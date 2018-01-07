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الرئيسية | حوادث | الأمن ينفي مضمون شريط يوثق لجريمة قتل‎

الأمن ينفي مضمون شريط يوثق لجريمة قتل‎

الأمن ينفي مضمون شريط يوثق لجريمة قتل‎
هسبريس من الرباط
الأحد 07 يناير 2018 - 17:15

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن شريط الفيديو الذي يتم تداوله حاليا على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، والذي يظهر فيه عدد من الأشخاص يعرضون شخصا آخرا للضرب والجرح المفضي إلى الموت، مع التمثيل بجثته، هو شريط يوثق لجريمة وقعت بإحدى الدول الأجنبية.

بلاغ للمديرية توصلت به هسبريس أورد أن الخبرات التقنية المنجزة على الشريط، الذي مدته خمسون ثانية، أوضحت أنه قد تعرض لتوضيب فني، بعدما تم حذف الصوت الأصلي باستعمال تطبيق معلوماتي وتعويضه بصوت يتكلم بلكنة ودارجة مغربيتين، في محاولة لتقديم الشريط على أنه يتعلق بجريمة وقعت بالمغرب.

وشددت الإدارة الأمنية على أنها فتحت بحثا في الموضوع، تحت إشراف السلطة القضائية المختصة، لتحديد الجهة التي تعمل على فبركة هذه الأشرطة للمساس بالشعور العام بالأمن، وفق ما جاء في البلاغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - viva morrocco الأحد 07 يناير 2018 - 17:52
السلام عليكم جميعا . اللهم اهدنا لما فيه خير وصلاح هذا الوطن العزيز. لقد كثر عدد أعداء هذا البلد الاَمن و أصبحوا يتفننون في محاولات المس بأمنه و استقراره و سمعته . ولكن الله لهم بالمرصاد و لن يفلحوا في زعزعته ﻷن الشعب المغربي اﻷصيل واع بما يضمرون من مكيدة وسوء نية و غدر . عاش المغرب حرا و قويا و عاش شعبه الأصيل و المتحضر و حفظ الله ملكه الهمام و جعله دوما نبرآسـآ للمسلمين و للمتشبتين بالمباديء الإسلامية و الإنسانية . والله ولي التوفيق .
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44
2 - مغربي الأحد 07 يناير 2018 - 18:26
انا شفت الفيديو هاد الصباح والله إلى ترعبت..خصوصا فاش قالي داك لي صيفتو ليا راه هادشي فزبالة ميريكان فكازا..!!!!.او خصوصا هادوك تايهضرو بالدارجة..
الله يحفظنا...او الله لا يوصل بلادنا لديك الحالة..
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32
3 - لمرانى الأحد 07 يناير 2018 - 18:35
مثل هذا الفيديو والصور يرسخ للمغاربة انعدام الأمن فى بلدنا الحبيب رغم المجهودات الجبارة التي تقوم بها عناصر الأمن مشكورة . ولذلك يجب تنزيل العقاب على مروجى هذه الفيديوهات المفبركة ليكونوا عبرة للعدميين وذوى النيات السيئة.
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31
4 - مافاهم والو الأحد 07 يناير 2018 - 18:38
الوضع الامني بالمغرب خطير جدا وبالخصوص في مدينة الدار البيضاء فعناصر الشرطة لم تعد تقوم بعملها كما في السابق نظرا للظغط الكبير وساعات العمل الطويلة بل اصبحت تمتتل لتعليمات والي الامن السيد الوردي التي تتجلى في الظهور الجسماني بالمدارات الرئيسية ومحاربة المتسولين دوي العاهات المستديمة وبذالك تم خلق نقط عمل جديدة لا فائدة منها سوى تزيين المدارة بشرطي الزي كمزهرية وبهذا ضاعف ساعات عمل شرطة الزي وغرضهم لظغط رهيب قد تظهر تبعاته فيما بعد على غرار حالات الانتحار والموت الفجاىئي جراء السكتة القلبية او الدماغية بجهاز الشرطة وكل هذا طمعا في الحفاظ على المنصب وموافقة المديرية العامة على طلبه للتمديد بعد الاحالة على التقاعد
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5
5 - مغربى صريح الأحد 07 يناير 2018 - 18:48
ليس كل ماينشر على النيت فهو صحيح فهناك المرضى نفسيا والمعتوهين والمغرضين والحاقدين من ينتهزون الفرصة لينفثوا سمومهم ولذلك على الجميع أن ينتبه ويتبين قبل أن يصدر التهم هكذا جزافا دون أن يتحقق من المصدر ومن صحة الخبر ...
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23
6 - بالاحضان ياوطني الأحد 07 يناير 2018 - 19:26
اللهم رد كيدهم في نحورهم ونجي ابناء المغرب من المخدرات بجميع انواعها
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19
7 - يوسف سلا الأحد 07 يناير 2018 - 19:30
هو مشهد مروع ولا إنساني ،الناس لي دارو الدارجة و حاولوا إدراجهوا بأنه في المغرب حرام عليهم يريدون زرع الفتنة في المجتمع و التشويه بصورة البلاد.
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13
8 - هرمنا الأحد 07 يناير 2018 - 19:33
لقد شاهدة الفديوا الصادم بمعنى الانسانية لكن بصوت لغة اجنبية ومن يزور الصوت ويضع امن البلاد والعباد فكانه قتل الناس جميعا نرجوا من الامن المغربي القاء القبض على هؤلاء ويتم محاكمتهم بالارهاب والاعدام احسن مليلنا من طيش هؤلاء
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16
9 - صراع العيش الأحد 07 يناير 2018 - 19:37
توصلت بالشريط وبما أنني خبير في الميدان كان ردي للمرسل أنه مفبرك و الصوت لا يتلائم مع التصوير إضافة للموقع المعروف بفيفيا فيديو أسفلا الشريط للإشارة تم تصويره بأمريكا اللاتنية و المفبرك هو المجرم
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15
10 - محسن الأحد 07 يناير 2018 - 21:40
السلام عليكم،

بما يتعلق بالفيديو واضح انه مفبرك.
سؤالي هو من الجهة التي انجبت الفكرة و قامت بهذا المجهود و ما الهدف؟.
اللهم احفظ بلدنا و اولادنا من شر هذا الزمن.
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2
11 - خالد ألمانيا الأحد 07 يناير 2018 - 21:43
في المغرب ولا غير المغرب....المهم هو حقيقة.اللهم استرنا واستر جميع المسلمين...واهدي شبابنا للخير
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-1
12 - ابن سوس المغربي الأحد 07 يناير 2018 - 22:26
انا شفت الفيديو و عرفت فوراً من ملامح الأشخاص من.دوي البشرة القريبة من هنود باكستان او أفغان او بنغلاديش عرفت انهم ليسو مغاربة ووان هناك لوبي مرتزق يريد بالمغرب شرأ و يعمل لإثارة الرأي العام الوطني و جعل مل ما يجري من مصائب في العالم ان مصدرها المغرب رغم ان لدينا ما يكفينا من الأشرار و نطالب الأجهزة الأمنية الوطنية المغربية التصدي لهم و عدم الشفقة معاهم فيما يرتكبونه من إجرام في حق مواطنين أبرياء و تحية إلى الأجهزة الأمنية الوطنية التي بدأت عهد جديد في الرد و تتبع كل صغيرة وكبيرة و هي مشكورة ونتمنى لشعبنا وبلدنا الأمان
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4
13 - مغربي الأحد 07 يناير 2018 - 22:38
الذي فبرك الفيديو لا يقل جرما عن هؤلاء المجرمين. المرجو محاسبة الواقفين خلف هذا الشريط.
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4
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