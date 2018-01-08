24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3915:1717:4018:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. لجنة برلمانية تناقش وقف تعدد تعويضات المسؤولين السياسيين (5.00)

  2. طُفيلياتٌ في اقتصادِنا الوطني! (5.00)

  3. خبير: تحرشات مليشيات البوليساريو تستوجب استخدام المغرب للقوة (5.00)

  4. التساقطات المطرية تعري البنية التحتية بسطات (5.00)

  5. "ريدوان" يقترب من إنتاج نشيد مونديال 2018 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إيقاف شاب لاتهامه بـ"التغرير بقاصر" في غفساي

إيقاف شاب لاتهامه بـ"التغرير بقاصر" في غفساي

إيقاف شاب لاتهامه بـ"التغرير بقاصر" في غفساي
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 08 يناير 2018 - 17:20

أوقفت مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي لغفساي، اليوم الاثنين، شابا، يبلغ من العمر 28 سنة، على خلفية اتهامه بالتغرير بقاصر، تبلغ من العمر 16 سنة، بعد أن أقنعها بمغادرة بيت أسرتها، ليلا، حين توطدت علاقتهما العاطفية عبر التواصل بينهما عبر الهاتف.

ويأتي إيقاف المشتبه به بعد بلاغ تقدم به والدا الفتاة إلى المصالح المذكورة يفيدان فيه بغياب ابنتهما عن منزل العائلة في ظروف غامضة، حيث باشرت العناصر الأمنية تحرياتها، حينها، للوصول إليها دون جدوى.

وبينما كانت أسرة الفتاة منهمكة في البحث عنها، تفاجأت بعودتها إلى المنزل، مقرة بهوية من كانت برفقته خلال غيابها، بمكان خلاء غير بعيد عن مدينة غفساي.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن الضحية أقرت بتعرضها للاعتداء الجنسي السطحي، في انتظار عرضها على الخبرة الطبية بأمر من النيابة العامة باستئنافية فاس في الوقت الذي جرى فيه وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - هشام الاثنين 08 يناير 2018 - 17:37
يجب إصدار أحكام قاسية في حق من يغرر بقاصر...و تحية لكل شرفاء هذا الوطن الحبيب،و للذين ينشرون القيم النبيلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
2 - مغربي عادي الاثنين 08 يناير 2018 - 18:13
كيف اعرف هل هي قاصر ام لا ؟ بنات اليوم تبارك الله قاصرات و اكبار من مماتهم في الجسم و العقل .
كنخاف شي نهار شي واحدة تتغتصبني . الله يستر واصافي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
3 - عبد الكريم الاثنين 08 يناير 2018 - 21:58
القاصرات يفعلن العجب العجاب في الحدائق والملاهي والفنادق مع الشبان والراشدين واللي حصل يودي على الآخرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.