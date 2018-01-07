24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
07/01/2018
الأيام القادمة
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:30
|12:39
|15:15
|17:38
|18:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟
- جامعة الكرة تعول على "الشان" لتلميع ملف "مونديال 2026"
- السعيدي يحنّ إلى قميص "أسود الأطلس" بعد 30 شهرا من الغياب
- حميش يلامس الطريق نحو تفعيل دسترة اللغة العربية بالمغرب
- صحيفة تستحضر "مِقصية" حجي أمام "الفراعنة"
- قراءة في دورية المحافظ العام
دفاع "معتقلي الريف" يشكو التشويش وانقطاع الهواتف والإنترنيت (5.00)
هذه قصة "رابور" شاب قتلته مغامرة البحث عن حياة أفضل بأوربا (5.00)
- خطيب موقوف: الأوقاف تحتقر الأئمة .. والأموال تذهب إلى المغنين - (112)
- الإدريسي: هل الأمازيغية في شمال إفريقيا مجرد مزايدات دستورية؟ - (75)
- حميش يلامس الطريق نحو تفعيل دسترة اللغة العربية بالمغرب - (61)
- خبير في القانون الدولي: البوليساريو تجازف بحرب في الكركرات - (56)
- وزير الخارجية يعاقب مسؤولةً بسفارة المغرب في العاصمة الصينية - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
شذوذ جنسي و"ماحيا" يقودان إلى توقيفات بيوكرى
الأحد 07 يناير 2018 - 18:20
تمكنت عناصر المركز الترابي لدرك بيوكرى، اليوم الأحد، من تفكيك معمل سري لصنع مسكّر ماء الحياة "الماحيا"، وحجز كميات وُصفت بالمهمة من هذه المادة، ضمنها تين مخمّر ومعدات للتقطير؛ وذلك أثناء مداهمة قامت بها المصالح الدركية بدوار "آيت سعيد"، التابع للجماعة الترابية واد الصفا، دائرة بيوكرى.
وأسفرت العملية عن توقيف شخص يُشتبه في صلته المباشرة بهذا المعمل، وأفضى تفتيش دقيق بالمكان إلى ضبط شخصين متلبّسيْن بممارسة الشذوذ الجنسي، جرى توقيفهما.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، تمّ الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم حول التهم المنسوبة إليهم، في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - خالد الأحد 07 يناير 2018 - 18:31
ربنا سبحانه وتعالى يتفضل علينا بامطار الخير في ربوع المملكة وفينا من لايبالي ويرد بالمعاصي. غفرانك ربنا لاتؤاخدنا بما فعل السفهاء منا
2 - حاصل الأحد 07 يناير 2018 - 19:33
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا آمين.
3 - مجاز فاهم الأحد 07 يناير 2018 - 19:50
ما فهمتش انا كيفاش هذا المخزن تيقول ليك شد جوج دراري يمارسان "شذوذ الجنسي" بعد اقتحام المنزل (الذي يتطلب وقت)، يعني هذان شابان لم يتوقا عن الممارسة حتى بعد سماعهما للمخزن يفرشخ في الباب، شخصيا ارى صعب جدا اتباث مثل هذه تهم، المخزن فقط يلقيها كانتقام ربما لمقاومة صدرة من الشابين.
4 - اكس يون الأحد 07 يناير 2018 - 20:25
الشكر الجزيل لعناصر الدرك الملكي اعانكم الله على خدمتكم
5 - سلام الصويري الأحد 07 يناير 2018 - 21:31
المعمل او المصنع يتطلب بناية ومعدات يد عاملة وسلع هل كل هذه الأشياء مرت دون علم اصحاب الحال من مخبرين مقدم وشيخ وقائد وخليفته وجيش من السمايرية ؟؟؟ وماذا لو كان هذا المصنع ينتج مواد خطيرة على الأمن العمومي ؟؟؟
وما خفي كان اعظم !!!اكيد هناك تواطء لان الرشوة تعمي العيون ما دام ليس هناك مساءلة جدية وقضاء وعقوبات رادعة . فهناك فوضى وتسيب
وما خفي كان اعظم !!!اكيد هناك تواطء لان الرشوة تعمي العيون ما دام ليس هناك مساءلة جدية وقضاء وعقوبات رادعة . فهناك فوضى وتسيب
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5