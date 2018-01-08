السياقة في حالة سكر تقود شرطيا إلى العدالة ‎

هسبريس من الرباط

شرعت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن القنيطرة في التحقيق مع موظف شرطة برتبة ضابط أمن، على خلفية الاشتباه في ارتكابه لحادثة سير عرضية مقرونة بالسكر العلني والسياقة في حالته.

المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، قالت إن مصلحة حوادث السير بالقنيطرة كانت قد عاينت، منتصف ليلة السبت، حادثة سير نتجت عن اصطدام موظف الشرطة الذي كان خارج أوقات عمله وعلى متن سيارته الخاصة بسيارة أخرى كانت مستوقفة بشكل قانوني بأحد أزقة حي الكورس، قبل أن يصطدم بجدار منزل، مما تسبب في إصابته بجروح طفيفة وإلحاق خسائر مادية بالعربة وجدار المنزل.

البلاغ أكد أنه تم نقل موظف الشرطة، الذي كان وقتها في حالة سكر، إلى المستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.