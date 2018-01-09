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الرئيسية | حوادث | مغربية تفارق الحياة في مطار القاهرة الدولي

مغربية تفارق الحياة في مطار القاهرة الدولي

مغربية تفارق الحياة في مطار القاهرة الدولي
هسبريس ـ و.م.ع
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 11:35

توفيت مواطنة مغربية، اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي جراء أزمة قلبية ألمت بها أثناء استعدادها للسفر إلى مدينة الدار البيضاء.

وعلم لدى سفارة المملكة بالقاهرة أن المواطنة المغربية، البالغة من العمر 66 سنة، توفيت بالمطار إثر أزمة قلبية وهي في قاعة الإركاب استعدادا للسفر على متن رحلة الخطوط الملكية المغربية إلى الدارالبيضاء بعد زيارة سياحية إلى مصر.

وفور إخطارها من قبل السلطات المصرية باشرت السفارة الإجراءات الإدارية اللازمة لنقل الجثمان للدفن بمدينة الدار البيضاء، تنفيذا لرغبة عائلتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - mohamed الثلاثاء 09 يناير 2018 - 11:44
ان لله وان اليه راجعون الله يرحم الفقيدة الله يصبر أهلها
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5
2 - الوطنية الثلاثاء 09 يناير 2018 - 12:04
منذ 3 اشهر توفيت شابة في عقدها الثالث وهي قادمة من كندا يوم الانثنين لوضع اطروحة الدكتوراه التي ستناقشها يوم الجمعة ولم تسعفها المحاولات وهي في الطائرة على مشارف الدار البيضاء رحمك الله نوار ورحم هذه السيدة كذلك لهفي عليك ابنتي لان الطاقم الحالي غير مؤهل للاسعاف مثلما كان سابقا
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3
3 - مغربي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 12:09
بسم الله الرحمان الرحيم : و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، و ما تدري نفس بأي أرض تموت ان الله عليم خبير. صدق الرحمان الرحيم.
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9
4 - شرطي مغربي بهولندا. الثلاثاء 09 يناير 2018 - 12:10
لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شئ عنده بمقدار.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمها رحمة واسعة وأن يغفر لها ويتجاوز عنها, وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة, وأن يجعلها من أهل الفردوس الأعلى, إنه رحيم غفور جواد كريم.
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5
5 - اريج الثلاثاء 09 يناير 2018 - 12:23
الله يرحمها سبحان الله كانت تنوي السفر للمغرب ولكنها كانت رحلة أبدية. ﻻتدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. اللهم ارحمهام وصبر دويها والحقنا بها ونحن مؤمنون.
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6 - salah الثلاثاء 09 يناير 2018 - 12:40
احدروا فالساعة تأتي بغثا .......
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