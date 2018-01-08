تحقيق في انتحار طالب جامعي وسط إنزكان

رشيد بيجيكن من أكادير

استقبل مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بإنزكان، اليوم الإثنين، جثة طالب جامعي يبلغ من العمر حوالي 22 سنة، بعدما عثرت عليه أسرته جثة هامدة معلقة بحبل إلى سقف غرفة بالطابق العلوي للمنزل الذي يقطنه، في حي "الجرف" بإنزكان.

وبأمر من النيابة العامة، فتحت السلطات الأمنية بإنزكان تحقيقا في ظروف وأسباب إقدام الطالب على وضع حدّ لحياته بهذه الطريقة، واستمعت إلى عدد من أفراد أسرته في إطار التحريات الأولية للبحث.

وكانت السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة قد انتقلت إلى مسرح الواقعة حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن تقرر النيابة العامة إخضاع جثة الضحية إلى التشريح الطبي لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف انتحار الشاب.