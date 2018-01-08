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كُتّاب وآراء
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السياقة في حالة سكر تقود شرطيا إلى العدالة
الاثنين 08 يناير 2018 - 07:40
شرعت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن القنيطرة في التحقيق مع موظف شرطة برتبة ضابط أمن، على خلفية الاشتباه في ارتكابه لحادثة سير عرضية مقرونة بالسكر العلني والسياقة في حالته.
المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، قالت إن مصلحة حوادث السير بالقنيطرة كانت قد عاينت، منتصف ليلة السبت، حادثة سير نتجت عن اصطدام موظف الشرطة الذي كان خارج أوقات عمله وعلى متن سيارته الخاصة بسيارة أخرى كانت مستوقفة بشكل قانوني بأحد أزقة حي الكورس، قبل أن يصطدم بجدار منزل، مما تسبب في إصابته بجروح طفيفة وإلحاق خسائر مادية بالعربة وجدار المنزل.
البلاغ أكد أنه تم نقل موظف الشرطة، الذي كان وقتها في حالة سكر، إلى المستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - اللهم صلي على النبي الاثنين 08 يناير 2018 - 07:52
الله الله قالك الشرطة في خدمة الشعب ودولة اسلامية ملفوق. هدا شرطي سكران شكون اللي غدي احاسبو. حسبي الله ونعم الوكيل في هد الناس بحال هد البشر.
2 - من كاليفورنيا الاثنين 08 يناير 2018 - 08:07
وبداو دابا بالتعاليق الركيكة دون تفكير بحال الفقيه اَي كنساينو براكته دخل للجامع ببلغته ......
الشرطي مواطن اًو بالأحرى إنسان وكل واحد وعيوبه وهو كان خارج أوقات عمله ! يعني حر ! ولو انه لازم يستر راْسه كونه رجل أمن ! راه وزراء كيدخلوا للبرلمان قوقة ! المهم دار الله ما بغى وسيأخذ البحث مجراه !
ما زوروا ما كذبوا ! يا الله تعاليق النقذ اًو نوت لابك هههههه
الشرطي مواطن اًو بالأحرى إنسان وكل واحد وعيوبه وهو كان خارج أوقات عمله ! يعني حر ! ولو انه لازم يستر راْسه كونه رجل أمن ! راه وزراء كيدخلوا للبرلمان قوقة ! المهم دار الله ما بغى وسيأخذ البحث مجراه !
ما زوروا ما كذبوا ! يا الله تعاليق النقذ اًو نوت لابك هههههه
3 - martin pres du kiss الاثنين 08 يناير 2018 - 08:12
...est ce qu'il y'a encore des gens qui se saoulent ? qu'est ce qu'ils gagnent d'une ivresse mortelle si non la perte de leur argent.santé travail..et des fois leur ame qui s'envole vers son createur ds un etat que meme Satan la voit d'un mauvais oeil.c'est la derniere chose auquelle doit penser un homme saint...si c'est pour oublier ou s'evader de la realité.c'est un mauvais calcul..car une fois remis de sa cuite.il se trouve au milieux de tt les problemes possibles.comme cet OPX.il va etre suspendu de ses fonctions .il est en garde a vue.avec des gents habitués a ce milieux.( honte a lui) .voir les reactions de sa famille et ses proches...pourquoi ne pas revenir a DIEU on a rien a petdre tout a gagner..on est tjrs propres.corps et ame.on est bien avec son entourage...(travail.amis.famille)...
on achete l'ENFER DE NOTRE ARGENT ET NOTRE SANTÉ..ALORS QUE LE PARADIS EST GRATUIT..prierre..aumone .la bonne parole.les bonnes choses gratuites...ALLAH YAHDINA AMINE.
on achete l'ENFER DE NOTRE ARGENT ET NOTRE SANTÉ..ALORS QUE LE PARADIS EST GRATUIT..prierre..aumone .la bonne parole.les bonnes choses gratuites...ALLAH YAHDINA AMINE.
4 - krimo الاثنين 08 يناير 2018 - 09:25
لا أرى أي داع للإستغراب حادث عادي لمواطن خارج أوقات العمل يتم التحقيق معه ونبينا عليه السلام
5 - الحريري الاثنين 08 يناير 2018 - 09:48
السلام.
لا داعي للاستغراب .شرطي مبلي الله يعفو عليه ارتكب حادثة شغل كباقي افراد الشعب.
القانون ياخذ مجراه ونبينا عليه السلام.
يوجد في وضعية سليمة خارج عن نطاق العمل.
اولي ما عندو شوية عندو بزاف.
تهلاو.
لا داعي للاستغراب .شرطي مبلي الله يعفو عليه ارتكب حادثة شغل كباقي افراد الشعب.
القانون ياخذ مجراه ونبينا عليه السلام.
يوجد في وضعية سليمة خارج عن نطاق العمل.
اولي ما عندو شوية عندو بزاف.
تهلاو.
6 - K-PAW الاثنين 08 يناير 2018 - 10:45
يبقى هذا الشخص مواطنا عاديا. ارتكب حادثة سير ، وخالف قانون السير على الطرقات حين قاد سيارته و هو في حالة سكر. وهذا أمر قد يحدث لأي كان. لكن لم يرتكب جريمة. فلا داعي لركوب الحادثة وإطلاق العنان للتعاليق الفارغة لا لشيء سوى لكونه شرطي. لا شماتة. فالشرطي مواطن ككل المواطنين ليس معصوما من الخطأ. للاشارة: لا أنا لجهاز الأمن بصلة.
7 - ماتريكس الاثنين 08 يناير 2018 - 11:30
الشرطي مواطن ايه ولكن مواطن قدوة لا يمكن السكوت عن هاته التجاوزات فالجهاز الامني في المغرب يعرف سلوكيات غريبة
شرطي ينتحر شرطي يقتل زوجتة شرطي يطعن زميله هاته الاحداث لو وقعت في دول ديمرقاطية ومتحضرة لحشدت لها وسائل الاعلام تغطيات كبيرة
لا تغطوا الشمس بالغربال فالجهاز الامني يحتاج الى زلزال
شرطي ينتحر شرطي يقتل زوجتة شرطي يطعن زميله هاته الاحداث لو وقعت في دول ديمرقاطية ومتحضرة لحشدت لها وسائل الاعلام تغطيات كبيرة
لا تغطوا الشمس بالغربال فالجهاز الامني يحتاج الى زلزال
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