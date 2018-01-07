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كُتّاب وآراء
الأمن ينفي مضمون شريط يوثق لجريمة قتل
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن شريط الفيديو الذي يتم تداوله حاليا على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، والذي يظهر فيه عدد من الأشخاص يعرضون شخصا آخرا للضرب والجرح المفضي إلى الموت، مع التمثيل بجثته، هو شريط يوثق لجريمة وقعت بإحدى الدول الأجنبية.
بلاغ للمديرية توصلت به هسبريس أورد أن الخبرات التقنية المنجزة على الشريط، الذي مدته خمسون ثانية، أوضحت أنه قد تعرض لتوضيب فني، بعدما تم حذف الصوت الأصلي باستعمال تطبيق معلوماتي وتعويضه بصوت يتكلم بلكنة ودارجة مغربيتين، في محاولة لتقديم الشريط على أنه يتعلق بجريمة وقعت بالمغرب.
وشددت الإدارة الأمنية على أنها فتحت بحثا في الموضوع، تحت إشراف السلطة القضائية المختصة، لتحديد الجهة التي تعمل على فبركة هذه الأشرطة للمساس بالشعور العام بالأمن، وفق ما جاء في البلاغ.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
الله يحفظنا...او الله لا يوصل بلادنا لديك الحالة..
بما يتعلق بالفيديو واضح انه مفبرك.
سؤالي هو من الجهة التي انجبت الفكرة و قامت بهذا المجهود و ما الهدف؟.
اللهم احفظ بلدنا و اولادنا من شر هذا الزمن.