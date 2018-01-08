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الرئيسية | حوادث | المتهم بقتل مرداس يقر بملكيته للبندقية .. والأرملة تنهار بالبكاء

المتهم بقتل مرداس يقر بملكيته للبندقية .. والأرملة تنهار بالبكاء

المتهم بقتل مرداس يقر بملكيته للبندقية .. والأرملة تنهار بالبكاء
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 08 يناير 2018 - 20:00

وضع هشام المشتراي، المستشار الجماعي المتهم الرئيسي بقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، المتواجدين بالقاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حيرة من أنفسهم وهو يؤكد أن البندقية المعروضة أمام الهيئة تخصه غير أن تغييرات مهمة طرأت عليها؛ ما ينفي بحسبه إقدامه على تنفيذ الجريمة.

المستشار الجماعي الذي حضر جلسة محاكمته اليوم الاثنين بالدار البيضاء وهو يستعمل عكازا يتكئ عليه، أكد خلال عرض المحكمة السلاح الناري وأداة الجريمة التي تم حجزها من طرف المصالح الأمنية أن البندقية تعود إلى ملكيته، غير أنه كشف خلال استعماله لها أنها تعرضت لتعديل، خاصة على مستوى رأس الزناد.

وقال هشام المشتراي، الذي سمحت له هيئة الحكم بحمل السلاح وإلقاء نظرة عليه، إن "هاته البندقية هي في ملكيتي، غير أن الرأس الموضوع بها لا يعود إليها، لأن الرأس الذي كنت أستعمله أسود وليس نحاسيا".

وخاطب المتهم الرئيسي والدته وهو يهم بالخروج من القاعة، بعد رفع الجلسة من طرف الرئيس، قائلا: "أخبري الصحافة بأنني قناص ماهر ولا يمكنني أن أضيع هدفي بواسطة البندقية في مسافة لا تجاوز نصف متر"، في إشارة منه إلى أن الخبرة التقنية التي أجريت أثبتت أن مرداس تعرض لرصاصة على بعد 50 سنتمترا.

وطالب دفاع المتهم الرئيسي هيئة الحكم بضرورة إجراء خبرة مضادة على السلاح الناري المعروض، بالرغم من كونه خضع لخبرتين، مؤكدا أن السلاح يتضمن رقما تسلسليا بعد خروجه من المصنع، وكل أجزائه تكون مرقمة ولا يمكن تغييرها بدون ترخيص مكتوب من محل قطع غيار الأسلحة.

وفي سياق آخر، اتهم دفاع المتهم الرئيسي في القضية إدارة السجن المحلي بالدار البيضاء "عكاشة" بممارسة تصرفات ضد موكله، مشيرا إلى أنه يعامل بطريقة انتقامية.

من جهتها، أرملة الراحل لم تستطع التغلب على دموعها التي انهمرت على خديها مباشرة بعد عرض رئيس الجلسة صور للضحية داخل سيارته وهو مدرج في دمائه، بعدما تعرض لطلق ناري من طرف مستهدفه أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء.

وقد قررت الهيئة تأخير الملف إلى الأسبوع المقبل؛ وذلك على إثر ملتمس تقدمت به محامية المتهم حمزة مقبول، الذي غاب عن الجلسة بسبب متابعة دراسته الجامعية وإجرائه لامتحانات داخل السجن؛ وهو الطلب ذاته الذي تقدم به دفاع المستشار الجماعي نظرا للحالة الصحية لموكله الذي حضر المحاكمة وهو يتكئ على عكاز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - bizarre الاثنين 08 يناير 2018 - 20:13
l'argent et le sexe sont les moteurs qui emmenent droit à tous les drames que nous vivons.les humains quelque soit leurs rangs n'ont qu'une idée en tete amasser le plus d'argent possible pour avoir les plus femmes à son chevet.les idéologies et les croyances ne sont que littératures.A bon entendeur!!!!
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52
2 - محمد بوزبيطة تطاون الاثنين 08 يناير 2018 - 20:24
هذه محاكمة ماراطونية لا نهاية لها وتخضع لاطوار غريبة لا يعلم فحواها الا الله نسال الله ان بكشف القاتل ااحقيقي ويطلق سراح الابرياء ء
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77
3 - عبد الله الاثنين 08 يناير 2018 - 20:25
اللف و الدوران و الإتجار في الملفات و التلاعب بقضايا الناس و استغلال النفوذ و الشطط في استعمال السلطة هو حال المحاكم المغربية فهل من مجيب ينقذ الناس من الظلم و الفساد
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119
4 - سباتة الاثنين 08 يناير 2018 - 20:26
اين graveur مزور لوحة ترقيم السيارة التي تمت بها عملية القتل . عنصر أساسي في حل هذا اللغز أو الجريمة التي راح ضحيتها أب و ترك وراءه أطفال صغار
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41
5 - مغربي الاثنين 08 يناير 2018 - 20:35
صياد ماهر لكن الارتباك يمكن هو من جعله يخطء الهدف على بعد 50 متر والله أعلم .
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19
6 - salime الاثنين 08 يناير 2018 - 20:37
هذه راها محاكمة القرن .ابن اخت ه اعترف ان خاله هو القاتل والخليلة اعترفت هي الاخرى والبوليس جمع القرائن والدلائل على انه هو القاتل
ماهذا العبث وهذا الهراء .
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87
7 - ديما مغربي الاثنين 08 يناير 2018 - 20:40
اللي حرث شي حاجا رآه تايحصد فيها.........
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17
8 - ضد الضد الاثنين 08 يناير 2018 - 20:53
بمجرد قتل الضحية. كانت أطوار الجريمة واضحة و كان واضحا بان العقل المدبر هو زوجته لأنها علمت بأنه سيتزوج إمرأة أخرى. و للحيلولة قصد امتلاك ثروة زوجها لاسيما أن لها ابنا ذكرا فلم تضيع الوقت حتى يتزوج زوجها. فربطت علاقة جنسية مع هشام و تظاهرت له بحبها له. و بعد ان غلبت على عواطفه طلبت منه التخلص من زوجها ليتزوجا و ينعمان بخيرات زوجها. و السيد هشام اصبح كروبو ينفذ تعليقات خليلته إلى أن قتل الضحية. و حتى لو نجحت الخطة بعدم اكتشافهما فلم يكن في حسبانها انها تود الزواج من خليلها و إنما كل طموحاتها كانت تنصب على امتلاك إرث زوجها.. و ستتنكر لخليلها في آخر المطاف لتعيش عيشة البزخ و إن طالبها هشام الزواج منه كانت ستسلمه مبلغا ماليا مهما ليبتعد عنها. إن كيدهن لعظيم...
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29
9 - Erratum الاثنين 08 يناير 2018 - 20:53
à : 1 - bizarre
Si je puis me permettre, «Avoir plus de femmes à son chevet» c'est quand on est malade ou bien sur le lit de la mort et «Avoir plus de femmes dans son lit» c'est quand on est riche. Des fois le moteur est le même : l'argent. Dans le premier cas sous forme d'héritage et dans le second sous forme de cash. Moralité: il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade ! ...x/x
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4
10 - أغاديري من المانيا الاثنين 08 يناير 2018 - 20:59
أفلس وأخبث مهنة هي مهنة المحاماة بحيث لا نجد مجرم كبير قتال إلا وعنده محامي ههههه
العالم كله يعلم وباعتراف من المجرم أنه هو الفاعل والقاتل إلا ونجد أمامه من يدافع عنه بإسم محامي هههه
تفوووو على حرفة. ..
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59
11 - متاهة القانون الاثنين 08 يناير 2018 - 21:01
إنها لعبة''بعض'' المحامون الذين يعرفون جيدا ثغرات القانون المغربي والاستفادة منها ماديا خصوصا اذا كان موكلهم متهما بجناية القتل العمد وكونه ينتمي الى طبقة ميسورة يزيد في سيلان لُعب الباحثين عن الاغتناء بلا سبب من ضمنهم بعض الصحف التي تساهم في خلق عنصر الإثارة في أوساط الرأي العام بهدف تحقيق الأرباح .
>> إلى الحلقة القادمة
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25
12 - مارة الاثنين 08 يناير 2018 - 21:09
أتمنى أن يعترف الجناة بالمنسوب إليهم,و يتوبو إلى الله عز وجل فباب التوبة دائما مفتوح مهما فعل الإنسان إذا تاب و أصلح سيغفر له الله. و الله يكون فعون وليدات القتيل لأنهم الضحية الأكبر في القصة,يجب أن يتلقوا متابعة نفسية,فهذه أبشع طريقة تتشتت بها الأسرة"أب مقتول من طرف عشيق الأم و الأم في السجن".
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11
13 - abdou الاثنين 08 يناير 2018 - 21:54
اختلطت الاشياء بالاشياء فلم نعد نعرف شيء.محاكمة كانت في اطاورها النهاءية لتعود في الانطلاق ،ربما عشق المسلسلات التركية اصبح وصل الى محاكم المغرب فاصبحت المنافسة بين المحاكم في اطالة القضايا و التشويق وكسي تغطية اكبر و اوسع ،براعة الممثلين او بالأحرى اطراف القضية من متهمين وشهود و محامين و قضاة و اصحب الحق وووووو اصبحو نجوما يطلون على الاعلام و كانهم نجوم هوليود.من محاكمة الحسيمة،الى دوار العطش ال جرادة ووووووالعديد .يستوجب فصل مقررات كلية الحقوق و مدرسة القضاء و الشرطة عن مقررات المعهد السينماءي و المسرحي حتى نقضي على هذه العاهات الجديدة التي مست المحاكم .
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4
14 - المال اولا ثم الجنس الاثنين 08 يناير 2018 - 21:54
ولا مسكين غير كيخربق..جميع الادلة و شهادة ابن اخته بالاساس تطوق عنقه..و كلما تكلم كلما غرق للراسو.
البندقية ديالي لكن راسها تبدل.
راني صياد ماهر و ميمكنش نخطأ..اودي راك صياد غي النعام و لحجل..اما بنادم را حاجا اخرى.
بغيتيها كلها نتى و لي معاك خليتوها كلها..و دنوب هذوك الوليدات لي ولاو يتاما صرفوها بيناتكم
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15
15 - ا لقتل الثلاثاء 09 يناير 2018 - 00:06
ا لقتل المتعمد ليس فيه توبة الا القصاص , وان لم يتم القصاص في الدنيا ففي نار جهنم خالدا فيها . اما غير العمد ففيه الفدية والعفو من ذوي الحقوق وعتق الرقاب.
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2
16 - konakry الثلاثاء 09 يناير 2018 - 00:16
باختصار شديد لو تعلق الامر بعامل او موظف صغير لصدر الحكم ضده في اقل من 4 اشهر دون خبرة ولاهم يحزنون .عاش المال عاش المال
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