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الرئيسية | حوادث | أمن طنجة يوقف متورطا في نصب وانتحال صفة

أمن طنجة يوقف متورطا في نصب وانتحال صفة

أمن طنجة يوقف متورطا في نصب وانتحال صفة
هسبريس من الرباط
الأحد 07 يناير 2018 - 08:07

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، السبت، شخصا يشتبه في تورطه في ارتكاب أفعال نصب وانتحال صفة ينظمها القانون.

عمليات التفتيش التي أجريت بمنزل المشتبه فيه، البالغ من العمر 41 سنة، وكذا داخل سيارته الخاصة، "أسفرت عن ضبط أصفاد معدنية مهربة من الخارج، و12 جهازا للاتصال اللاسلكي، و45 بطاقة مزيفة خاصة بممارسة مهنة الصحافة والانتماء إلى رابطة الشرفاء ومتابعة الدراسة بكلية الحقوق، و6 طوابع بريدية مزورة، و17 بطاقة تتعلق بجمعيات مدنية وهمية، بالإضافة إلى 6 شواهد ودبلومات جامعية مزورة تتضمن هويته"، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق البلاغ ذاته فقد تم العثور بحوزة المشتبه فيه على قبعة خاصة بزي عسكري، وطابع إداري في اسم طبيب، بالإضافة إلى العشرات من الأجهزة الإلكترونية والمعلوماتية التي تتنوع ما بين لوحات إلكترونية وحواسيب محمولة وهواتف نقالة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد جميع الأفعال الإجرامية التي يحتمل أن يكون قد اقترفها أو شارك في اقترافها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - daka الأحد 07 يناير 2018 - 09:01
رغم أن الطلب لا علاقة له بالموضوع . فإنني اطلب من هسبريس أن تبحث في هذا الطلب وهو أن البريد الإيطالي وكلما قمنا بشكاية بعدم توصل أهلنا بالرسائل المرسلة من ايطاليا إلى المغرب يكون الرد بأن أسوأ بريد قي العالم هو البريد المغربي. واطلب من هسبريس البحث في الموضوع لاهميته ولكم جزيل الشكر. سواء أرسلنا بالبريد العادي أو المضمون فالرسائل 90 في المئة مفقودة في المغرب. واسألوا رجال البريد الإيطالي
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2 - ابن سوس المغربي الأحد 07 يناير 2018 - 09:04
نصاب5 نجوم يبيع للناس الوهم و يتاجر في جهل عدد كبير من أبناء الشعب المغفلين و يبيع هذه الخزعبلات لأصحاب النفوس السيئة الأشرار الذين يريدون النصب على المواطنين و ما على الشعب المغفل في هذا الوطن ان يستيقظ من نومه العميق و الجهل ة التخلف ان لا يثيق في احد ما عاد الدولة و يتأكد من هوية اي شخص يدعي انه من الأمن او ما شابه من خلال عدم دخول فس اي متاهات الابتزاز و البعد عن الإجرام و التبليغ عن كل مشبوه فا انت ايها المواطن المغربي الحر مسؤول أمام الله على أبناء شعبك كما هم مسؤولين عنك فل يتعاون المواطن مع دولته من أجل التغيير الحقيقي محاربة الفساد بكل أشكاله و تحية لشرفاء هذا الوطن من الأجهزة الأمنية و القوات المسلحة والأمن الذين يغارون علة هذا الوطن بك و بيا سا نتقدم إلى الأمام
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3 - افران الاطلس المتوسط الأحد 07 يناير 2018 - 11:32
c'est un criminel qui fait partie de bande organisé de trafique et falsification des document administratifs . Tanger est connu pour ce genre de trafique faut fouillé encore d'autres complice peuvent s'est trouver avec lui . faut enquêté et approfondir la recherche d'avantage sur ce trafiquant dangereux
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