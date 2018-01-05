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الرئيسية | حوادث | وفاة شخص تفحما في حادثة سير بمدينة الداخلة

وفاة شخص تفحما في حادثة سير بمدينة الداخلة

وفاة شخص تفحما في حادثة سير بمدينة الداخلة
هسبريس من الداخلة
الجمعة 05 يناير 2018 - 23:01

توفي شخص تفحما، وأصيب آخر بجروح وحروق بليغة، نقل على إثرها إلى قسم العناية المركزة بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة، إثر حادثة سير خطيرة وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بالداخلة.

ووفق مصادر هسبريس، فإن هذه الحادثة وقعت إثر انقلاب سيارة بالطريق المؤدية إلى قرية الصيد لاساركا بالداخلة، وعلى الفور احترقت السيارة، كما احترق شخص كان بداخلها، فيما أصيب آخر بجروح وحروق بليغة.

المصادر نفسها تحدثت عن فرضية حمل مواد قابلة للاشتعال على متن السيارة، التي تفحمت بشكل كامل، خصوصا البنزين الخاص بقوارب الصيد التقليدي بقرية الصيد لاساركا.

وإثر علمها بالخبر، انتقلت إلى مكان الحادث مختلف السلطات، من وقاية مدنية ومصالح أمنية وسلطة محلية، وتم فتح تحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها وأسبابها.

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