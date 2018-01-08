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أمن تزنيت يوقف مروج مخدرات و"ماء الحياة"
أفلحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتزنيت في إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في الاتجار بالمخدرات ومسكر "ماء الحياة".
وحسب مصدر أمني، فقد تم إيقاف المشتبه به، الذي غادر حديثا السجن، إثر مداهمة كوخ بحي "الدوتركا"، يشتبه في اتخاذه معملا سريا لتقطير مسكر "ماء الحياة" ومكانا لترويج المخدرات، مشيرا إلى أن المشتبه به قاوم عناصر الشرطة بعنف قبل أن تلقي القبض عليه.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش، التي تم إنجازها داخل المحل المذكور، مكنت من حجز كمية من مخدر الشيرا وأخرى من مسكر "ماء الحياة"، بالإضافة إلى مواد ومعدات تستعمل في إعداده، ومبالغ مالية يشتبه في تحصيلها من عملية الترويج.
وأوضح أن العملية أسفرت عن إيقاف شخصين آخرين تم ضبطهما متلبسين باقتناء مخدر الشيرا من المشتبه به، حيث تم وضع الجميع تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.