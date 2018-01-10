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كُتّاب وآراء
انتحار نزيلة مستشفى للأمراض العقلية يُلقي بممرضة في السجن
في سابقة من نوعها جرى الحكم على ممرضة تعمل بمستشفى للأمراض العقلية بالحبس عقب انتحار مريضة، إذ وجهت إليها تهمة "القتل الخطأ"؛ وهو ما أثار استياء الأسرة التمريضية، إذ اعتبرت أن "الممرضين في الصحة العقلية هم أكبر ضحايا وسجناء غياب تحديد المسؤوليات بين الفريق الطبي والإداري، حيث سلخ من جلدته وأضحى في نظر الوزارة مجرد سجان بوزرة بيضاء".
وحكم على الممرضة م. ب بالحبس ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية على خلفية انتحار مريضة نزيلة سنة 2012 بقسم الأمراض العقلية التابع لمستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية.
وحسب الملف القضائي الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، فإن المريضة والتي كانت تحمل قيد حياتها اسم ر.أ. س تم استقبالها بالمستشفى نتيجة إصابتها بأزمة نفسية ونوبات هستيرية وقد تم وضعها بغرفة انفرادية لإبعادها عن باقي الممرضات، إذ شاهدتها الممرضة وقد لفت شريطا طبيا حول عنقها ولما أسرعت من أجل إنقاذها وبعد إشعار الممرض الرئيسي تبين أنها فارقت الحياة.
ويقول عبد المالك أولاد الشيخ، رئيس جمعية شمال المغرب للممرضين في الصحة العقلية والبحث في العلوم التمريضية، "إننا كممرضين نعاني من تدهور مصالح الأمراض العقلية ونقص الموارد اللوجستيكية والخصاص الهائل في الموارد البشرية"، مواصلا: "نحن لسنا بسجانين بل ممرضون مهمتنا ومنح العلاج ومراقبة الحالة المادية والعقلية للمريض وليس مراقبته كسجان".
وقال أولاد الشيخ، في تصريح لهسبريس، إن "الفراغ القانوني هو الذي يحمل الممرض أي مسؤولية تقع بالمستشفيات العقلية"، مردفا: "مهماتنا غير محددة قانونيا، ولا ندري من يتحمل المسؤولية إن حدث أي شيء؛ وهو ما يجعلنا نحن الضحايا ونحن الجنود في نفس الوقت". ويواصل المتحدث نحن "نعمل في ظروف جد سيئة ونحن يوميا مهددون بالسجن".
وحسب الملف القضائي، فإن الممرضة م. ب كانت تؤمن الحراسة بقسم الأمراض العقلية ساعة الحادث، وكانت تراقب تلك الليلة سبع مريضات، وكانت على رأس كل ساعة تراقب المريضات ومتطلباتهن في غرفهن المستقلة.
"الهالكة كانت في حالة هستيرية وتصرخ بأعلى صوتها فمكنتها من الوصفة الطبية الخاصة بها لتنام بعدها"، تقول الممرضة في تصريحاتها للقضاء، مؤكدة أنها كانت تراقبها طيلة الليل بانتظام لتعود إلى حالتها الهستيرية بعد منتصف الليل.
وأكدت الممرضة أنها اتصلت بالطبيب المعالج لحالة الهالكة ليخبرها بالدواء الذي يجب أن تمنحها إياه؛ وهو ما قامت به الممرضة حسب تصريحها للقاضي، مؤكدة أن المريضة نامت عقبها حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الموالي وأنها حين الاقتراب من غرفة المريضة وجدتها منحنية وقد لفت على عنقها شريطا من الثوب مثبت بالسرير يستعمل في إحكام المريض مع السرير عندما يكون في حالة هستيرية.
وأوضحت أنها اقتربت من الهالكة لتقديم الإسعافات الضرورية لها بحضور عاملة نظافة، كما سارعت بإخبار الممرض الرئيسي الذي حال قدومها كانت المريضة قد فارقت الحياة.
وقد تم الحكم على الممرضة ابتدائيا بالبراءة، إلا أنه قضي عليها بالحبس وغرامة مالية استئنافيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
الامر بيد الله اولا ثم الشعب .
غالبا ما يكون تقصير من الممرضات والممرضين في الحراسة الليلية.
هناك ممرضات او ممرضين يعملون بمصحات خاصة في النهار خارج عن القانون ويعملون بالليل في المستشفيات العمومية وياخذون قسطا من النوم ذاخل الغرف
والسلام
هل سمعتم بالمنغش الغقاري المسمى بالكواز بمدينة تطوان اللذي زور وباع نفس العقارات لاشخاص غدة نهب اموال طاءلة وطلق سراحه حيث يتابع في حالة سراح حتا يتناسا الناس قضيته ويحكم غليه بالبراءة
اهاذا هو العدل اهاذا هو استقلال القضاء
يسجن الفقراء والابرياء ويطلق سراح الاغنياء واللصوص الكبار
اعتضر.ان.الممرض.ليست.له.الى.البدلة.
مدا.سيفعل.لهادا.المريض.الدي.ادانفسه.
بشتى.المبيقات.واش.الممرض.له.العصى.
السحرية.يضرب.بها.المريض.ثم.يرجع.كما.كان.
الممرض.انسان.يعمل.تحت.ضغوطات.واكراهات.
هو.المعلم.سواسية.ماعندهم.يعطوه.ولا.يترضضون.وماهو.مفقود.مفقود.لايستطعون.له.سبيلا.
الاغلبية.يرون.الممرض.او.الممرضة.فقط.انفوقهم.مسؤلون.اخرون.وفق.كل.عليم.عليم.وفوق
العلم.الضمير.والضمير.المهني.والقسم.
لا أتهم الممرضة و الله أعلم بما وقع في الحقيقة لكن أغلب الممرضين كباقي المغاربة متهاونون في عملهم و قد لاحظت ذلك في الفنادق التي يسمونها مصحات خاصة و التي تؤدي فيها الملايين يوميا مقابل إرغامك على إحضار الحفاظات للمريض و شراء الماء له خارج أوقات الوجبات. فما بالك بالمستشفيات العمومية.
يجب اعادة النظر في تحديد المسؤولية لقانونية
اللي سمعت انه بعد ان برأت الممرضة ابتدائيا ، طرحت برلمانية قيل لها علاقات عائلية -بالمرحومة المريضة المنتحرة- سؤالا في البرلمان ومن بعد استئنافيا تحكمت ل 3 اشهر نافدة
بكل حياد هل ممكن لممرضة وحدة تقدر تقابل عدد من المرضى النفسيين في وقت واحد ؟؟؟؟
وراه النسان بعقلوا ماتقد تقابلوا مابقى غير مريض نفسي علم الله كيفتش حالتوا؟؟