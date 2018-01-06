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الرئيسية | حوادث | ثلاثيني يحاول الانتحار وسط ساحة عمومية بوجدة

ثلاثيني يحاول الانتحار وسط ساحة عمومية بوجدة

ثلاثيني يحاول الانتحار وسط ساحة عمومية بوجدة
مراد ميموني من الناظور
السبت 06 يناير 2018 - 23:15

أقدم شاب ثلاثيني بوجدة، مساء اليوم السبت، على محاولة الانتحار، بعد صعوده فوق سطح باب سيدي عبد الوهاب، محاولا رمي نفسه منه.

وقد حاول الشاب، الذي كان في حالة هستيرية، رمي نفسه من أعلى السطح، أمام تجمهر عدد غفير من المواطنين، الذين احتشدوا بساحة سيدي عبد الوهاب. وقد حضر رجال الأمن إلى عين المكان، وحاولوا إقناع الشاب بالنزول، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، قبل أن يتمكن أحد معارفه من إقناعه بالعدول عن الانتحار والنزول من السطح.

وأكدت مصادر هسبريس أن الشاب المقبل على الإنتحار له سوابق عدلية، ومعروف لدى أوساط الوجديين، إلا أن أسباب إقدامه على هذا الفعل الشنيع لا تزال مجهولة، وقد تم اصطحابه إلى مخفر الشرطة للتحقيق معه.

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