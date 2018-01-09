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كُتّاب وآراء
مغربية تفارق الحياة في مطار القاهرة الدولي
توفيت مواطنة مغربية، اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي جراء أزمة قلبية ألمت بها أثناء استعدادها للسفر إلى مدينة الدار البيضاء.
وعلم لدى سفارة المملكة بالقاهرة أن المواطنة المغربية، البالغة من العمر 66 سنة، توفيت بالمطار إثر أزمة قلبية وهي في قاعة الإركاب استعدادا للسفر على متن رحلة الخطوط الملكية المغربية إلى الدارالبيضاء بعد زيارة سياحية إلى مصر.
وفور إخطارها من قبل السلطات المصرية باشرت السفارة الإجراءات الإدارية اللازمة لنقل الجثمان للدفن بمدينة الدار البيضاء، تنفيذا لرغبة عائلتها.
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تعليقات الزوّار (6)
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمها رحمة واسعة وأن يغفر لها ويتجاوز عنها, وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة, وأن يجعلها من أهل الفردوس الأعلى, إنه رحيم غفور جواد كريم.