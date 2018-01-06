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الرئيسية | حوادث | البحر يلفظ جثة بحار مفقود بإمطلان بالداخلة

البحر يلفظ جثة بحار مفقود بإمطلان بالداخلة

البحر يلفظ جثة بحار مفقود بإمطلان بالداخلة
هسبريس من الداخلة
السبت 06 يناير 2018 - 21:30

لفظت مياه المحيط الاطلسي، شمال مدينة الداخلة، زوال اليوم، جثة بحار قضى نحبه غرقا قبل عدة أيام، قرب منطقة إمطلان، التي تبعد حوالي 111 كلم عن مدينة الداخلة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن تفاصيل الحادثة تعود إلى صباح الأربعاء 20 دجنبر 2017، عندما تعرض قارب للصيد التقليدي للانقلاب، بعد خروجه في رحلة لصيد الأخطبوط، قبل أن تباغت البحارين، اللذين كانا على متنه، أمواج عاتية تسببت فيها سوء الأحوال الجوية، وهو ما أدى إلى انقلاب قارب الصيد وغرق البحار، فيما تمكن البحار الثاني من النجاة بعد وصول قارب صيد آخر.

وقد تم نقل جثة البحار الغريق إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسن الثاني بالداخلة، فيما أصدرت النيابة العامة تعليمات لتشريحها من أجل استيفاء متطلبات البحث القضائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - جنازة ممتعة السبت 06 يناير 2018 - 22:00
من الناحية الدينية يعتبر الغريق شهيدا عند الله بصريح حديث رسول الله وهذه الحياة فانية وان طالت فجنازة ممتعة للمرحوم وهنيئا له الشهادة واللهم امتني غريقا كي ابعث شهيدا.
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