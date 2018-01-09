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الرئيسية | حوادث | إهانة شرطية تجر مهندسا إلى السجن النافذ بأكادير

إهانة شرطية تجر مهندسا إلى السجن النافذ بأكادير

إهانة شرطية تجر مهندسا إلى السجن النافذ بأكادير
هسبريس من أكادير
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 00:42

قضت المحكمة الابتدائية، مساء الاثنين، بأكادير بالحبس شهرا نافذا في حق مهندس يشتغل أستاذا في مؤسسة جامعية خاصة بأكادير، بتهمة إهانة موظف.

وتعود أطوار القضية، حسب مصادر هسبريس، إلى أواخر الشهر المنصرم، عندما أوقفت شرطية مواطنا إثر ارتكابه مخالفة مرورية بأحد شوارع مدينة أكادير، قبل أن تتهمه بإهانتها والاستخفاف بعملها.

وأضافت مصادر الجريدة أنه رغم محاولة الصلح بين الطرفين، فقد تمت متابعة الأستاذ الجامعي، والحكم عليه بشهر نافذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

ويأتي هذا الحكم بعد أيام على مذكرة جديدة موجهة إلى موظفي الشرطة، أصدرها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، تشدد "على ضرورة تطبيق القانون في حق الجميع".

وهي المذكرة التي أوضح فيها المدير العام للأمن الوطني أن رجال الشرطة "ملزمون فقط بواجبات الانضباط للقانون والتجرد والاستقامة"، وأن الدولة حريصة "على أن تشملهم بحمايتها ضد كل الاعتداءَات اللفظية أو الجسدية أو الضغوط التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - شاهد ما شاف والو الثلاثاء 09 يناير 2018 - 00:57
وهل كان هناك شهود او ادلة تثبت إذانته او معاملته السيئة للشرطية؟؟؟. حذار ثم حذار فهناك من يستغل القانون ويستفز الآخرين وبعدها يعود إلى الوراء وكأنه هو الضحية.
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95
2 - said الثلاثاء 09 يناير 2018 - 01:01
هذا يعني أنه لو طلب مني شرطي رشوة ورفضت سيتهمني بالاهانة وأدخل السجن بدون كاميرا ولا شهود ؟ لم أرى في حياتي أن سب شرطي يدخل السجن٠ هنا في ألمانيا سب شرطي يعني عقوبة ألفين أورو لأنها ليست جناية٠ يجب إعادة النظر في العقوبات لا نريد انتاج المزيد من المجرمين٠ ممكن أن تربي الشخص عبر جيبه عوض أن تدمر حياته بسبب سب أو شتم نتيجة ربما مشاكل أو مرض٠ الدعيرة أحسن من السجن
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113
3 - انااااااااااه الثلاثاء 09 يناير 2018 - 01:19
لكن كثير من اصحاب المال والمحسوبية يستخفون بالقانون ويقوموا باهانة الشرطة او الدرك التي تقوم بواجبها المهني نعم القرار ويجب للجميع احترام القانون
والله ولي التوفيق
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49
4 - مراد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 01:29
موظفو الإدارات يتعرضون يوميا لمختلف الإهانات قد تصل أحيانا إلى العنف،لكن العدالة عاجزة لا تحرك ساكنا في غالب الأحيان و تغض الطرف عن المتابعة أو حماية الموظف،مقابل ذلك تنبطح أمام الممارسات ضد موظفي الأمن ولو تعلق الأمر بغياب أية وسائل ثبوتية.
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20
5 - texas الثلاثاء 09 يناير 2018 - 01:31
انني مع احترام الشرطة،لكن ادا كانت هناك مشادات كالمية،غير التهديد بالقتل او إلحاق الادى بالشرطي او الشرطية فلا أرى اي داعي للسجن فعقوبة غرامية تكفي.
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60
6 - من كاليفورنيا الثلاثاء 09 يناير 2018 - 01:34
لمادا تعاليقكم داءما تسير في فهم الاتجاه المعاكس خصوصا لما بخص الموضوع أناس للمواطن عقدة منهم اًو بخصوص المرأة ! غير كتحمكوا .
لو لم يتم إقرار التهمة على المتهم نهائيا لن تحكم المحكمة من هواها ! يعني المتهم اثبت انه مذنب سواء بوحود شهود اًو كامرات اًو اعترافه لعدت حكمت المحكمة عليه + لقد حاول القيام بالصلح والظاهر ان الشرطية كرامتها فوق مل شيء !
المتهم سيسجن من وراء خطاء وزلة لسان والإنسان يستفيد من تجارب الحياة والله يعدي ما خلق نحن فقط بشر !
الف تحية للشرطية ما كتدير غير خدمتها و عتق الشخص نفسه من حادثة لا قدر الله .
الله يهدينا وصافي حنا المغاربة فينا الشفوي بزاف.
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14
7 - camera الثلاثاء 09 يناير 2018 - 01:44
The camera is the best witness.
Be fair please
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26
8 - mouradcanada الثلاثاء 09 يناير 2018 - 03:32
ضرورة تطبيق القانون في حق الجميع..
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15
9 - Citoyenne الثلاثاء 09 يناير 2018 - 07:26
Bravo monsieur Hammouchi.Chaque jour vous donnez un tour de vis en plus!!!Bonne continuation.10
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-2
10 - مواطن صريح الثلاثاء 09 يناير 2018 - 08:06
اقولها صراحة فالقانون في المغرب لا يطبق الا على البسطاء فلو انها او قفت ابن او زوجة والي الامن بالمدينة او احد زملائها فو الله ماتجرأة ان تقوم بهدا الفعل كما قامت به مع هدا المواطن اليوم الدي ستندثر فيه لغة باك صاحبي او انت مخزن غير دوز يمكن ان نتكلم عن المساواة امام القانون في هدا البلد .
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12
11 - kimo الثلاثاء 09 يناير 2018 - 08:40
ربما كان تفكيرنا مند البداية ان نعرف الفرق بين المجتمع الغربي والمجتمع الشرقي نحن الأن امام منعطف خطير يهدد نوع المساواة بين الرجل والمرأة وإحساس الرجل الشرقي بعدم تحكم المرأة بكينونته وعدم رضوخه لأوامر صادرة من إمرأة خصوصا ما وقع للأستاد قد وقعت مشادة فالأمر عادي جدا يقع لأي مخالف لكن ما لا يستوعبه العقل ان ترفع إمرأة مدكرة الى سيادة وكيل الملك ويقع بزجه الى السجن هدا بهتان ودموع من إمرأة تحس انها وقعت ضحية اهانة من رجل كنت ممن نادوا بعدن وضع الفتياة في الطريق وادخالهم الى الإدارات لتحرير المحاضر و المساعدة التقنية والوجستكية فلندرك اننا مجتع شرقي مكونتنا جد مختلفة عن الرجل الغربي لا من ناحية الثقافة أو التعامل هو يشرب الخمر مع زوجته لها أصدقاء كثر تخرج معهم لا ضرر في دلك فهل ياترى نريد ان نقلب جيناتنا ونتقبل الوضع كما هو ونساير الركب المعهود
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-6
12 - قوس قزح الثلاثاء 09 يناير 2018 - 08:43
رغم مستواه التعليمي لم يعرف كيف يهندس كلامه في الاتجاه الصحيح .والمصير هو الندم ومحاولة الصلح وفي الاخير السجن . لكل شخص كرامة يجب ان لا تهان كيفما كانت وضعيته المهنية والعقلية . ما اطلعت عليه مؤخرا في قانون مدونة السير ان القانون يعطيك الحق في المنازعة بشكاية موجهة الي النابة العامة ضد المخالفة المسجلة في حق السائقين.
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2
13 - Mockingjay الثلاثاء 09 يناير 2018 - 08:49
إلى شاهد ما شاف والو : واش نسيتي بلي البوليسي فيه 12 شاهد في المغرب
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-2
14 - ali الثلاثاء 09 يناير 2018 - 08:50
أصبحنا أمام موظفين من نوع نادر يجب أن تمتتل إلى حدود الطاعة دون نقاش أو مجادلة معه وهادا يعتبر تقديسا لدالك الشرطي مما يعطيه الحق في استعمال كل أنواع الحيل لكي يتعسف على المواطن فنحن اليمن أمام موظفين من نوع آخر اينكم يا أيها المتبججو.ن بحقوق الانسان نحن أمام حالة شادة مهندس يتم الزج به في السجن لأن الشرطية الله أعلم مزاجها داك اليوم كيف كان ونحن نعرف الانات ومايحصل لهم مع العادة الشهرية اتقوا الله في المواطن فدوركم خدمته وليس الصراع والعداوة معه وخصوصا في مدينة أكادير.
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6
15 - لاللظلم الثلاثاء 09 يناير 2018 - 10:20
القانون مبني على الشهود والا هناك بعض الموظفين عديم الضمير سبلفقون التهم لمواطنين ابرياء
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6
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