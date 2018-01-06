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حجز خمور مهربة داخل سيارة بالقصر الكبير
السبت 06 يناير 2018 - 23:08
تمكنت مصلحة الضابطة القضائية بالقصر الكبير من إيقاف ثلاثة أشخاص للاشتباه في ترويجهم خمورا مهربة.
عملية الإيقاف، التي تمت بعد ترصد، وقعت بحي السلام داخل سيارة ذات صفائح مزورة بترقيم أجنبي، ومكنت من حجز كمية من الخمور المهربة والمحلية، بلغت ما يقارب 410 قنينات خمر، إضافة إلى ساطور.
وقد تم وضع الموقوفين ("ع.ج" من مواليد 1982، و"أ.ع" من مواليد 1991، و"س.ع" من مواليد 1981) تحت الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم إلى العدالة.