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كُتّاب وآراء
مهرّبا مخدرات يفران من قبضة الأمن في الرشيدية
كشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني تمكن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الراشيدية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 44 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.
المصدر شدد على أن المصالح الأمنية رصدت مسار عملية محتملة لتهريب المخدرات انطلاقا من شمال المملكة في اتجاه مدن الجنوب الشرقي للبلاد، وهو ما استدعى اعتراض السيارة المحملة بالمخدرات ضواحي الراشيدية، "غير أن السائق ومرافقه رفضا الامتثال وسلكا طريقا غير معبدة، مما اضطر مفتش شرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء من مسدسه الوظيفي، بعدما أصيب أحد زملائه بجروح خلال محاولة فرار المشتبه فيهما"، بتعبير البلاغ.
الـDGSN قالت أيضا إن "إجراءات البحث الميداني أسفرت عن ضبط السيارة المذكورة بعدما تخلى عنها راكبوها بمنطقة بني تادجيت، على بعد 170 كيلومترا شمال شرق مدينة الراشيدية، حيث تم العثور بداخلها على طن من مخدر الحشيش، بينما مكنت التحريات الأمنية من توقيف الشخص الذي كان مكلفا باستيلام الشحنات المخدرة عند مخرج مدينة أرفود".
"تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية ،رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما استكملت إجراءات البحث وعمليات التفتيش والتمشيط لتوقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية، وحجز أية عائدات أو متحصلات إجرامية"، تردف المديرية العامة.
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تعليقات الزوّار (1)
الوالدين خصهوم يربيو اولادهم على أغراس أغراس راه الدنيا فائتة وحب الوطن الى بغيتو البلاد تزيد القدام راه الرشوة قتلت الصغير او الكبير او ما نتهموش غير المخزن رآها في الدم المغربي ، الفرنسيين خلاو فيروس خطير في المغرب بقشيش بقشيش الله بعفو عليكم رآها من أصناف السعاية ديرو النفس شوية راه فلوس الحرام تا يخرجو في الاولاد.