليه كيفما دارو مع سعد المجرد في بلادهم... وكونوا رجال
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72
3 - boob67 الجمعة 05 يناير 2018 - 21:19
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
هذا ما أخدناه منكم يا كفرة ، وسختم بلادكم وجئتم إلى بلاد المسلمين لتوسخوها ، منكم لله يا عديمي الظمير
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31
4 - mostafa الجمعة 05 يناير 2018 - 21:20
أين المقدمون والشيوخ؟لم يروا شيئا حتى حصل ما حصل!وصاحب محل الخياطة،كيف يُفرج عنه وهو حاضن هذا الاغتصاب المشين؟إسر الطفلات:كل هذا الثقة في هذا الاجنبي؟مقابل الحلويات!اخ يا بلد..
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46
5 - الغيور الجمعة 05 يناير 2018 - 21:20
القانون عندنا زييييرو. شوف شنو واقع لسعد لمجرد في فرنسا. أما هدا صحبنا غادي يخرج بكفالة وخا تكرفص على وليداتو.
حسبي الله ونعم الوكيل
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27
6 - maroc الجمعة 05 يناير 2018 - 21:22
هادا خاصو الإعدام اوقليل فحقو
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27
7 - فاتي الجمعة 05 يناير 2018 - 21:24
بغيت غير نعرف واش هاد الطفلات ماعندهم والدين ..اركبوا معاه على الدراجه الهوائيه ديالو..اناولهم المخدرات قبل( مايمارس عليهم ......) الطفلات مطلوقات بدون حسيب ولا رقيب والاهل في خبر كان!!!!!!
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32
8 - جواذ الجمعة 05 يناير 2018 - 21:26
بدون تعليق.رحم الله الحسن الثاني .كان غيورا على شعبه.
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14
9 - تمغربيت الجمعة 05 يناير 2018 - 21:27
العقوبة المشددة ولما لا الإعدام وليس الخروج بعفوا.. نتظامن مع أسر الضحايا بناتكم هما بناتنا والألم حسينا به جميعا حسبنا الله ونعم الوكيل.. نصيحة لكل الأسر راقبوا ولدكم ولا تثقوا في أحد ولادكم دائما تحت المراقبة ديلكم..
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21
10 - كينا ديال الراس الجمعة 05 يناير 2018 - 21:29
الإعتقال الاحتياطي هو رسالة للمغاربة (صطحو راسكم مع الحيط) لان الضحية مغربي والجاني فرنسي فلو كان الجاني مغربي لرأيم من منظمات حقوق الاطفال العجب العجاب في حق الجاني ولان الجنس الغربي (النصراني) هو جنس او عرق سامي في مفهوم السلطة المغربية فلا تنتظرو انصافا في هذه القضية (والله يكون في عون أسر الضحايا) من هنا ايها الإخوان ومن هذه القضية او الكارثة إن أنصفو الضحايا فالعدل قاءم وإن كان عكس ذلك فوالله لا أحترم قانونا بعد ذلك ،فلننتظر
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16
11 - Maghrabi Rifi Sahraoui Soussi الجمعة 05 يناير 2018 - 21:30
نحن نطالب بأشد العقوبات لأنه لو وقع مثل هذا الفعل لمغربي بفرنسا لسمع ذوي هذه الفضيحة في جميع أنحاء العالم.
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18
12 - المؤبد للذئب الجمعة 05 يناير 2018 - 21:31
نتمنى من الله القدير الا تكون جنسيته الفرنسية حاجزا امام العدالة المغرببة للحكم عليه باقسى العقوبات فلو تم فتح هذه الزهور وافتضاض بكاراتهن لما استطعن رفع رؤوسهن عندما يكبرن، نطالب بالمؤبد لهذا الذئب الفرنسي .
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18
13 - منير الجمعة 05 يناير 2018 - 21:33
يجب إطلاق سراحه و منحه كل الحرية ليفعل مايريد بأطفال هدا الوطن..فكل شيء أصبح رخيصا في هدا البلد المسلم
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12
14 - الرشوة الجمعة 05 يناير 2018 - 21:36
القضاء الفرنسي حول الاغتصاب لا يرحم والدليل ما وقع لسعد المجرد ولكن للأسف بلادنا غادي يشدوه ويقدموه المحكمة وغادي يعطي الرشوة ويحكمو عليه بواحد ستة أشهر ودوز القضية باردة ومريضنا ما عندو باس
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17
15 - الأستاذ خالد الجمعة 05 يناير 2018 - 21:38
هذا الفرنسي لو فعل جرمه بفرنسا أو دولة تحترم مواطنيها لحكم عليه ب 30 سنة سجنا لكنه بما أنه فعل ذلك في المغرب فسيتم إطلاق سراحه كأن شيئا لم يحدث وفي حالة تم محاكمته سيتم العفو عنه لأنه مواطن فرنسي وله قيمة لدى دولته .
لك الله ياوطني العزيز .
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13
16 - بوسحور الجمعة 05 يناير 2018 - 21:38
ارجوا ان يتحاكم في فرنسا وليس المغرب
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15
17 - الغيور على بلده الجمعة 05 يناير 2018 - 21:40
انا اريد ان اسأل الاخوة القراء سؤالا واحدا
لوحصل العكس .مغربي فعل هذا بقاصرات فرنسيات في فرنسا. ماذا سيحصل له.؟
وقدراينا ماذا خصل للمغني المغربي لا اتذكر اسمه .
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10
18 - yaaaaaaaaaaaadriss الجمعة 05 يناير 2018 - 21:43
"كان معروفا بعلاقاته المشبوهة مع الطفلات " إذن كل من كان يغرف هذه العلاقات المشبوهة يجب أن يتابع بتهمة عدم التبليغ عن جناية
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10
19 - الزمر الجمعة 05 يناير 2018 - 21:50
السلام، في نضري المتواضع يجب إرسال هدا البيضفيل إلى سجن عكاشة في البيضاء هدا احسن مكان له للعلاج من هدا المرض . وهده التهمة هي أكبر بكثير من التهم الموجهة إلى المعتقلين في حراك الريف ، استمعوا إلى صوت الشعب ولو مرة واحدة في حياتكم.
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9
20 - Zohair الجمعة 05 يناير 2018 - 21:52
أتمنى من القضاء المغربي إدانة "البدوفيل" الفرنسي بأقصى العقوبات الممكنة في إطار القانون
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6
21 - سفيان الجمعة 05 يناير 2018 - 22:01
لا حول و لا قوة إلا بالله... قاليك معروف فالحي أعباد الله واش كتشوفو اﻷفعال المشبوهة ديالو أو مخلينو في سلام سيرو لفرانسا نتوما أو جربو غير ضحكو مع شي طفلة صغيرة أو شوفو واليديها كي غادي كون رد الفعل ديالهم... آعباد الله ردو البال لولادكم، راه الوقت تبدلات.. ديرو ولادكم فعينيكم أو فقلبكم حسن متندمو يوم لا ينفع الندم
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9
22 - citoyen marocain الجمعة 05 يناير 2018 - 22:04
وكان معروفا لدى الساكنة بميولاته المشبوهة و رغم ذلك ضاربين عليه الطم عاجبكوم الحال ياك و الله ينعل لي مِيَحشم الرجال الحقيقيين مشاو
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8
23 - صلاح صلاح الجمعة 05 يناير 2018 - 22:07
إذ كان يصطحبهن معه على متن دراجته الهوائيه في جولة في أحياء فاس القديمة ونواحيها وذكر أيضا يغدق عليهن من الهديا وذكر أيضا أن هناك شكوك من الشهود في علاقته مع الفتيات فما معنى هذا أنهن كان يذهبن معه بمحض إرادتهن وبمخض إرادة أبويهن ، يعني إذا ظهرت المعنى فلا داعي للتكرار
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6
24 - عبد الهادي الجمعة 05 يناير 2018 - 22:29
الفقر و الجهل .... احيانا أخرى ينضاف إليهم الطمع.
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0
25 - منصف الجمعة 05 يناير 2018 - 22:40
الفقر هو السبب.يستغل اطفال الفقراء.يجب اعدام من تسولت له نفسه المس بشرف المغاربة. اوقفوا السياحة الجنسية. و ابنوا لنا اقتصادا مبنيا على الفلاحة و الصناعة .اعطونا قيمة و افرضوا شروط لمن يود زيارتنا. تحسبون هذا ساءح .انه منبوذ في بلاده وليست بلاده فإسمه اسبانى قد يكون من امريكا اللاتنية لاجئ في فرنسا.طبقوا العدل و اتقوا الله في وطنكم. جزاؤه الاعدام لو كنتم تخافون الله
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5
26 - ممدوح كريم الجمعة 05 يناير 2018 - 23:01
سوف يسجنون الأطفال ويرجع الكاوري معزز مكرم برشوة أو بعوف أو بعقدة من قاضي أمام الأجنبي أما القانون المغربي فهو ابن خالة أبو لهب. .فقروا وجهلوا الشعب وجعلوه لقمة صاءغة للغرب يهتكون أعراضهم وأعراض أطفالهم. ..وإذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن. .فانتظروا الطوفان لا محالة
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5
27 - taougiq الجمعة 05 يناير 2018 - 23:11
يجب الإفراج عن هذا السائح لأنه أجنبي و إخلاء سبيل الخياط. و في مقابل يجب إيداع هؤلاء الأطفال السجن.
هذا ما أتوقعه بعد تدخل سفارة فرنسا
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0
28 - salim الجمعة 05 يناير 2018 - 23:12
!Salam à tous
Mais libérez-le le pauvre, peut etre il a des souci psychiques, après tout, ce ne sont que des enfants marocains, ce n'est pas grave, en plus les deux filles sont de familles pauvres, donc ce n'est pas trop grave
Bon arrêtons les bêtises et revenons aux choses sérieuses
ici en France le viol ou l'agression sexuelle sur adultes même avec son consentement est passible de 15 ans de prison
Viol ou agression sexuelle sur enfant de moins de 15 ans est passible de 25 ans de prison sans durée de sureté, et croyez moi en prison le coupable se fait violer dans 95% des cas
un petit exemple à l'étranger: aux USA c'est 30 ans, perpétuité ou la Peine de Mort
En Chine, c'est la Peine de Mort directement
En parlant de la Peine de Mort, j'aimerais bien voir ces Pseudo Associations qui ne cessent de militer contre la peine de mort sachant que, déjà, elle n'est plus pratiquée depuis 1991 au Maroc
Tout ce que je souhaite c'est que le Juge qui a ce dossier a des enfants en bas âge
A suivre
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