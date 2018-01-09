سرقة مجوهرات "ديور الصابون" تستنفر الشرطة

هسبريس من مراكش

باشرت عناصر من الشرطة القضائية والشرطة العلمية بولاية أمن مراكش، الاثنين، تحرياتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة، من خلال جمع المعطيات والقرائن والأدلة التي ستساعد في فك لغز السرقة التي تعرض لها محل لبيع المجوهرات بديور الصابون بالمدينة العتيقة، بعد وضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المتهمين.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش تواصل أبحاثها في موضوع هذه القضية، في انتظار الاهتداء إلى خيط من شأنه أن يقود إلى تحديد هوية مرتكب أو مرتكبي سرقة مجوهرات نفيسة.

وأضافت المصادر نفسها أن الشرطة العلمية، التي انتقلت إلى مسرح الجريمة، شرعت في تحليل المعطيات التي توفرت لديها، في انتظار تحديد هوية المتهم أو المتهمين بالسطو على المحل المذكور.