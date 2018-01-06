24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:30
|12:38
|15:15
|17:37
|18:57
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- النيابة العامة تدحض اتهامات "تعذيب واختطاف" معتقلي حراك الريف
- الجزائر تطالب فرنسا باسترجاع جماجم مقاومين وأرشيف الاستعمار
- السعوديون يستفيدون من ألف ريال شهريا لمواجهة غلاء المعيشة
- "داعش سيناء" يعدم قياديا عسكريا في حماس
- برشلونة: براعة كوتينيو تستحق 160 مليون يورو
جمعيات أولياء التلاميذ تحذر من تداعيات إلغاء مجانية التعليم (5.00)
الفنان "سمير لانغوست" .. مغربي يروج لموسيقى كناوة في أمريكا (5.00)
الوديع: مشاهدات حية من جرادة .. تعهدات منسية وحلول مقترحة (5.00)
قافلة "تيليلي" إلى إميضر تنشد الحرية وترفض "الاعتقال السياسي" (5.00)
- خطبة "الاستقلال الشكلي للمغرب" تدفع وزير الأوقاف إلى معاقبة إمام - (123)
- الوزير بنعبد القادر يعتزم فرز "الغشاشين" عن الموظفين الأكفاء - (84)
- مهاجرون يشكون "لا مبالاة" سفارة المغرب ببكين إلى بوريطة - (60)
- الأمم المتحدة تُحذر البوليساريو من عرقلة حركة المرور بالكركرات - (58)
- الجزائر تطالب فرنسا باسترجاع جماجم مقاومين وأرشيف الاستعمار - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
البحر يلفظ جثة بحار مفقود بإمطلان بالداخلة
لفظت مياه المحيط الاطلسي، شمال مدينة الداخلة، زوال اليوم، جثة بحار قضى نحبه غرقا قبل عدة أيام، قرب منطقة إمطلان، التي تبعد حوالي 111 كلم عن مدينة الداخلة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن تفاصيل الحادثة تعود إلى صباح الأربعاء 20 دجنبر 2017، عندما تعرض قارب للصيد التقليدي للانقلاب، بعد خروجه في رحلة لصيد الأخطبوط، قبل أن تباغت البحارين، اللذين كانا على متنه، أمواج عاتية تسببت فيها سوء الأحوال الجوية، وهو ما أدى إلى انقلاب قارب الصيد وغرق البحار، فيما تمكن البحار الثاني من النجاة بعد وصول قارب صيد آخر.
وقد تم نقل جثة البحار الغريق إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسن الثاني بالداخلة، فيما أصدرت النيابة العامة تعليمات لتشريحها من أجل استيفاء متطلبات البحث القضائي.