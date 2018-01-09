ترويج "طابا" يقود إلى المحكمة الابتدائية بزاكورة

محمد ايت حساين

قدمت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزارين، التابعة لسرية زاكورة، متهمين بترويج أوراق التبغ "طابا" بمجموعة من مناطق جهة درعة تافيلالت أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، بعد الانتهاء من البحث معهما وقضائهما المدة القانونية للحراسة النظرية بالمركز المذكور.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المتهمين، أحدهما ينحدر من أرفود والثاني من الفقيه بن صالح، تم توقيفهما نهاية الأسبوع الماضي بمركز جماعة تزارين، من طرف عناصر الدرك الملكي، وتم حجز بحوزتهما ما يزيد عن 20 كيلوغراما من أوراق التبغ "طابا" على متن سيارة مستأجرة.

وذكرت المصادر نفسها أن الموقفين كانا قادمين من جهة أرفود، وتم توقيفهما من قبل رجال الدرك الملكي من أجل مراقبة أوراق السيارة والتأكد من هويتهما، قبل أن يكتشفوا أن الموقوفين يحملان معهما كمية مهمة من هذه الأوراق المخدرة، ليتم إشعار النيابة العامة التي أمرت بوضعهما رهن الحراسة النظرية وحجز السيارة وما بداخلها إلى حين تقديمهما أمامها.