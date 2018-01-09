إهانة شرطية تجر مهندسا إلى السجن النافذ بأكادير

هسبريس من أكادير

قضت المحكمة الابتدائية، مساء الاثنين، بأكادير بالحبس شهرا نافذا في حق مهندس يشتغل أستاذا في مؤسسة جامعية خاصة بأكادير، بتهمة إهانة موظف.

وتعود أطوار القضية، حسب مصادر هسبريس، إلى أواخر الشهر المنصرم، عندما أوقفت شرطية مواطنا إثر ارتكابه مخالفة مرورية بأحد شوارع مدينة أكادير، قبل أن تتهمه بإهانتها والاستخفاف بعملها.

وأضافت مصادر الجريدة أنه رغم محاولة الصلح بين الطرفين، فقد تمت متابعة الأستاذ الجامعي، والحكم عليه بشهر نافذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

ويأتي هذا الحكم بعد أيام على مذكرة جديدة موجهة إلى موظفي الشرطة، أصدرها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، تشدد "على ضرورة تطبيق القانون في حق الجميع".

وهي المذكرة التي أوضح فيها المدير العام للأمن الوطني أن رجال الشرطة "ملزمون فقط بواجبات الانضباط للقانون والتجرد والاستقامة"، وأن الدولة حريصة "على أن تشملهم بحمايتها ضد كل الاعتداءَات اللفظية أو الجسدية أو الضغوط التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم".