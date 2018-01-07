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الرئيسية | حوادث | هذه قصة "رابور" شاب قتلته مغامرة البحث عن حياة أفضل بأوربا

هذه قصة "رابور" شاب قتلته مغامرة البحث عن حياة أفضل بأوربا

هذه قصة "رابور" شاب قتلته مغامرة البحث عن حياة أفضل بأوربا
هسبريس من الرباط
الأحد 07 يناير 2018 - 20:00

ينتظر عبد الغفار لهنين، أب المراهق المغربي الذي يرقد جثة هامدة بمليلية، حلول صباح غد الاثنين بفارغ الصبر للتوجه من جديد إلى المصالح الإدارية المحلية للمدينة المحتلة من لدن السلطات الإسبانية على أمل الحصول على إذن قضائي لإلقاء النظرة الأخيرة على فلذة كبده الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي في ظروف غامضة.

عبد الغفار لم يجد قلبه الطريق نحو السكينة والطمأنينة إلا حينما سارعت القاضية المحلية بمحكمة مليلية إلى طمأنته بكون العدالة ستأخذ مجراها، ووعدته بأنها ستتبع الملف عن كثب للوصول إلى حقيقة ما حدث، حينما وجدوا المراهق المغربي، عاشق فن الراب، جثة هامدة وهو يستمع للموسيقى التي يعشقها وكانت ملاذه الوحيد للتعبير عن كل ما يختلج صدره من أحاسيس.

يعود والد "الرابور" المغمور بذاكرته إلى بداية شهر أكتوبر الماضي مسترجعا كلمات آخر كليب لابنه صوره بإمكانياته التقنية الذاتية بمرآب مرجان بالحي الحسني، يعبر من خلالها عن عدم رضاه عن وضع الشباب من وجهة نظره، ملوحا بسلاح "الغربة" الذي اعتبره في أغنيته الحل الوحيد للمشاكل التي يتخبط فيها رفقة أقرانه.

والد "الرابور" يقيم حاليا في شقة "عبدو" في مليلية، صديق ابنه سفيان الذي يعود إليه الفضل، إلى جانب ممرضتين مغربية وإسبانية، في نقل أخبار فنان الراب المغمور منذ أن تمكنوا من ربط الاتصال به، بينما كان سفيان يقضي فترة العلاج بالمستشفى المحلي للمدينة المحتلة إثر سقوطه من على شاحنة في محاولة للدخول إلى مليلية، ويصاب إصابة بالغة في رجله اليسرى.

يقول لهنين: "انقطعت أخبار سفيان عنا منذ النصف الأول من شهر شتنبر، وبالضبط في اليوم الثالث الموالي لعيد الأضحى الماضي، رفقة مجموعة من أصدقائه من مراهقي المدينة القديمة بالدار البيضاء، دون أن نعرف وجهتهم، لكن في يوم 16 نونبر الماضي اتصلت بنا ممرضتان، مغربية وإسبانية، لتخبرانا بموضوع حادثة سفيان وقطع رجله اليسرى".

واستطرد الأب: "تابعنا أخبار تحسن الحالة الصحية لابني سفيان عبر الهاتف منذ منتصف شهر نونبر الماضي، حيث كانت حالته الصحية تتحسن باستمرار إلى أن تقرر نقله إلى مركز لإيواء الأطفال القاصرين المغاربة غير المصحوبين، المعروفين اختصارا بتسمية MENA، ليتم إيجاده جثة هامدة على الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الماضي، علما أنه كان سليما معافى ساعتين قبل ذلك، وهو ما جعل المحققين والقضاء الإسبانيين يطرحان أكثر من علامة استفهام حول أسباب الوفاة".

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية بمدينة مليلية المحتلة، فإن خوسيه بالازون، رئيس جمعية حقوق الطفل، لم يتمكن بدوره من إلقاء نظرة على جثة سفيان، وقال: "ما يتبين إلى حدود الساعة هو أن المشرحة تتوفر على جثة طفل يحمل الاسم نفسه وفي عمر سفيان، غير أن الأب لم يتمكن من رؤيته".

وأوضح الناشط الحقوقي أن الأسرة المغربية بات لزاما عليها الانتظار إلى غاية يوم الاثنين من أجل معرفة ما إن كان سيتم السماح لها برؤية جثمان سفيان.

وقد دفعت وفاة سفيان مستشارة الرعاية الاجتماعية بالثغر إلى التصريح بأن المتوفى غادر المستشفى المحلي للثغر شهر نونبر الماضي، بعدما خضع لعملية بتر رجله اليسرى على إثر حادثة سير تعرض لها بمحاذاة ميناء المدينة.

وأضافت المتحدثة ذاتها أنه تم فتح تحقيق قضائي من أجل تحديد أسباب وفاة هذا الشاب الذي عثر عليه ميتا داخل غرفته بمركز الإيواء المذكور، فيما قال خوصي بلاثون، عن المنظمة الحقوقية "برودين"، إن "تكرار مثل هذه الوقائع يثير تساؤلات كثيرة بشأن ظروف عيش هذه الفئة".

من جهته، ينتظر الأب المكلوم ما ستؤول إليه الأمور يوم غد الاثنين، حيث يوجد حاليا في مدينة مليلية المحتلة في انتظار التحاق زوجته، أم سفيان، التي تنتظر السماح لها بدخول المدينة وإلقاء نظرة الوداع على فلذة كبدها الذي حرص على ذكر اسمها أكثر من مرة في أغنيته "مورال 0%"، التي قام ببثها على موقع "يوتيوب" ثلاثة أسابيع بعد شروعه في محاولات متعددة للعبور نحو مليلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - يونس السلفي الأحد 07 يناير 2018 - 20:14
إنا لله و إنا إليه راجعون
رحمه الله و غفر له
و رزق والديه و عائلته الصبر و السلوان
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158
2 - مغبون الأحد 07 يناير 2018 - 20:14
سيبدأ الكل في الكلام عن التربية ودور الأب والأم ! لكن هناك مسئولية مباشرة تتحملها الدولة في هذه الحالة وكل الحالات المشابهة أو المتقاربة من حيث التيه وفقدان الأمل .
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257
3 - الابواب مغلقة الأحد 07 يناير 2018 - 20:17
رحمه الله::ضحايا كروش لحرام لو وجد عملا شريفا في وطنه لن يغامر...لكم الله..
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273
4 - م ع الأحد 07 يناير 2018 - 20:36
راه باين القضية فيها المتاجرة بالأعضاء. آلاف الأطفال يختفون سنويا في أوروبا و لا يعرف مصيرهم.
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56
5 - hAssan الأحد 07 يناير 2018 - 20:38
انا لله وانا اليه راجعون للاسف يجب وجود حلول جدرية للخلف شكرا لصاحب المقال على اهتمامه بشباب
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87
6 - التناطع الأحد 07 يناير 2018 - 20:41
العصابة الحاكمة تنهب وابناء المغاربة بدل ان يثورو يفضلون الهروب والضياع
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124
7 - هبة الأحد 07 يناير 2018 - 20:44
صحيح أن الدولة مسؤولة عن معظم الكوارث التي حلت ببلادنا ، لكن ليس إلى هذه الدرجة ، لا تتهموا الدولة في كل شيء يحدث ، تهاون الأهل واضح جدا في هذه المسألة فكيف لهم ألا يدركوا ما يخطط له ابنهم كل هذه الفترة الطويلة إلا إن كانوا مهملين له لكل هذا الحد ، وربما هم من دفعوه لهكذا مصير من وراء ضغوطهم عليه.
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-82
8 - عادل الأحد 07 يناير 2018 - 20:58
الله يرحمك والله مانسمحوا فليكانو سباب فهجران بلادنا
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76
9 - viroy الأحد 07 يناير 2018 - 21:19
يبدو أنه بعد دخول سفيان إلى المستشفى، خضع لفحوصات روتينية وقعت في يد أحد أعضاء مافيا الاتجار بالأعضاء الذي يشتغل بعين المكان؛ وهكذا تم التعرف على سفيان كمتبرع محتمل لأحد الأغنياء، ليتم بعدها تعقبه وتصفيته...
نتمنى أن تأخذ العدالة مجراها وتظهر الحقيقة في القريب العاجل
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27
10 - inou الأحد 07 يناير 2018 - 21:19
يجب لي عائلته طلب تشريح ورفض تسلم جثته وآن يوكل محامين ويضغط علي آلسفير آلمغربي باسبانيا ويجب آن يكون آلتشريح من آطباء خارج آو لآتربطهم علاقة بمركز آلآيواء ويجب آن يتم آلتشريح بحضور عائلته آؤكد وجب رفض تسلم جثته لحين آلتشريح ربما آلمركز يتاجر باعضاء آلقصر آلحراقة بتنسيق مع آطباء آلمركز
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40
11 - tarik الأحد 07 يناير 2018 - 21:25
الله ارحمو الدولة تتحمل المسؤلية لزلنا نأدي تسيير الفاشل العدالة و التنمية مقال محزن نشكر صاحبه على مواسته لهذه العائلة
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6
12 - شباب ضائع الأحد 07 يناير 2018 - 21:26
شباب فاشل يبحث عن العيش الرغيد بأقل جهد ممكن. ولا يجد حرجا في أن يعلق فشله على شمعدان الدولة.
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-49
13 - Youssef الأحد 07 يناير 2018 - 21:36
مأساة أن يفقد شاب في عمر الورد حياته بهذا الشكل وبعيدا عن ذويه بعد أن كان يترجى الوصول إلى ماهو أفضل.. من السهل الإشارة بأصبع الإتهام للدولة والحكومة كلما حلت بنا فاجعة, لكن يجب أن لاننسى بان من اتخذ قرارا وهو يعلم أنه يمكن أن يؤدي به إلى الهلاك فعليه أيضا تحمل العواقب وليس فوق لوم الآخر. الله يرحمو مسكينز
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16
14 - المواطن المهموم الأحد 07 يناير 2018 - 21:37
يبدو أن الناس نفد صبرها من كثرة الظلم الأجتماعي والفوارق الطبقية ألتي تزايدت بشكل مريع لم يعد هناك أمل في احد إلا الواحد الديان
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14
15 - lobna الأحد 07 يناير 2018 - 21:51
انا لله و انا ايه راجعون هذا شاب ضحية تشريد الاب من شركة كوماناف ضحايا كوماناف في تزايد الله اصوب
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13
16 - Khalid الأحد 07 يناير 2018 - 21:53
ياربي ترحمك أخويا سوفيان ولله مادوزنا قليل
Rapinaبجوج شركنا طعام عشنا لحلوا أو لمرا لله إياخود لحق فسباب موتك راني حاس ماشي موتا normal دويتي معيا بليل صبحتي مايت لله إرحمك
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21
17 - BOP35 الأحد 07 يناير 2018 - 22:05
لاحول ولا قوة الا بالله....
في اوروبا اليوم الإمكانيات متوفرة لمعرفة اسباب الوفات....
لاكن للي مقلق هو شحال ديال الوالدين كيمولو ويشجعو ويساعدو
اولادهم وبناتهم باش يحركو للأوروبا بكل الوسائل واكبر عدد
منهم المراهقين لأنهم كيظنو يصعب ترحيلهم الى المغرب
ومنين توقع الواقعة نديرو بالمسؤولية على الأوروبيين....
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4
18 - ابن سوس المغربي الأحد 07 يناير 2018 - 22:16
لا قيمة لإنسان المغربي عند دولته ولا مسؤوليه و السبب هجرة الشباب المغربي و كرهه لبلده و كل ما فيها هو التخبط الذي يعيش فيه أغلبية الشعب المقهور من عدم وجود عدالة اجتماعية و حقوق المواطنة كاملة لا تعليم لا صحة لا عمل لا كرامة لا عيش مطمئن الناس تعيش حياة مزرية مجهولة لا أفق فيها تموت و تحيا امام كثرة مشاكل لا نهاية لها منذ ولادتك وانت تنتظر ان ترى بلد يؤمن لك عيش كريم مثل كل الدول التي تحترم كرامة مواطنينها ضياع لا نهاية له سوى الموت الحتمي لا توجد ديمقراطية حقيقية طبقة تعيش فوق ولا بهمها الا مصالحها الشخصية و حماية نفسها بالة الدولة و طبقة مسحوقة تتصارع من أجل التغيير لا تعرف كيف تغيره إلى الأفضل بسبب غياب دولة و مسؤولين يحبون الخير لشعبهم وطنهم أكثر من اتهم يسخرون مناصبهم لحماية مصالحهم الشخصية و استغلال كل ما يمكن من أجل تحقيق أهدافهم الشخصية على حساب الشعب
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3
19 - زعبول الأحد 07 يناير 2018 - 22:26
ذنوبك على من نهبوا ثروات و رزق المغاربة و تركوهم يتسكعون و يتخذرون ويغامرون بأرواحهم في البحر و ومنهم من تبيع لحمها كي تكسب لقمة الذل و العار، أنظروا لأنفسكم يا مجرمين ، هذه نتائج نهبكم و فسادكم.
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1
20 - ناظوري الأحد 07 يناير 2018 - 22:30
"..ينتظر عبد الغفار لهنين، أب المراهق المغربي.."
للذين ينتقدون الدولة بانها لم توفر للمرحوم او غيره شغل !! بالله كليكم هدا المراهق ما زال طفلا و ربما انه غادر المدرسة و هاجر خفية الى الناظور ليتسلل الى مليلية مع مراهقين .. اكل شيئ تلسقونه بالدولة ? يجب التفرقة بين الواجبات و الحقوق
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8
21 - Abdelfattah الأحد 07 يناير 2018 - 23:04
المسؤول الاول هو اهل الشر الذين ينخرون في اموال وثروات بلادنا في الخفاء ولا نعرف من هم لحد الساعة......شاب مثل هذا يضيع منا للابد انها حقا لمصيبة.
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1
22 - reda الأحد 07 يناير 2018 - 23:38
إلى رقم 3 أولا الله يرحمو و يصبر والديه و اللي تايقول البطالة السبب هادا مازال قاصر !!
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3
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