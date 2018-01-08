قتيل وجرحى في حادثة سير بين سطات والبروج

إبراهيم الحافظون من سطات

توفّي شخص على الفور مساء اليوم الاثنين، في حين أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة تعرّضهم لحادثة سير مميتة إثر اصطدام مباشر بين سيارتين خفيفتين بالطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين سطات والبروج، على مستوى جماعة أولاد الصغير أولاد عفيف، غير بعيد عن منطقة قيصر أولاد سيدي بن داوود.

وبحسب معلومات حصلت عليها هسبريس من مكان الحادث، فإن سيارة فلاحية "بيكاب" محمّلة بالخضر، كان على متنها شخصان متوجهان من سطات نحو بني ملال، اصطدمت بسيارة قادمة من البروج محمّلة بكمية من زيت الزيتون وعلى متنها شخصان متوجهان إلى مدينة الدار البيضاء.

وزادت المصادر ذاتها أن الاصطدام أسفر عن وفاة شخص (م. س) في عقده الخامس، فيما أصيب حفيده (س. س)، البالغ من العمر 10 سنوات، بكسر على مستوى رجله اليسرى، بينما أصيب (ط. ن) في عقده الثالث، المنحدر من بني خيران وادي زم، بجروح متفاوتة الخطورة في أماكن مختلفة من جسده، وأصيب مرافقه (أ. ب) في عقده الرابع، منحدر من الجديدة، بكسور على مستوى الأطراف وجروح في الرأس.

الحادث استدعى انتقال عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي قيصر سرية سطات، وممثل عن السلطات المحلية بأولاد الصغير أولاد عفيف، وأفراد من الوقاية المدنية الإقليمية بسطات، إلى عين المكان، وجرى نقل الجرحى الثلاثة إلى قسم المستعجلات حيث لا يزالون تحت المراقبة الطبية في انتظار ما سيقرّره الطبيب المداوم.

وقد فتحت عناصر الدرك الملكي بمركز قيصر بحثا لمعرفة أسباب الحادثة وتحديد المسؤوليات، مع توجيه جثة الهالك عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات لإخضاعها للتشريح الطبّي، تبعا لتعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها.