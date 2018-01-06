طرقات تتأثر باضطراب جوّي .. ووزارة النقل تنبه إلى مخاطر السفر

هسبريس - أمال كنين

حذرت وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك من السفر في نهاية الأسبوع الحالي، موجهة النصيحة للمواطنين بضرورة تأجيل تنقلاتهم خلال هذه الفترة إلا في حالة الضرورة القصوى؛ مع تجنب التنقل ليلا.

تحذير وزارة النقل جاء إثر النشرة الإنذارية التي صدرت عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بخصوص تساقطات ثلجية كثيفة عرفتها بلادنا ابتدءا من يوم أمس الجمعة، لاسيما بالأقاليم المتواجدة بالأطلسين المتوسط والكبير، وكذا بالريف والهضبة العليا الشرقية، قائلة ضمن بلاغ لها إنه "من المحتمل أن تعرف بعض المحاور الطرقية اضطرابات في حركة السير أو انقطاعات بفعل الثلوج".

وأوصت الوزارة بضرورة "الاستعداد القبلي للسفر، وذلك بمراقبة الحالة الميكانيكية للعربات، مع استعمال إطارات العجلات الخاصة بالثلوج، وضبط ضغط العجلات والكوابح والإضاءة، وماسحات الزجاج ومياه غسله، معالتزود بالوقود الكافي، والتأكد من حالة المكيف".

وأكدت الوزارة كذلك على ضرورة احترام السائقين لعلامات التشوير والحواجز الثلجية، وكذا الامتثال لتعليمات السلطات المحلية وفرق الوزارة المتواجدة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية قصد ضمان أمثل للسير والجولان، خاصة أثناء تنظيم حركة السير عبر القوافل، مع التحلي بالصبر خلال عمل فرق إزاحة الثلوج.

ودعت الوزارة كافة السائقين إلى احترام مسافة الأمان بين المركبات وعدم الإفراط في السرعة، مع تجنب أي تجاوز أو مناورة مفاجئة، قائلة إن من الضروري أيضا التزود بالمؤونة اللازمة والأغطية، تحسبا لأي طارئ.

وسبق أن أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يتوقع هبوب رياح قوية وهطول أمطار قوية وأحيانا عاصفية ابتداء من العاشرة من مساء أمس الجمعة وإلى غاية منتصف يوم الأحد في العديد من مناطق المملكة.

وتوقعت المديرية، في نشرة خاصة، هطول أمطار قوية وأحيانا عاصفية تتراوح بين 25 و50 ملم، ابتداء من يوم أمس الجمعة على الساعة العاشرة ليلا، إلى غاية التاسعة صباحا من اليوم السبت، بأقاليم طنجة والفحص أنجرة، والعرائش، ووزان، وشفشاون، والقنيطرة، وآسفي، مشيرة إلى هطول أمطار قوية تتراوح بين 25 و30 ملم كذلك بالرباط وسلا والمحمدية، والصخيرات- تمارة، والدار البيضاء، والجديدة، والصويرة، وبرشيد، والنواصر، وبنسليمان.