شذوذ جنسي و"ماحيا" يقودان إلى توقيفات بيوكرى

هسبريس من اشتوكة آيت باها

تمكنت عناصر المركز الترابي لدرك بيوكرى، اليوم الأحد، من تفكيك معمل سري لصنع مسكّر ماء الحياة "الماحيا"، وحجز كميات وُصفت بالمهمة من هذه المادة، ضمنها تين مخمّر ومعدات للتقطير؛ وذلك أثناء مداهمة قامت بها المصالح الدركية بدوار "آيت سعيد"، التابع للجماعة الترابية واد الصفا، دائرة بيوكرى.

وأسفرت العملية عن توقيف شخص يُشتبه في صلته المباشرة بهذا المعمل، وأفضى تفتيش دقيق بالمكان إلى ضبط شخصين متلبّسيْن بممارسة الشذوذ الجنسي، جرى توقيفهما.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تمّ الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم حول التهم المنسوبة إليهم، في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء.