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الرئيسية | حوادث | تحقيق في انتحار طالب جامعي وسط إنزكان

تحقيق في انتحار طالب جامعي وسط إنزكان

تحقيق في انتحار طالب جامعي وسط إنزكان
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 08 يناير 2018 - 22:40

استقبل مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بإنزكان، اليوم الإثنين، جثة طالب جامعي يبلغ من العمر حوالي 22 سنة، بعدما عثرت عليه أسرته جثة هامدة معلقة بحبل إلى سقف غرفة بالطابق العلوي للمنزل الذي يقطنه، في حي "الجرف" بإنزكان.

وبأمر من النيابة العامة، فتحت السلطات الأمنية بإنزكان تحقيقا في ظروف وأسباب إقدام الطالب على وضع حدّ لحياته بهذه الطريقة، واستمعت إلى عدد من أفراد أسرته في إطار التحريات الأولية للبحث.

وكانت السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة قد انتقلت إلى مسرح الواقعة حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن تقرر النيابة العامة إخضاع جثة الضحية إلى التشريح الطبي لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف انتحار الشاب.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عابر سبيل الاثنين 08 يناير 2018 - 22:58
بمادا نفعه هادا العلم ادا نسي أن قتل النفس حرااااام؟ رغم أنني أتقبل يقينا أن الحياة قد تبدو جد شاقة أحيانا ولكن باش يقتل راسو لا و الف لا لأن هذا يؤدي بضياع الدنيا والآخرة اللهم ردنا إليك ردا جميلا
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2 - الوطنية الاثنين 08 يناير 2018 - 23:00
يا ربي ما هذه المصيبة التي حلت بأبناء المغاربة كل يوم نسمع على شاب او شابين انتحر ما هذا اليأس ما سببه فتاة من 14 سنة وشاب من22 سنة الله يرحمهم
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