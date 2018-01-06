إنقاذ 31 مهاجرا إفريقيا بسواحل مضيق جبل طارق

مُتابعة من خالد ملوك

تمكنت عناصر البحرية الملكية المغربية من إنقاذ 31 مهاجرا من دول العمق الإفريقي، ضمنهم سبع نساء، كانوا على متن قارب متجه إلى إحدى سواحل المدن الإسبانية.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، فإن عملية الإغاثة كانت صعبة بسبب الرياح العاتية، مشيرة إلى أن تدخل أفراد البحرية الملكية المغربية تم بناء على مكالمة هاتفية من منظمة غير حكومية تفيد بوجود قارب بعرض سواحل مضيق جبل طارق، وعلى متنه مهاجرون معرضون للخطر.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن سفينة الإنقاذ المغربية واجهت صعوبة كبيرة في الوصول إلى مكان القارب بفعل الرياح القوية، مبرزا أن عملية الإغاثة لم تستدع تدخل عناصر البحرية الإسبانية وأفراد الحرس المدني المرابطين بمختلف الموانئ الساحلية للجارة الشمالية.

يشار إلى أن بداية السنة الجارية شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد المرشحين للهجرة غير النظامية الراغبين في الوصول إلى إسبانيا بحرا، إذ تم إنقاذ ما يزيد عن 200 مهاجر في أقل من أسبوع، بفضل التنسيق المحكم بين فرقة الإنقاذ البحري الإسبانية وعناصر البحرية الملكية المغربية.