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الرئيسية | حوادث | أرض فلاحية تخلق مواجهات دامية بجماعة حربيل

أرض فلاحية تخلق مواجهات دامية بجماعة حربيل

أرض فلاحية تخلق مواجهات دامية بجماعة حربيل
هسبريس من مراكش
الاثنين 08 يناير 2018 - 10:43

عاشت الجماعة القروية حربيل، ضواحي مدينة مراكش، الأحد، على وقع مواجهات دامية بين سكان دواري بلقايد وأولاد عزوز حول أرض فلاحية موضوع نزاع قضائي، استعملت فيها مختلف أنواع الأسلحة البيضاء والهراوات والحجارة.

وأسفرت هذه المواجهات، التي خلفت حالة استنفار في أوساط عناصر الدرك والسلطات المحلية، عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الطرفين، نقل ضحاياها إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لتلقي العلاجات الضرورية.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة حربيل تحقيق أوليا، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة ظروف وملابسات هذه المواجهات، في انتظار تحديد المسؤوليات.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن عددا من أحد طرفي النزاع قرروا الشروع في عملية حرث الأرض الفلاحية المتنازع عليها، وهو ما لم يتقبله الآخرون في الطرف الثاني، ليدخلوا في ملاسنات تطورت في ما بعد إلى مواجهات، قبل أن تتدخل السلطة المحلية ورجال الدرك الملكي الذين حلوا بمكان الحادث فور علمهم بالموضوع، وحالوا دون تطور المواجهات إلى ما لا يحمد عقباه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عايق بزاف الاثنين 08 يناير 2018 - 11:10
الهمجية القبلية لازالت سائدة في ظل تردي القضاء المغربي الذي يخره الفساد و الرشوة . حل هذا مشكل سهل يتجلى في اصدار حكم قضائي في هذه المشكلة و تنفيذه بقوة القانون .
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12
2 - احبك وطني الاثنين 08 يناير 2018 - 11:42
يا صاحب التعليق الاول : الهمجية لا زالت سائدة في بلدنا ومظاهرها كثيرة ومتعددة وهذه واحدة منها . الهمجية والجاهلية وسخونة الدم التي يتميز بها المغاربة الا القليل منهم هي سبب تردي الاوضاع وعموم الفوضى في كل المجالات ، انظر فقط الى قانون السير وتصرفات المواطنين سترى العجب العجاب ، شعب يدمر ويخرب ويخرق القوانين اذا كلمته عن النبادئ يخطب فيك خطبة وكأن عمر رضي الله عنه يتكلم ، وما ان يخرج الى معترك الحياة حتى تجده تحول الى ابي جهل في زماننا . المغاربة ودون تعميم شعب يحتاج الى اعادة تربية من الصفر على المواطنة واحترام الاخر واحترام الذات اولا ، المغاربة شعب لم يجرب الكوارث والزلازل والحروب والمجاعة الحقيقية التي لا نتمناها لاي شعب ، لكن لو مر المغاربة بواحدة من هذه لعلموا قدر النعمة التي هم فيها ولفهموا ان العنترية والتسلط والتكبر انما هي مروءة ورجولة وقت الشدائد ، اما في الرخاء فالكل سواسية
ولذلك لا تلومن القضاء ، القضاء في بلدنا بخير وافضل من كثير من البلدان لو كنت تعلم
ولكن اللوم على المتقاضين ابناء هاجوج وماجوج
فتأمل ولا تتعصب
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5
3 - اكس يون الاثنين 08 يناير 2018 - 11:43
اش هاد العصبية اوقفوا هده المهزلة كل مرة تسمع مواجهة بين قبيلة واخرى يجب على القضاء ان يعيد النظر في الامر ودلك باصدار احكام قاسية لكلا الطرفين .شكرا هسبريس
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