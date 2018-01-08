إيقاف شاب لاتهامه بـ"التغرير بقاصر" في غفساي

رشيد الكويرتي من فاس

أوقفت مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي لغفساي، اليوم الاثنين، شابا، يبلغ من العمر 28 سنة، على خلفية اتهامه بالتغرير بقاصر، تبلغ من العمر 16 سنة، بعد أن أقنعها بمغادرة بيت أسرتها، ليلا، حين توطدت علاقتهما العاطفية عبر التواصل بينهما عبر الهاتف.

ويأتي إيقاف المشتبه به بعد بلاغ تقدم به والدا الفتاة إلى المصالح المذكورة يفيدان فيه بغياب ابنتهما عن منزل العائلة في ظروف غامضة، حيث باشرت العناصر الأمنية تحرياتها، حينها، للوصول إليها دون جدوى.

وبينما كانت أسرة الفتاة منهمكة في البحث عنها، تفاجأت بعودتها إلى المنزل، مقرة بهوية من كانت برفقته خلال غيابها، بمكان خلاء غير بعيد عن مدينة غفساي.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن الضحية أقرت بتعرضها للاعتداء الجنسي السطحي، في انتظار عرضها على الخبرة الطبية بأمر من النيابة العامة باستئنافية فاس في الوقت الذي جرى فيه وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية.