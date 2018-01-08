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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | حوادث | تراجيديا في بوقنادل .. إنهاء "الحياة المدرسية" وراء انتحار تلميذة

تراجيديا في بوقنادل .. إنهاء "الحياة المدرسية" وراء انتحار تلميذة

تراجيديا في بوقنادل .. إنهاء "الحياة المدرسية" وراء انتحار تلميذة
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الاثنين 08 يناير 2018 - 15:00

بالرغم من الحملات التوعوية التي تُطلقها منظمات المجتمع المدني بين الفينة والأخرى للتحسيس بأهمية التطرق إلى قضايا الشباب والسلوكات الخطيرة المنتشرة وسط الأطفال والمراهقين؛ فإن ظاهرة الانتحار ما زالت تحصد الكثير من الأرواح في المغرب، إذ وضعت تلميذة لم يتجاوز عمرها 14 سنة، تقطن نواحي منطقة أولاد سبيطة التابعة لجماعة بوقنادل بسلا، حدا لحياتها شنقاً بواسطة حبل.

ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن التلميذة (ن. س)، التي تدرس في السنة الثانية إعدادي بمدرسة المحيط بجماعة بوقنادل، تبعد عن منزلها بحوالي 20 كيلومتراً، تأخرت قبل أيام عن موعد وصولها إلى المنزل بسبب بعض المشاكل المتعلقة بالنقل الجماعي الذي توفره الجماعة القروية للتلاميذ؛ ولكن أفراد عائلتها لم تتفهم الأمر، أجبروها على التوقف عن الدراسة لتختار الانتحار شنقاً تاركة وراءها رسالة صادمة بخط يدها تقول فيها "خنقتوني ها أنا أشنق نفسي".

وقال أساتذة في إعدادية المحيط، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكتروينة، إن التلميذة المنتحرة أرسلت رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف إلى زميلاتها في القسم تُخبرهن بأنها ستضع حداً لحياتها بسبب إجبارها من لدن والدها على التوقف عن الدراسة، حيث سارع التلاميذ إلى إخبار أستاذة مادة الفرنسية بخطورة الأمر، ولكن الوقت كان قد فات عندما حلوا ببيتها لإنقاذها.

وأضافت المصادر ذاتها أن "التلميذة كانت تتميز بسلوك حسن، ولا تُعاني من أي مشاكل نفسية أو دراسية قد تدفعها إلى الانتحار، الأمر الذي جعل صديقاتها يعيشن على وقع الصدمة".

في المقابل، حملت مجموعة ساكنة "أولاد سبيطة" مسؤولية انتحار الفتاة إلى المسؤولين جراء التهميش والفقر الذي تُعانيه الجماعة القروية، خصوصا مشكل النقل العمومي لدى التلاميذ والتلميذات. وقالت في تصريحات لهسبريس: "إن هناك حافلة واحدة تنقل تلاميذ المنطقة إلى المدارس، ناهيك عن مشكل الاكتظاظ والتحرش الجنسي بسبب ركوب أشخاص لا علاقة لهم بالتلاميذ".

ومنذ أيام، احتجت الساكنة أمام مقر الجماعة مطالبين بتدخل عاجل والاستجابة للمطالب الاجتماعية التي تهم أبناء المنطقة، كما حملوا مسؤولية وفاة الطفلة إلى القطاعات الحكومية المعنية.

ومؤخراً، ارتفعت ظاهرة الانتحار وسط التلاميذ والمراهقين لأسباب مختلفة، إذ تشير آخر الإحصائيات غير الرسمية إلى أنه تسجل أكثر من 1500 حالة انتحار في السنة بشكل عام، وتشمل 65 في المائة من الذكور مقابل 35 في المائة من الإناث. وحسب منظمة الصحة العالمية ينتحر كل سنة ثمانمائة ألف شخص، وتسجل كل أربعين ثانية عملية انتحار، خاصة في صفوف الشباب. ويصنف المغرب كثاني بلد عربي تسجل فيه أكبر معدلات الانتحار، التي تقدرها أرقام المنظمة العالمية بـ5.3 حالات لكل مائة ألف نسمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - تمغربيت الاثنين 08 يناير 2018 - 15:11
مع الأسف الأسرة المغربية ليست لديها ثقافة تحاور مع أبناءها وخصوصا المراهقين.. لأننا شعب يعاني من الأمية وتغيب لدينا ثقافة الحوار بهدوء والخروج بحلول.. يعتقد بعض الآباء أن منع بناتهم من ذهاب للمدرسة سوف يقومون بحمايتهم.. لأنه راء فتاة ما تفعل شي إذن ابنته معرضة هي أيضا أن تذهب في نفس طريق من يربي جيدا لا يجب عليه أن يخاف من شي زرع القيام والأخلاق والحب في أبناءنا كفيل بحمايتهم من أشياء كثيرة.. قرأت مرة أن الفتاة كلما كانت لها علاقة جيدة مع الأب تكون محمية أكثر من ربط علاقة خارج البيت..
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204
2 - مغربي الاثنين 08 يناير 2018 - 15:14
شعب كامل مخنوق لو لم يكن انتحار حرام لا بقيا المسؤولون وكرش لحرام وحدهم يتسراو فهاد لبلاد شعب وصلاتو لعضم على جميع المستويات
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260
3 - محمد العناق الاثنين 08 يناير 2018 - 15:19
انا لله وإنا إليه راجعون ،المواطن يؤدي الثمن الحكومة في واد والشعب في واد، هذا هو الإشكال الإنسان الغربي يجاهد ليصل إلى الحكومة لكي يصلح أشياء لأبنائه ،ونحن نصل ولا ننظر إلى الوراء دا دئما نطمح للأعلى ،الحكومة ملزمة بتحمل كامل المسؤولية أو عليها الرحيل.
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67
4 - badr الاثنين 08 يناير 2018 - 15:29
تعازينا الحارة لأسرة الفقيدة ولكل أصدقائها
إخوتي الكرام إن تفشي هذه الظاهره راجع بالأساس الى البعد كل البعد عن التربية الدينية فكتجربة عشتها أنا في الصغر : كنت أعيش مشاكل عائلية فوق ما يتصور العلاقة المتوترة دائما بين الأب والأم ثم علاقتنا بالأب (قسوة،ضرب، احتقار..)الشيء الدي كان دائما يدفعنا الى التفكير في وضع حد لحياتنا .لكن الشيء الدي كان يمنعنا هو الجانب الديني خصوصا ايماننا القوي بأن الانتحار حرام .وبشر المومنين الصابرين ...... المرجو أن تكون الفكرة قد وصلت
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127
5 - mowatine الاثنين 08 يناير 2018 - 15:34
الاسرة في الاول و الاخير هي مسؤولة .وليست الدولة .اصبح الكل يعلق شماعة فشله على الدولة .
الاب الذي اوقفها عن الدراسة هو السؤول و ليست الدولة . ونودو خدمو من هدرة خاوية .طاحت صمعة علقو حجام !
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42
6 - يونس الاثنين 08 يناير 2018 - 15:35
المشكل ليس مشكل الاسرة فحسب ولكنه مشكل المنظومة بأسرها! النقل غير متوفر العائلة لاتفقه شيئا في فن التواصل مع المراهق بسبب عدم التوعية وانعدام الوازع الديني لدى الناس واسباب كثيرة اخرى.... اوا الله ارحمها او اعفو علينا كاملين او صافي
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44
7 - محمد البوعناني الاثنين 08 يناير 2018 - 15:35
أحمل نصف المسؤولية لوزارة التربية لعدم توفير نقل مدرسي في المستوى و نصف المسؤولية للأب الذي مارس على إبنته الإرهاب النفسي و الرقابة السلبية التي جعلت إبنته لا تشعر بكيانها الإنساني و كأنها كائن قاصر سحبت منه الثقة ليفرض عليها وصاية خانقة.
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40
8 - وااسفاه الاثنين 08 يناير 2018 - 15:38
نعل الله الفقر فلماذا أبناء التجار و الوزراء و الناهبين لاموال الشعب لاينتحرون؟
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36
9 - اماني الاثنين 08 يناير 2018 - 15:50
اللهم ارحمها و تجاوز عنها يا رب.المسؤولية تتحملها الأسره و ليس الدولة.رسالة الفتاة كانت واضحة لماذا دائما نحمل غيرنا اخطاءنا..بعدنا عن بعضنا و عن ديننا و عن الحوار فيما بيننا هو السبب....(أخي بدر )كلامك جميل أخي نطلب من الله أن يجعل لك و لنا مخرجا ااااامين
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22
10 - حياة الاثنين 08 يناير 2018 - 15:52
الله يهدي ماخق المراهقات بعضهم كيتسرعوا قبل ما يخمموا الله يرحمها ويغفر لها ويصبر اهلها الي ضغطوا عليها جهلاء.. الضغط يولد الإنفجار... قضاء وقدر الموت واحد والاسباب متعددة.....الحكومة ماعندها حتى دخل ماشي طاحت الصومعة علقو الحجام...... حكومة بنكيران ماعجباتكمش حكومة العثماني ماعجباتكمش اي حكومة جات مكتعجبكومش ........ الحل قدامكم ارض الله واسعة والعريضة ديما المعلقين كيخلطوا الأمور مع بعضها البنت انتحرت بارادتها......انتهى الكلام
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-14
11 - L'amour est la solution الاثنين 08 يناير 2018 - 15:57
Malheureusement, on fait des enfants mais on ne comprend pas que notre rôle est de les accompagner pour les voir épanouis. Etre parent veut dire responsabilité et sacrifice.
Dans ma famille, les moyens étaient limités mais on avait un père très aimant! IT MAKES A HUGE
!DIFFERENCE. AIMEZ VOS ENFANTS
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29
12 - ناصر في قبضة الانتقام الاثنين 08 يناير 2018 - 16:02
من بين مطالب حراك الريف بناء جامعة ومدارس لتمكين كل الفتيات بالخصوص من التحاق بتعليمهم في كل المستويات، كذلك لكي يتسنى للأسر الفقيرة نفس الفرصة من التكوين ولاكن الحكومة فضلت المقاربة الأمنية والتبجح بالإنجازات في محاربة الإرهاب
ليست هناك اهتمامات جدية لمشاكل المواطنين فقط قوانين لجلب الضرائب وتبذيرها خارج التراب الوطني
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21
13 - samira الاثنين 08 يناير 2018 - 16:13
هذه نهاية ثقافة العيب و العار الملتصقة بالمرأة التي نقلها لنا بدو الصحراء عبر تعاليم الإسلام. خروج المرأة عن المنزل = ممارسة الجنس
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-25
14 - Lilou الاثنين 08 يناير 2018 - 16:26
Pour badr faut arreter d introduire la religion dans tout ce. N est qu une enfant marfou3 3alayha
il9alam ouf. Ouf tjrs la religion
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-23
15 - بنعبدالسلام الاثنين 08 يناير 2018 - 16:30
هناك مسؤول واحد في هذه النازلة ألا وهو والد الفتاة.لقد اختار أسهل الطرق وأبشعها ألا وهي المنع من الدراسة. لا شيء يمكن أن يبرر جريمته ،كما لا يمكن ، كلما تسبب معتوه مثل هذا "الأب" في كارثة، أن نبحث عن مسؤولين افتراضيين مثل وزير كذا وحكومة كذا. نعم، أبناء المغرب العميق كلهم يعانون من مشاكل النقل وبُعْد المؤسسات المدرسية عن محلات سكنى التلاميذ وغير ذلك من العراقيل، ومع ذلك نجد الآباء يكابدون ويكافحون مع ابنائهم وبناتهم ،ومنهم كثيرون أوْصلوا أبناءهم أعلى درجات العلم والمعرفة.مجرد أن يمنع أب إبنته من الدراسة لأسباب واهية كما جاء في المقال، يجب أن يُعَدَّ جريمة ليس فقط في حق بنته ولكن في حق وطن بأكمله. وعليه ، فإذا صَحَّ ما جاء في المقال،فإن هذا الأب يتحمل المسؤولية الكاملة فيما حل بابنته ويجب أن تطبق عليه أشد العقوبات ليصبح عبرة لكل من سولت له نفسه أن يتلاعب بمستقبل الأجيال والوطن.
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27
16 - متى تستيقظ الضمائر ؟؟؟ الاثنين 08 يناير 2018 - 16:33
وما الذي يمنع الحكومة أن تبني المدارس في كل قرية ودوار كما في المدن فالمغاربة كلهم سواسية أمام القانون ويجب أن يكونوا سواسية في التعليم والصحة والسكن اللائق وكل متطلبات الحياة الكريمة يجب أن يتمتع سكان البوادي البعيدة بكل ماهو موجود في المدن حتى لا يحس هؤلاء الناس بالحقرة فكيف يعقل أن تذهب الفتاة لكيلومترات عديدة حتى تصل للمدرسة وما أدراك ما المدرسة تصوروا كم مشكلة ستصادفها في الطريق كل يوم أما النساء الحوامل فتلك قصة أخرى مع المستشفيات وووو..... أتمنى أن يضع كل مسؤول نفسه مكان أولائك الناس ويحس بمعاناتهم اليومية ويحاول أن يوفر لهم أدنى شروط الحياة الكريمة أما الفتاة المنتحرة لاأستطيع أن أقول إلا الله يرحمها ويصبر والديها وكل من يحبها
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18
17 - rachid الاثنين 08 يناير 2018 - 16:40
ان لله واليه راجعون يجب فتح تحقيق ومعاقبة المتسبب في هده الفاجعة و خاصة الاسرة (الاب) لغياب الحوار و التفاهم .... غايكوون شي لحية
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8
18 - wood الاثنين 08 يناير 2018 - 16:45
المدرسة العمومية تنتج جيل احمق لا مسؤول ، فالشخص الذي لم يلج المدرسة العمومية سيكون على الاغلب اكثر سوية و نضجا من هؤلاء المتمدرسين صدق من قال : بنتي مشات تقرا !!!
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-15
19 - maroki الاثنين 08 يناير 2018 - 16:53
ولاد المسؤولين و الاغنياء في فرنسا و امريكا والمانيا ووووووو
اما ولاد الشعب فلا محل لهم من الاعراب.
وفيقو و عيقو راه وخا تكمل قرايتك غيمصو ليك دمك
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6
20 - كين الاثنين 08 يناير 2018 - 16:55
في كل مرة خاص توقع شي مصيبة عاد ينتبهوا المسؤولين،هذا إذا انتبهوا، أن هناك خلل يجب معالجته التدخل دائما بعد فوات الاوان. راه كل مناطق المغرب العميق تعاني نفس المشاكل ولهذا وجب على المسؤولين تعميم الحلول في التعليم والصحة و الأمن ...الخ
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7
21 - مخنوقة الاثنين 08 يناير 2018 - 17:09
إلى wood شكون قاليك بلي المدرسة العمومية فيها داكشي بالعكس المدرسة العمومية ربة أجيال صالحين الى ان دخل السم الزعاف الذي سار في عروق مدارسنا القرقوبي والمهلوسات على مرء الدولة.
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25
22 - متأمل الاثنين 08 يناير 2018 - 17:14
القلب الخالي من ذكر الله وعبادته يكون معرض لرغبات ونزوات الشيطان الرجيم سواء أكان إنسا أو جنا فالذي يقبل على الإنتحار لا شك أنه إنسانا غير سوي وغير مؤمن حقا فالمؤمن يعيش حياته كيفما كانت ويحاول
جاهدا النجاح في حياته بمجهوداته و توكله على الله
ولذالك على جمعيات المجتمع المدني التركيز على الجانب الديني لأنه هو الحل الأمثل لعلاج هذه الظاهرة السلبية التي تجعله صاحبها يعيش أفكارا سودوية قبل إقدامه على الإنتحار بسبب فراغه الروحي والمعرفي بتوجيهات الوحي المنزل من الله العلي القدير وضعف شخصيته.
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3
23 - هبة الاثنين 08 يناير 2018 - 17:16
صحيح أن الوالد له دور في انتحار الفتاة لكن تظل الفتاة هي المسؤولة الرئيسية عما اقترفته يديها، هي بالغة أي أنها بعمر يسمح لها جيدا بالتفكير فيما ينفعها وفيما يضرها، وهناك آلاف من بمثل عمرها يشتغلن على أنفسهن ليتابعن دراستهن مجددا مهما كانت ظروف حياتهم عسيرة. هي من فضلت الاستسلام من أول عقبة تعترض سبيل حياتها وقررت إنهاء حياتها بكل بساطة مع أنها كانت بكامل صحتها العقلية والجسدية.
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-15
24 - الحـــــ عبد الله ــــاج الاثنين 08 يناير 2018 - 17:22
إنا لله واليه راجعون ورحم الله هذه التلميذة القاصر التي ضحت من أجل حريتها ضد طغيان الآباء وديكتاتوريتهم.
أما بعد أود أن أمرر رسالة حاملة لاستنكار مزايدات الغوغاء الذين يكيفون كل موضوع مع أسطوانتهم المشروخة التي يجترونها كل يوم بل مرات عديدة في اليوم. وأقول لهم بأن التلميذة لم تقل في رسالتها الصادمة بانها انتحرت لان الحكومة لم توفر لها النقل وإنما قـــــــــــــــالت بأن سبب ذالك هو تعرضها للحجز في منزل والديها وحرمانها من الحرية ومتابعة دراستها.
بمعنى أن والديها هم المسؤولين عن موتها ويحجب ان يعاقبوا وان يحاكموا على جريمتين : جريمة منع التلميذة من الدراسة على العلم ان القانون يحدد فترة تعليم اجبارية تمتد إلى ان يبلغ التلميذ سن 16 سنة وهو ما لم يلتزم بها والدهيا، وجريمة التفريض في بنتهم القاصر وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، ولا شك أنها لم تنتحر وهي مبسوطة ولا احد وإنما ستكون قد اشتكت مرات عديدة وطالبت ان تستمر في متابعة دراستها لكن لا احد استمع إليها من عائلتا، وعليه وجب معاقبة الأب وكل الذين يمنعون أبنائهم من متابعة الدراسة.
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10
25 - شوف تشوف الاثنين 08 يناير 2018 - 17:28
ما لفت إنتباهي هو الرقم المسجل لدينا في المغرب 1500 حالة وفاة في السنة بالإنتحار القهري أو القسري وربما المجتمعي والفقري وتكالبت علينا حالة الإنتحار ويبقى الرقم مهول وينذر بحالة من الشؤم والإستسلام لليأس فحتى حالة الإكتآب والعزلة والإنطواء النفسي لا يمكن أن تدفع بكائن مغربي ليختار الإنتحار وهاذا رقم يصعب تصديقه في دولة إسلامية وربما أصبحت معادية لشعب بأكمله فدفعت به ليعيش على الهامش بدون قيم فاقد للوطنية ولم يجد لمن يلجأ ولا من يحميه من بعض اللحظات العصيبة والمظلمة والمظللة فتغلب عليه كوابسه فينجرف مع تيار الأبلسة ليفقد الثقة في النفس والوطن ومعها الإعتقاد بالإيمان والقدر خيره وشره ( وشر البلية ما يضحك ) وقد قال سبحانه إنا كل شيئ خلقناه بقدر والإنسان له مشيئة ويتصرف بها وله قدرة على أفعاله وقال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال رسولنا الكريم لايصح إيمان العبد بل يسقط إيمانه مالم يأمن بالقدر ..
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-5
26 - صاماتي الاثنين 08 يناير 2018 - 17:35
في اليابان قطار يتحرك من إجل فتاة واحدة ينقلها من قريتها إلى إحدى المدارس.. حين نعطي الإنسان مكانته و نحفظ له كرامته نصل إلى ما وصلت إليه اليابان...
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16
27 - citoyen maghribi الاثنين 08 يناير 2018 - 17:41
C'est une histoire triste, une adolescente qui désire faire des études, mais hélas les parents ne sont pas à l'écoute de leurs enfants,ils pensent d'abord à leur "honneur" sont disant , il faut que l'état développe une campagne d'information destinée aux parents notamment les compagnes, pour les informer sur l'importance de l'enseignement pour l'avenir de leurs enfants et notamment les filles...
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7
28 - khalud الاثنين 08 يناير 2018 - 17:44
الزواج وتكوين اسرة بدون الكفاءة هذا مانحصده ،ازمات اجتماعية ،طلاق ،تشريد وانتحارات
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20
29 - جهاد الاثنين 08 يناير 2018 - 18:26
في اليابان،عمدة أحد المدن أمر بفتح خط قطار نحو منطقة نائية من أجل طالبة واحدة لكي لا تتوقف عن الدراسة ....لقدوصل السيل الزبى. ..لا حول ولا قوة إلا بالله...هذه الفاجعة يتحملها المسؤولون قبل أهل الفتاة .....وعزة ربي لن يغمض لكم جفن بعد هذه الحادثة...ستحاسبون على كل تقصير أمام الله..اتحسبون مسؤولية الناس أمر هين كفاكم استهتارا وكفاكم خذلانا...
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2
30 - BOP35 الاثنين 08 يناير 2018 - 18:32
هاذي رواية من الريوايات والحقيقة الله يعلم بها....
المهم ف هاذ الحالة الحكومات المتتالية يتحملون
المسؤولية بتخريبهم للتعليم لو كان التعليم
إجباري لجميع الأطفال حتى سن 16 عاما
ما كانتحرتش هاذه الطفلة
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-1
31 - rachid الاثنين 08 يناير 2018 - 18:46
ارجو من السيد وزير التربية الوطنية اصدار قانون ملزم يمنع كل شخص في منع او تدخل في انقطاع عن الدراسة لاي سبب كان وخاصة الى حدود الاعدادي وفرض عقوبة زجرية ...لان الاطفال ليسوا ملكا للاسر فقط بل هم ابناء هدا الوطن و للدولة حق في دلك.
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4
32 - ح.ع الله الاثنين 08 يناير 2018 - 19:05
30 - جهاد

في اليابان أسيادك ومواليك المواطنين هم من يملأ صناديق الجماعات المحلية بالضرائب وخوائن الدول بالضرائب التي تمد بها الدولة القطارات وتوفر بها تعليم راقي وتطبيب جيد، وأنت لا وانت لا زالت تتسولين الخبز من المقاصة. في اليابان ينتج كل فرد 70 مليون سنتيم في السنة ويؤدي 20 مليون سنتيم كل سنة كضريبة و20 مليون كتكاتبات في الصناديق الاجتماعية، وانت ؟
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2
33 - حكيم الاثنين 08 يناير 2018 - 19:05
على الحكومة ضمان الأمن والأمان للمواطنين، أكيد الأب يتحمل مسؤوليته بكل تأكيد، لكن لا يمكن تبرئة الحكومة من أي مسؤولية وكذلك النخب المحلية، الأب لأنه يشعر بأن ابنته مسؤولة منه لوحده، بدون مساندة من أي جهة، ولأنه لايستطيع أن يضمن لها وسيلة مواصلات تحافظ لها عن كرامتها، ولا يستطيع أن ينشأ لها مدرسة بالقرب من حيها، وهذه ليس مسؤوليته، قرر حبسها من الدراسة، هذه هي مسؤوليته، وإذا أراد المجتمع محاسبته، فعليه محاسبة كل الجهات المعنية، لو قامت كل جهة بالواجب المنوط بها لتفادينا الكثير من المشاكل، ولما كنا مجتمعا في طور النمو، الله يهدي الجميع
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4
34 - wood الاثنين 08 يناير 2018 - 19:08
الى 32-رشيد ، كل الاباء تفضل او على الاقل لا تمانع من تدريس ابنائها ذكورا او اناث ، لكن يجب ان يتم في ظروف معقولة ، اما المدرسة العمومية الحالية مع الاكتظاظ و التسيب اصبحت وكرا لجميع الممرسات المشينة ، فالقادرون يدرسون ابنائهم في التعليم الخصوصي اما الفقراء فمكانهم هو العمومي حيت يتعلمون الانحراف ، فيكفي ان ترى الاكتظاظ في النقل المدرسي حيت التلاميذ مكدسين على بعضهم البعض كالسردين ، فليس هناك اب له غيرة على ابنته ان يقبل لها بهذا الوضع ، فعلى الاب ان يرفع دعوى على الدولة لافساد نفسية ابنته مما دفعها على الانتحار ! كما على جميع الاباء ان يرفعوا دعوى قضائية على الدولة المغربية لافسادها الناشئة و تضيعة اوقاتهم فيما لا ينفع و لا يفيد !!!
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2
35 - montasser الاثنين 08 يناير 2018 - 19:55
رسالة واضحة الى المسؤوليين الذين يسعون الى تلميع صورة البلد ..بالمهرجانات الخاوية...ظاهرة الانتحار التي استفحلت في صفوف المراهقين تشير بالاصبع الى قطاعين هاميين وحيويين:التعليم ووزارة الشباب...هذه الظاهرة لا تعرفها المجتمعات الغربية في هذة الفءة العمرية....وما جرات فينا غير حنا..غنتها زمان مجموعة جيل جيلالة...
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5
36 - قريب الضحية الاثنين 08 يناير 2018 - 21:30
اولاد اسبيطة دوار في نفود جماعتين ترابيتين هما بوقنادل الحضري و عامر بوقنادل القروي .
منطقة إستراتيجية تربط بين القنيطرة و الرباط سلا ساكنة تجاوزت 7000نسمة بذون اي برنامج تنمية او اي مبادرة تذكر منذ السبعينيات ولا مؤسسة تعليمية أو صحية أو مصلحة عامة او تقذم يدكر .
مشروع كولف لسكن الراقي على الاراضي الفلاحية لاولاد اسبيطة دون اي دراسة او إدماج في ما يزمع إنجازه رش بعض المستحقات المبخوسة و إيواء لساكنة ارض المشروع في الهامش دون أبس شروط العيش الكريم .
المسؤولون و الساسة يهتمون للعقار أما البشر فالمقابر تنتظر الثالي بعء غرق 5شبان في برك الكولف و انتحار الثلميدة ن.....و قثل الماشية و إسنتزاف الفرشة المآئية و إنتشار الإسمنت .
إنها الإمبريالية الجشعة و المخزن الإقتصادي يطحن المغاربة.
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1
37 - احمد حمادي الاثنين 08 يناير 2018 - 22:11
الى صاحب التعليق رقم 33
يااخي لاحظت الفرق بين المواطن الياباني والمواطن المغربي ولم تشر من قريب ولا من بعيد الى الفرق بين رئيس الجماعة باليابان الذي يكرس حياته كلها لوطنه ورئيس الجماعة عندنا الذي لا يملا بطنه الا التراب
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4
38 - Zakaria الاثنين 08 يناير 2018 - 23:17
Un décès malheureux causé principalement pas le non suivit social des familles marocaines et aussi l’abs D’un suit psychologique ou un consultant psychiques et social au sein de l’ecole Marocaine et bien sûr la formation chez les enseignants pour pouvoir déterminer tout changement de comportement chez un adolescent
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39 - Isabella الاثنين 08 يناير 2018 - 23:42
Les premiers responsables sont les états,un état responsable ne peut importer de programmes éducatifs qui détruisent les valeurs issu d'une doctrine propre a sa population,ce programme doit dans l'absolu provenir soit de celle de Mohammed asw ou de celle du Pharaon qui n'a d'autres objectifs que les destructions,ce que l'on voit sur le terrain,le monde donc est dans le besoin et le sera toujours(besoin du religieux)les relations en dépendent avec le créateur avec soi et les autres pour évité les suicides et autres problèmes sans solutions,car les relations de l'etre avec la seule matière ne peuvent tenir la route,le Maroc qui n'est pas une exception mais un modèle dans le domaine de la corruption suicide y compris
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