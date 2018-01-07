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كُتّاب وآراء
أمن طنجة يوقف متورطا في نصب وانتحال صفة
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، السبت، شخصا يشتبه في تورطه في ارتكاب أفعال نصب وانتحال صفة ينظمها القانون.
عمليات التفتيش التي أجريت بمنزل المشتبه فيه، البالغ من العمر 41 سنة، وكذا داخل سيارته الخاصة، "أسفرت عن ضبط أصفاد معدنية مهربة من الخارج، و12 جهازا للاتصال اللاسلكي، و45 بطاقة مزيفة خاصة بممارسة مهنة الصحافة والانتماء إلى رابطة الشرفاء ومتابعة الدراسة بكلية الحقوق، و6 طوابع بريدية مزورة، و17 بطاقة تتعلق بجمعيات مدنية وهمية، بالإضافة إلى 6 شواهد ودبلومات جامعية مزورة تتضمن هويته"، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
ووفق البلاغ ذاته فقد تم العثور بحوزة المشتبه فيه على قبعة خاصة بزي عسكري، وطابع إداري في اسم طبيب، بالإضافة إلى العشرات من الأجهزة الإلكترونية والمعلوماتية التي تتنوع ما بين لوحات إلكترونية وحواسيب محمولة وهواتف نقالة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد جميع الأفعال الإجرامية التي يحتمل أن يكون قد اقترفها أو شارك في اقترافها.