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كُتّاب وآراء
انهيار عمارة من أربعة طوابق في مدينة فاس
انهارت، منتصف ليلة اليوم الثلاثاء، عمارة تضم أربعة طوابق بحي الشارة بمنطقة بندباب بفاس، دون أن يخلف الحادث وقوع إصابات في الأرواح؛ بينما هرع سكان الحي إلى خارج منازلهم، في حالة ذعر شديد، بعد سماعهم لدوي قوي رافق هذا الانهيار.
ويأتي وقوع هذا الحادث بعد مرور أقل من 20 يوما عن تنفيذ قرار إخلاء العمارة المنهارة من لدن السلطات المحلية من أربع أسر كانت تقطنها، حيث استفادت كل واحدة، مقابل الإفراغ، من تعويض مالي.
واستنفر وقوع هذا الحادث، الذي أعقب زخات مطرية قوية همت مدينة فاس، السلطات المحلية للملحقة الإدارية بندباب. كما رفع الحادث درجة التأهب في صفوف قاطني العمارات المجاورة المصنفة ضمن قائمة البنايات المهددة بالانهيار، حيث قضى بعضهم الليلة خارج شققهم السكنية تحسبا لأي طارئ.
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تعليقات الزوّار (6)
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