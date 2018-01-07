تشريح جثة متوفّى في سوق البروج قرب سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات بإجراء تشريح طبي على جثة شخص توفّي في السوق الأسبوعي بالبروج، يصادف اليوم الأحد، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة المفاجئة.

وبحسب مصادر هسبريس من مكان الحادث، فإن الهالك المسمى، "ز. خ"، متزوج وله أبناء، مزداد سنة 1948 بأهل الشعبة جماعة مسكورة دائرة البروج، كان قد قصد السوق الأسبوعي الذي يقام اليوم الأحد، وبعد الانتهاء من التبضّع، سقط مغمى عليه لأسباب مجهولة، ليفارق الحياة بعدها.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى انتقال عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي البروج سرية سطات، وممثل عن السلطات المحلية بالدائرة الترابية، حيث جرت معاينة الجثة، ونقلها عبر سيارة إسعاف تابعة للخدمات الاجتماعية لجماعة مسكورة إلى مستودع الأموات بسطات.

وزادت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي بالبروج فتحت بحثا في الموضوع، بالاستماع إلى بعض الحاضرين وأفراد من عائلة الهالك، في انتظار نتائج التشريح الطبي، لتحديد سبب الوفاة، تبعا لتعليمات النيابة العامّة المختصة.