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الرئيسية | حوادث | طرقات تتأثر باضطراب جوّي .. ووزارة النقل تنبه إلى مخاطر السفر

طرقات تتأثر باضطراب جوّي .. ووزارة النقل تنبه إلى مخاطر السفر

طرقات تتأثر باضطراب جوّي .. ووزارة النقل تنبه إلى مخاطر السفر
هسبريس - أمال كنين
السبت 06 يناير 2018 - 13:00

حذرت وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك من السفر في نهاية الأسبوع الحالي، موجهة النصيحة للمواطنين بضرورة تأجيل تنقلاتهم خلال هذه الفترة إلا في حالة الضرورة القصوى؛ مع تجنب التنقل ليلا.

تحذير وزارة النقل جاء إثر النشرة الإنذارية التي صدرت عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بخصوص تساقطات ثلجية كثيفة عرفتها بلادنا ابتدءا من يوم أمس الجمعة، لاسيما بالأقاليم المتواجدة بالأطلسين المتوسط والكبير، وكذا بالريف والهضبة العليا الشرقية، قائلة ضمن بلاغ لها إنه "من المحتمل أن تعرف بعض المحاور الطرقية اضطرابات في حركة السير أو انقطاعات بفعل الثلوج".

وأوصت الوزارة بضرورة "الاستعداد القبلي للسفر، وذلك بمراقبة الحالة الميكانيكية للعربات، مع استعمال إطارات العجلات الخاصة بالثلوج، وضبط ضغط العجلات والكوابح والإضاءة، وماسحات الزجاج ومياه غسله، معالتزود بالوقود الكافي، والتأكد من حالة المكيف".

وأكدت الوزارة كذلك على ضرورة احترام السائقين لعلامات التشوير والحواجز الثلجية، وكذا الامتثال لتعليمات السلطات المحلية وفرق الوزارة المتواجدة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية قصد ضمان أمثل للسير والجولان، خاصة أثناء تنظيم حركة السير عبر القوافل، مع التحلي بالصبر خلال عمل فرق إزاحة الثلوج.

ودعت الوزارة كافة السائقين إلى احترام مسافة الأمان بين المركبات وعدم الإفراط في السرعة، مع تجنب أي تجاوز أو مناورة مفاجئة، قائلة إن من الضروري أيضا التزود بالمؤونة اللازمة والأغطية، تحسبا لأي طارئ.

وسبق أن أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يتوقع هبوب رياح قوية وهطول أمطار قوية وأحيانا عاصفية ابتداء من العاشرة من مساء أمس الجمعة وإلى غاية منتصف يوم الأحد في العديد من مناطق المملكة.

وتوقعت المديرية، في نشرة خاصة، هطول أمطار قوية وأحيانا عاصفية تتراوح بين 25 و50 ملم، ابتداء من يوم أمس الجمعة على الساعة العاشرة ليلا، إلى غاية التاسعة صباحا من اليوم السبت، بأقاليم طنجة والفحص أنجرة، والعرائش، ووزان، وشفشاون، والقنيطرة، وآسفي، مشيرة إلى هطول أمطار قوية تتراوح بين 25 و30 ملم كذلك بالرباط وسلا والمحمدية، والصخيرات- تمارة، والدار البيضاء، والجديدة، والصويرة، وبرشيد، والنواصر، وبنسليمان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - NOUMRI السبت 06 يناير 2018 - 13:09
رغم التخدير فهناك بعض السائقين راسهم قاسح كايبغوا إديروا فيها البطولة ؤ فاش توقع الكارتة كايلعبوا دور الضحية ؤ يخرجوا بفديوات في اليوتيوب و غيرها
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100
2 - channa السبت 06 يناير 2018 - 13:12
المطلوب الان الإسراع بانقاد الناس في الدواوير والقرى المعرضة للخطر قبل ان تقع الكارثة ويموت السكان من البرد والثلج وبعدها يبذء الكل في إلقاء اللوم على بعضهم البعض فإنني اطلب من المسؤليين الإسراع بانقاد سكان الريف وسكّان الاطلس وخاصة سكان أزيلال والمناطق المجاورة ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء.
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75
3 - مواطن السبت 06 يناير 2018 - 13:20
ههههه بغاو اقلدو امريكا ... وطرقات ديالنا كلها محفرة و (ضوضان) فيها 1 ميترو
شووفو غير الطريق التى تمر من قرب من القصر الملكي في الرباط كلها محفرة و صباغة الطريق لا تضهر فما بالك في باقي المدن... الهربة ...
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17
4 - العربي السبت 06 يناير 2018 - 13:28
اللهم صيبا نافعا اللهم آرزقنا خير ما في البرد وآبعد عنا شر ما فيه أمين يارب العالمين
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51
5 - fouad السبت 06 يناير 2018 - 13:30
راحنا عاملين الاحتياطات انتاعنا والسترة من عند الله ,اما السؤال الموجه الى حكومتنا واش راكم موجدين كراطات الثلوج والقوادس مسرحين في جميع انحاء طرقات البلاد ام فقط في الرباط والبيضاء ومراكش وطنجة وافران ?
بعض الامطار والثلوج احصلتوا فيها!!! مادا انتم فاعلين لو ضربتنا الثلوج والصقيع الدي ضربت امريكا ??
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10
6 - عباس السبت 06 يناير 2018 - 13:37
الحمد لله على خيراته ونطلب الله السلامة للجميع
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46
7 - Adam السبت 06 يناير 2018 - 13:43
على الدولة أن تؤدي غرامة عن كل حفرة تتوسط طرقات المملكة وسيكون المواطن رحيما بها من حيث مبلغها الدي لن يتجاوز درهما واحدا ....عكس ما دهبت إليه في غرامة ممرات الراجلين
التي فرضت في غير محلها
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16
8 - فؤاد السبت 06 يناير 2018 - 14:04
المهم هو إعادة النظر في البنية التحتية التي تعتبر في المغرب بنية تحتية جد جد مريضة و هي السبب في جل الحوادث ...
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17
9 - عين لحناش السبت 06 يناير 2018 - 15:16
زوينة هدي ما اسافر حد باش تبقى وزارة التجهيز والنقل هانية اخاصكم تصوبو الطرقان نوضو تجمعوا راسكم
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14
10 - Mimoun السبت 06 يناير 2018 - 15:22
والله استغرب لهذا الشعب الى نصحوهم مايدرو بالنصيحة ولا خلوهم إلموهم.كما درو وحلى هنا تعرف بأن الشعب غير واعي وهنا المشكل فين كيرجع .كيرجع لتعليم .
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24
11 - saood السبت 06 يناير 2018 - 17:06
ان الثلوج كانت تتساقط في المناطق الجبلية بكميات اكثر مما نراه حاليا ولم تكن انذاك لا كاسحات ثلوج ولا طرق معبدة ولا كهرباء ولامدارس ولا من يمد يده يتسول مانطة وكيس دقيق ولا هم يحزنون وكنا نستعد لفصل الشتاء بما يلزم لنا ولمواشينا اما اليوم فالدولة زرعت في الاجيال اليالية نزعة التواكل والتسول والاعتماد على الغير وقتلت في المغربي روح المبادرة والاعتماد على النفس والتوكل على الله وعلى عمله وجده واجتهاده ان من يتحكمون في دولب السياسة والمال والاعمال والعلم والمعرفة اليوم في المغرب هم ابناء الارياف ابناء الفقراء المزاليط الطبقات الشعبية الذين نسميهم لعروبية والشلوح اما ابناء الاكابر وادناب المستعمر من قواد وحكام فهم اليوم يتوسلون في الشوارع باعوا كل ما ورثوه وانفقوه في الملاهي والقمار اما الثلوج فان ساكنة الجبال تنتظرها بالدعاء اليومي الى الله لان الخير مع الثلج والقحط مع انعدامه
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7
12 - لطيف السبت 06 يناير 2018 - 19:48
ليعرف الجميع نحن كلنا مغاربة والدولة دولتنا لنرحم سكان الاطلس والريف لنوفر لهم بالدفء لهم و مواشيهم من البرد فوق القارس
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4
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