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الرئيسية | حوادث | انهيار عمارة من أربعة طوابق في مدينة فاس

انهيار عمارة من أربعة طوابق في مدينة فاس

انهيار عمارة من أربعة طوابق في مدينة فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 12:05

انهارت، منتصف ليلة اليوم الثلاثاء، عمارة تضم أربعة طوابق بحي الشارة بمنطقة بندباب بفاس، دون أن يخلف الحادث وقوع إصابات في الأرواح؛ بينما هرع سكان الحي إلى خارج منازلهم، في حالة ذعر شديد، بعد سماعهم لدوي قوي رافق هذا الانهيار.

ويأتي وقوع هذا الحادث بعد مرور أقل من 20 يوما عن تنفيذ قرار إخلاء العمارة المنهارة من لدن السلطات المحلية من أربع أسر كانت تقطنها، حيث استفادت كل واحدة، مقابل الإفراغ، من تعويض مالي.

واستنفر وقوع هذا الحادث، الذي أعقب زخات مطرية قوية همت مدينة فاس، السلطات المحلية للملحقة الإدارية بندباب. كما رفع الحادث درجة التأهب في صفوف قاطني العمارات المجاورة المصنفة ضمن قائمة البنايات المهددة بالانهيار، حيث قضى بعضهم الليلة خارج شققهم السكنية تحسبا لأي طارئ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متعجب الثلاثاء 09 يناير 2018 - 12:26
الغرب يفكر في إمكانية البناء في كواكب أخرى و نحن لا تستطيع حتى بناء منزل من أربع طبقات ...والله عجز اللسان عن التعبير ... هذا انهيار واضح في تعليمنا و في ضميرنا قبل أن يكون انهيار في البيوت .
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5
2 - youssef الثلاثاء 09 يناير 2018 - 12:38
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا وجود لأي مراقبة....
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4
3 - مواطن الثلاثاء 09 يناير 2018 - 12:43
الى.رءيس.الجيه.عد.منعطلتك.فقد.انهار.العمل.
الدي.ضننت.انه.كان.على.احسن.وجه
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3
4 - مدينة تامسنا النور1 الثلاثاء 09 يناير 2018 - 12:50
هدا يرجع بالاءساس الى عدم موكبة الدولة للتقافة الجديدة للسكن الاقتصادي فهناك عدة مشاكل مرتبطة بالعمارات من اهمال وسوء استغلال وانعدام المراقبة ومايهم الشركات العقارية هو ترويج لبيع العقار رغم نقص تقافة الملية المشتركة عند المغاربة رغم صدور قوانين تهم نظام الملكية المشتركة الا ان غالبية سكان العمارات ورغم محولات السنديك المتكلف بالحفاظ على الاجزاء المشتركة الا ان هناك عقليات متحجرة تكتفي بالتفرج على الماء متلا ينخر سراديب العمارة ولان يتخل اي احد حتى تقع على الجميع فهدا دور الشركات العقرية التي تريد ترويج لبداعتها الكاسدة لاءن غالبة الناس وبكترة مشاكل الملكية المشتركة بادؤ يفرون من الملكية المشتركة والكل الساكنة لاتتدخل في الوقت المناسب لتدارك المشكل وتغض الطرف ولهده الاسباب رفالمسؤلية مشتركة بين السكان لنقص الوعي وكدالك نقص الوعي من طرف الاعلام وحصص التوعية والدي لايكلف شئ والوزارة الوصية التي تكتفي بالاختباء من من دون التدخل وكدالك مجالس المقاطعات التي لاتحرك سكنا الكل مسؤل
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1
5 - Voyageur الثلاثاء 09 يناير 2018 - 12:55
A observer même de loin les materiaux de construction utilisés on ne peut que demander la sanction de ceux qui accordent les autorisations de construire , ceux qui donnent le permis d'habitation et sans oublier les complices de ce qui est communément appelé construction clandestine que ce soit les élus pour des raisons électorale ou les pouvoirs publics du Moqaddem au Wali en passant par le Caid et le Pacha et l'entrepreneur ainsi que le propriétaire
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6 - hayat الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:08
واش العمارة قديمة ولا جديدة؟ شكون عندو الجواب عافاكم
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