إيقاف شرطي اعتدى على زميله بمدينة طانطان

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بطانطان أوقفت، زوال اليوم الأحد، موظف شرطة برتبة حارس أمن، يوجد في فترة استيداع مرضي طويل الأمد جراء إصابته بمرض نفسي، بعد تعريضه مقدم شرطة لاعتداء بالسلاح الأبيض أثناء أدائه مهامه بالشارع العام.

وكشفت مديرية الأمن، في بلاغ لها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه به بطعن الضحية في عنقه، بشارع الحسن الثاني بطانطان، دون سبب ظاهر أو معروف، مما أسفر عن إصابة الشرطي بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية.

البلاغ أكد توقيف المشتبه به ووضعه رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذا الاعتداء.

وأصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، تعليماته إلى المصالح المختصة قصد التكفل بكل ما يتعلق بعلاج موظف الشرطة الضحية، مع تحمل كافة النفقات والمصاريف الناتجة عن التدخلات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية.

وفي السياق ذاته، استقبل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، مساء اليوم، الشرطي المصاب، حيث أورد مدير المشفى، في تصريح لهسبريس، أن فريقا متخصّصا تمكّن من نزع السلاح الأبيض الذي ظل منغرزا في عنق الشرطي، مضيفا أن الضحية يخضع للمراقبة الطبية الدقيقة بقسم الإنعاش، وأن حالته مستقرة.

وانتقل والي أمن أكادير بالنيابة، بالإضافة إلى المدير الجهوي للصحة، إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للضحية.