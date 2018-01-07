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كُتّاب وآراء
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شرطي يُصيب زميله طعنا بالسكين في طانطان
الأحد 07 يناير 2018 - 16:10
تعيش المنطقة الإقليمية للأمن بطانطان حالة استنفار قصوى، على إثر خلاف نشب بين عنصريْ أمن كانا يزاولان عملهما الاعتيادي غير بعيد عن الإقامة الملكية بالمدينة، صباح اليوم، وجّه على إثره أحدهما طعنة بسلاح أبيض إلى الآخر على مستوى العنق.
واستنادا إلى مصادر هسبريس من طانطان، فقد نقل الشرطي المُصاب، الذي يعمل ضمن عناصر الهيئة الحضرية، على عجل، إلى المستشفى الإقليمي بطانطان، في حالة صحية وُصفت بالحرجة. وينتظر نقله إلى المركز الاستشفائي الجهوي بأكادير.
وحجّت إلى المستشفى المذكور مختلف تلاوين المصالح الأمنية، من أجل تتبع الحالة الصحية للضحية، ومباشرة التحريات الأولية حول ظروف وملابسات الواقعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - wood الأحد 07 يناير 2018 - 16:56
صدق من قال ان كنت في المغرب فلا تستغرب ، شرطي الذي من المفروض حماية المواطنين من الاجرام يشرمل زميله في العمل !! انه المغرب بلد الفوضى و الزبونية و المحسوبية . اغلب الظن انها مشاكل متراكمة بين الطرفين ، و في غياب الجهة المخولة لها بالفصل في هذه المشاكل بتجرد و بنزاهة يقوم الشخص بأخد حقه بيده .
2 - عوقيز بن نبيز الأحد 07 يناير 2018 - 16:56
هذه من علامات الساعة ليعرف المقتول لما قتل ولا القاتل لما قتل
3 - باعمراني الأحد 07 يناير 2018 - 16:57
داب هاد الشرطة لنتسناو منه تحمين هوم براسهم مجرمين ....الفقية لنتسناو براكتوا دخل للجامع ببلغتوا
4 - محمد الزموري الأحد 07 يناير 2018 - 17:01
إن شدة الغضب تطفئ نور العقل والشيطان يجري مجرى الدم في عروق الإنسان والندم لا ينفع بعد فوات الأوان اللهم نجينا شر الخلق .
5 - عبده/ الرباط الأحد 07 يناير 2018 - 17:22
العنوان يقول : شرطي يصيب زميله طعنا بالسكين في طانطان .... انه عمل فردي و حادثة معزولة يمكن ان تقع بين اي شخصين في اي مكان .... فلماذا هذا التعميم و اتهام الشرطة قاطبة باشياء لا توجد الا في عقول ممن صاغها... فلولا الامن بجميع هيئاته لما كنّا جميعا ننعم بما نحن فيه من امان... الشرطيين المعنيين سيفتح بحث في شأنهما و سينال كل واحد ما يستحقه الى درجة الطرد في حق من استعمل السلاح الابيض و لذلك أقول للبعض لا تعمموا انتقاداتكم الى الجهاز كله كلما اخطا او جنح شرطي ما....
6 - ايمان الأحد 07 يناير 2018 - 18:04
الفقيه اللي نتسناو باراكتو دخل للجامع ببلغتو هههه
تعليق غير لائق
-19
7 - عبدللسلام الأحد 07 يناير 2018 - 18:21
ان.الشرطي.قبل.وبعد.انيكون.شرطيا.فهو.انسان.خيطء.ويصيب.قبحى.
الله.ساعة.الغضب.قدتحت.الشرطي.وغير.الشرطي.
فءن.المصلحة.المختص.بهم.سترا.في.نازلتهم.
وكفنا.من.مصتلحات.الفقيه.ليتنسناو.باركتو.دخل.الجامع.ببلغتو.
هاهو.كاع.دخل.الجامع.ببلغتو.اش.غاد.ءوقع.انعلو.الشيطان.
وقولو.ماهو.مفيد
الله.ساعة.الغضب.قدتحت.الشرطي.وغير.الشرطي.
فءن.المصلحة.المختص.بهم.سترا.في.نازلتهم.
وكفنا.من.مصتلحات.الفقيه.ليتنسناو.باركتو.دخل.الجامع.ببلغتو.
هاهو.كاع.دخل.الجامع.ببلغتو.اش.غاد.ءوقع.انعلو.الشيطان.
وقولو.ماهو.مفيد
8 - Adil الأحد 07 يناير 2018 - 18:55
لو لم يكن الضحية شرطيا لسمعنا انه قتله في حالة دفاع عن النفس أو أن الشرطة قتلت شخصا يهدد سلامة الغير تحت تأثير المخدرات
9 - سعيد من فرنسا الأحد 07 يناير 2018 - 19:46
شرطي يطعن زميله بسلاح أبيض يعني بسكين على ما يبدو وربما كان من الحجم الكبير هذا ان دل على شيء فإنه يدل على الانحراف الاخلاقي في شخص هذا الشرطي المعتدي أي شخص يحمل معه سلاحا أبيضا فهو شخص دو خلفية إجرامية لكن السؤال المطروح ماذا يفعل شخص دو ميولات إجرامية في سلك الشرطة الذي يعتبر حامي المواطنين والدفاع عن الأمن والأمان.
10 - مغربي الأحد 07 يناير 2018 - 19:55
واش وللاو تيعطيوا السكاكين للبوليس مكان المسدس.
11 - مومو الأحد 07 يناير 2018 - 20:12
السؤال هنا كيف لهدا الشرطي طعن زميله بسكين آدات الجريمة هل كان يحملها معه فهنا العقوبة مشددة و لمادا كان يحمل السكين و هو يعرف عقوبتها و يلقي القبض على حاملها .ربما هناك شيئ غير واضح.
12 - belguque الأحد 07 يناير 2018 - 20:45
السلام عليكم انا في نضري انا شرطة في المغرب تعيش ضغط كبير في العمل هدا ما جعل اغلبي شرطة من كل نوع تأعيش مشكيل دخلي مع الاسرتهم مع العمل والله يا اخوتي زارني صديق هنا في بلجيكا شرطي في المغرب والله حالتهم الا يقبلها عقل لا دورف الخ اختصر كلام الله يحسّن لعون الاخر الله شفيه هذا ما نقول. وشكراً
13 - غير دايز الأحد 07 يناير 2018 - 20:56
رجال الامن (الشرطة والدرك) في المغرب ولاو على سبة وعلى نقشة بسبب ضغط العمل والضلم المجحف الذي يعانون منه فيه ...على نقشة وعلى سبة وعلى حافة الانفجار لان الضغط يولد الانفجار...انتحار (بالعشرات سمويا) وقتل....والقادم اخطر ...
14 - blal الأحد 07 يناير 2018 - 21:16
لا ا دري كيف ان جل المغاربة يعشقون مهنة الشرطة او الامن وبعدها يشتكون من الضغط في العمل;فمهنة الامن ليست بالسهلة يا ترىى.
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