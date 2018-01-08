أرض فلاحية تخلق مواجهات دامية بجماعة حربيل

هسبريس من مراكش

عاشت الجماعة القروية حربيل، ضواحي مدينة مراكش، الأحد، على وقع مواجهات دامية بين سكان دواري بلقايد وأولاد عزوز حول أرض فلاحية موضوع نزاع قضائي، استعملت فيها مختلف أنواع الأسلحة البيضاء والهراوات والحجارة.

وأسفرت هذه المواجهات، التي خلفت حالة استنفار في أوساط عناصر الدرك والسلطات المحلية، عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الطرفين، نقل ضحاياها إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لتلقي العلاجات الضرورية.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة حربيل تحقيق أوليا، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة ظروف وملابسات هذه المواجهات، في انتظار تحديد المسؤوليات.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن عددا من أحد طرفي النزاع قرروا الشروع في عملية حرث الأرض الفلاحية المتنازع عليها، وهو ما لم يتقبله الآخرون في الطرف الثاني، ليدخلوا في ملاسنات تطورت في ما بعد إلى مواجهات، قبل أن تتدخل السلطة المحلية ورجال الدرك الملكي الذين حلوا بمكان الحادث فور علمهم بالموضوع، وحالوا دون تطور المواجهات إلى ما لا يحمد عقباه.