24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:30
|12:39
|15:17
|17:40
|18:59
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- التداوي بالأعشاب .. ثقافة شعبية وبديل طبي في كلميم واد نون
- علاقة النيابة العامة ووزارة العدل .. هذه حدود الاتصال والانفصال
- "صولو" تتنافس على جوائز المسرح العربي بتونس
- البوني .. مقاتل مغربي يخلف هاري بزاديْ القرآن والضربة القاضية
- لجنة برلمانية تناقش وقف تعدد تعويضات المسؤولين السياسيين
لجنة برلمانية تناقش وقف تعدد تعويضات المسؤولين السياسيين (5.00)
خبير: تحرشات مليشيات البوليساريو تستوجب استخدام المغرب للقوة (5.00)
- خبير: تحرشات مليشيات البوليساريو تستوجب استخدام المغرب للقوة - (101)
- العنصر: على أكمل وجه أقوم بمسؤولياتي ومن حقي الاستمتاع بعطلتي - (93)
- رباح يشيد برقي احتجاجات جرادة لرفع صور الملك والنشيد الوطني - (81)
- وزارة الخارجية الأمريكية ترصد تطور القدرات العسكرية للقوات المغربية - (57)
- المغرب ينسف تهديدات البوليساريو باعتراض "رالي الصحراء" في الكركرات - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تراجيديا في بوقنادل .. إنهاء "الحياة المدرسية" وراء انتحار تلميذة
بالرغم من الحملات التوعوية التي تُطلقها منظمات المجتمع المدني بين الفينة والأخرى للتحسيس بأهمية التطرق إلى قضايا الشباب والسلوكات الخطيرة المنتشرة وسط الأطفال والمراهقين؛ فإن ظاهرة الانتحار ما زالت تحصد الكثير من الأرواح في المغرب، إذ وضعت تلميذة لم يتجاوز عمرها 14 سنة، تقطن نواحي منطقة أولاد سبيطة التابعة لجماعة بوقنادل بسلا، حدا لحياتها شنقاً بواسطة حبل.
ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن التلميذة (ن. س)، التي تدرس في السنة الثانية إعدادي بمدرسة المحيط بجماعة بوقنادل، تبعد عن منزلها بحوالي 20 كيلومتراً، تأخرت قبل أيام عن موعد وصولها إلى المنزل بسبب بعض المشاكل المتعلقة بالنقل الجماعي الذي توفره الجماعة القروية للتلاميذ؛ ولكن أفراد عائلتها لم تتفهم الأمر، أجبروها على التوقف عن الدراسة لتختار الانتحار شنقاً تاركة وراءها رسالة صادمة بخط يدها تقول فيها "خنقتوني ها أنا أشنق نفسي".
وقال أساتذة في إعدادية المحيط، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكتروينة، إن التلميذة المنتحرة أرسلت رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف إلى زميلاتها في القسم تُخبرهن بأنها ستضع حداً لحياتها بسبب إجبارها من لدن والدها على التوقف عن الدراسة، حيث سارع التلاميذ إلى إخبار أستاذة مادة الفرنسية بخطورة الأمر، ولكن الوقت كان قد فات عندما حلوا ببيتها لإنقاذها.
وأضافت المصادر ذاتها أن "التلميذة كانت تتميز بسلوك حسن، ولا تُعاني من أي مشاكل نفسية أو دراسية قد تدفعها إلى الانتحار، الأمر الذي جعل صديقاتها يعيشن على وقع الصدمة".
في المقابل، حملت مجموعة ساكنة "أولاد سبيطة" مسؤولية انتحار الفتاة إلى المسؤولين جراء التهميش والفقر الذي تُعانيه الجماعة القروية، خصوصا مشكل النقل العمومي لدى التلاميذ والتلميذات. وقالت في تصريحات لهسبريس: "إن هناك حافلة واحدة تنقل تلاميذ المنطقة إلى المدارس، ناهيك عن مشكل الاكتظاظ والتحرش الجنسي بسبب ركوب أشخاص لا علاقة لهم بالتلاميذ".
ومنذ أيام، احتجت الساكنة أمام مقر الجماعة مطالبين بتدخل عاجل والاستجابة للمطالب الاجتماعية التي تهم أبناء المنطقة، كما حملوا مسؤولية وفاة الطفلة إلى القطاعات الحكومية المعنية.
ومؤخراً، ارتفعت ظاهرة الانتحار وسط التلاميذ والمراهقين لأسباب مختلفة، إذ تشير آخر الإحصائيات غير الرسمية إلى أنه تسجل أكثر من 1500 حالة انتحار في السنة بشكل عام، وتشمل 65 في المائة من الذكور مقابل 35 في المائة من الإناث. وحسب منظمة الصحة العالمية ينتحر كل سنة ثمانمائة ألف شخص، وتسجل كل أربعين ثانية عملية انتحار، خاصة في صفوف الشباب. ويصنف المغرب كثاني بلد عربي تسجل فيه أكبر معدلات الانتحار، التي تقدرها أرقام المنظمة العالمية بـ5.3 حالات لكل مائة ألف نسمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
إخوتي الكرام إن تفشي هذه الظاهره راجع بالأساس الى البعد كل البعد عن التربية الدينية فكتجربة عشتها أنا في الصغر : كنت أعيش مشاكل عائلية فوق ما يتصور العلاقة المتوترة دائما بين الأب والأم ثم علاقتنا بالأب (قسوة،ضرب، احتقار..)الشيء الدي كان دائما يدفعنا الى التفكير في وضع حد لحياتنا .لكن الشيء الدي كان يمنعنا هو الجانب الديني خصوصا ايماننا القوي بأن الانتحار حرام .وبشر المومنين الصابرين ...... المرجو أن تكون الفكرة قد وصلت
الاب الذي اوقفها عن الدراسة هو السؤول و ليست الدولة . ونودو خدمو من هدرة خاوية .طاحت صمعة علقو حجام !
Dans ma famille, les moyens étaient limités mais on avait un père très aimant! IT MAKES A HUGE
!DIFFERENCE. AIMEZ VOS ENFANTS
ليست هناك اهتمامات جدية لمشاكل المواطنين فقط قوانين لجلب الضرائب وتبذيرها خارج التراب الوطني
il9alam ouf. Ouf tjrs la religion
اما ولاد الشعب فلا محل لهم من الاعراب.
وفيقو و عيقو راه وخا تكمل قرايتك غيمصو ليك دمك
جاهدا النجاح في حياته بمجهوداته و توكله على الله
ولذالك على جمعيات المجتمع المدني التركيز على الجانب الديني لأنه هو الحل الأمثل لعلاج هذه الظاهرة السلبية التي تجعله صاحبها يعيش أفكارا سودوية قبل إقدامه على الإنتحار بسبب فراغه الروحي والمعرفي بتوجيهات الوحي المنزل من الله العلي القدير وضعف شخصيته.
أما بعد أود أن أمرر رسالة حاملة لاستنكار مزايدات الغوغاء الذين يكيفون كل موضوع مع أسطوانتهم المشروخة التي يجترونها كل يوم بل مرات عديدة في اليوم. وأقول لهم بأن التلميذة لم تقل في رسالتها الصادمة بانها انتحرت لان الحكومة لم توفر لها النقل وإنما قـــــــــــــــالت بأن سبب ذالك هو تعرضها للحجز في منزل والديها وحرمانها من الحرية ومتابعة دراستها.
بمعنى أن والديها هم المسؤولين عن موتها ويحجب ان يعاقبوا وان يحاكموا على جريمتين : جريمة منع التلميذة من الدراسة على العلم ان القانون يحدد فترة تعليم اجبارية تمتد إلى ان يبلغ التلميذ سن 16 سنة وهو ما لم يلتزم بها والدهيا، وجريمة التفريض في بنتهم القاصر وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، ولا شك أنها لم تنتحر وهي مبسوطة ولا احد وإنما ستكون قد اشتكت مرات عديدة وطالبت ان تستمر في متابعة دراستها لكن لا احد استمع إليها من عائلتا، وعليه وجب معاقبة الأب وكل الذين يمنعون أبنائهم من متابعة الدراسة.
المهم ف هاذ الحالة الحكومات المتتالية يتحملون
المسؤولية بتخريبهم للتعليم لو كان التعليم
إجباري لجميع الأطفال حتى سن 16 عاما
ما كانتحرتش هاذه الطفلة
في اليابان أسيادك ومواليك المواطنين هم من يملأ صناديق الجماعات المحلية بالضرائب وخوائن الدول بالضرائب التي تمد بها الدولة القطارات وتوفر بها تعليم راقي وتطبيب جيد، وأنت لا وانت لا زالت تتسولين الخبز من المقاصة. في اليابان ينتج كل فرد 70 مليون سنتيم في السنة ويؤدي 20 مليون سنتيم كل سنة كضريبة و20 مليون كتكاتبات في الصناديق الاجتماعية، وانت ؟
منطقة إستراتيجية تربط بين القنيطرة و الرباط سلا ساكنة تجاوزت 7000نسمة بذون اي برنامج تنمية او اي مبادرة تذكر منذ السبعينيات ولا مؤسسة تعليمية أو صحية أو مصلحة عامة او تقذم يدكر .
مشروع كولف لسكن الراقي على الاراضي الفلاحية لاولاد اسبيطة دون اي دراسة او إدماج في ما يزمع إنجازه رش بعض المستحقات المبخوسة و إيواء لساكنة ارض المشروع في الهامش دون أبس شروط العيش الكريم .
المسؤولون و الساسة يهتمون للعقار أما البشر فالمقابر تنتظر الثالي بعء غرق 5شبان في برك الكولف و انتحار الثلميدة ن.....و قثل الماشية و إسنتزاف الفرشة المآئية و إنتشار الإسمنت .
إنها الإمبريالية الجشعة و المخزن الإقتصادي يطحن المغاربة.
يااخي لاحظت الفرق بين المواطن الياباني والمواطن المغربي ولم تشر من قريب ولا من بعيد الى الفرق بين رئيس الجماعة باليابان الذي يكرس حياته كلها لوطنه ورئيس الجماعة عندنا الذي لا يملا بطنه الا التراب