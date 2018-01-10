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الرئيسية | حوادث | انتحار نزيلة مستشفى للأمراض العقلية يُلقي بممرضة في السجن

انتحار نزيلة مستشفى للأمراض العقلية يُلقي بممرضة في السجن

انتحار نزيلة مستشفى للأمراض العقلية يُلقي بممرضة في السجن
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 10 يناير 2018 - 10:00

في سابقة من نوعها جرى الحكم على ممرضة تعمل بمستشفى للأمراض العقلية بالحبس عقب انتحار مريضة، إذ وجهت إليها تهمة "القتل الخطأ"؛ وهو ما أثار استياء الأسرة التمريضية، إذ اعتبرت أن "الممرضين في الصحة العقلية هم أكبر ضحايا وسجناء غياب تحديد المسؤوليات بين الفريق الطبي والإداري، حيث سلخ من جلدته وأضحى في نظر الوزارة مجرد سجان بوزرة بيضاء".

وحكم على الممرضة م. ب بالحبس ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية على خلفية انتحار مريضة نزيلة سنة 2012 بقسم الأمراض العقلية التابع لمستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية.

وحسب الملف القضائي الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، فإن المريضة والتي كانت تحمل قيد حياتها اسم ر.أ. س تم استقبالها بالمستشفى نتيجة إصابتها بأزمة نفسية ونوبات هستيرية وقد تم وضعها بغرفة انفرادية لإبعادها عن باقي الممرضات، إذ شاهدتها الممرضة وقد لفت شريطا طبيا حول عنقها ولما أسرعت من أجل إنقاذها وبعد إشعار الممرض الرئيسي تبين أنها فارقت الحياة.

ويقول عبد المالك أولاد الشيخ، رئيس جمعية شمال المغرب للممرضين في الصحة العقلية والبحث في العلوم التمريضية، "إننا كممرضين نعاني من تدهور مصالح الأمراض العقلية ونقص الموارد اللوجستيكية والخصاص الهائل في الموارد البشرية"، مواصلا: "نحن لسنا بسجانين بل ممرضون مهمتنا ومنح العلاج ومراقبة الحالة المادية والعقلية للمريض وليس مراقبته كسجان".

وقال أولاد الشيخ، في تصريح لهسبريس، إن "الفراغ القانوني هو الذي يحمل الممرض أي مسؤولية تقع بالمستشفيات العقلية"، مردفا: "مهماتنا غير محددة قانونيا، ولا ندري من يتحمل المسؤولية إن حدث أي شيء؛ وهو ما يجعلنا نحن الضحايا ونحن الجنود في نفس الوقت". ويواصل المتحدث نحن "نعمل في ظروف جد سيئة ونحن يوميا مهددون بالسجن".

وحسب الملف القضائي، فإن الممرضة م. ب كانت تؤمن الحراسة بقسم الأمراض العقلية ساعة الحادث، وكانت تراقب تلك الليلة سبع مريضات، وكانت على رأس كل ساعة تراقب المريضات ومتطلباتهن في غرفهن المستقلة.

"الهالكة كانت في حالة هستيرية وتصرخ بأعلى صوتها فمكنتها من الوصفة الطبية الخاصة بها لتنام بعدها"، تقول الممرضة في تصريحاتها للقضاء، مؤكدة أنها كانت تراقبها طيلة الليل بانتظام لتعود إلى حالتها الهستيرية بعد منتصف الليل.

وأكدت الممرضة أنها اتصلت بالطبيب المعالج لحالة الهالكة ليخبرها بالدواء الذي يجب أن تمنحها إياه؛ وهو ما قامت به الممرضة حسب تصريحها للقاضي، مؤكدة أن المريضة نامت عقبها حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الموالي وأنها حين الاقتراب من غرفة المريضة وجدتها منحنية وقد لفت على عنقها شريطا من الثوب مثبت بالسرير يستعمل في إحكام المريض مع السرير عندما يكون في حالة هستيرية.

وأوضحت أنها اقتربت من الهالكة لتقديم الإسعافات الضرورية لها بحضور عاملة نظافة، كما سارعت بإخبار الممرض الرئيسي الذي حال قدومها كانت المريضة قد فارقت الحياة.

وقد تم الحكم على الممرضة ابتدائيا بالبراءة، إلا أنه قضي عليها بالحبس وغرامة مالية استئنافيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - الانسان ارخص شيء الأربعاء 10 يناير 2018 - 10:22
الانسان المغربي ارخص شيء في ايامنا هذه. الطغمة المتحكمة تتباهى في غناها الفاحش و مجونها الداعر و المواطن البسيط سواء الصحيح او السقيم يتجرع مرارة الذل و الفقر كل يوم و بالتالي فخبر انتحار او حرق او تصفية او سطو او تشرميل او اختلاس او اهمال طبي او اغتصاب ....بات امرا عاديا في بلد فقد بوصلته.
الامر بيد الله اولا ثم الشعب .
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54
2 - حيمود الأربعاء 10 يناير 2018 - 10:24
في بلادنا المستشفيات و العلاج الطبي و الخدمات الطبية لا ترقى الى مستوى المطلوب لدولة المملكة المغربية و مواردها المالية لأن الميزانية المرصودة لهذا القطاع كلنت و ما زالت لا تفي بحاجيات الشعب على جميع المستويات. فالقطاع الخاص في العلاج النفسي و الأمراض العقلية شبه مفقود أم القطاع العمومي فهو يعتبر كمزبلة المرضى لم تعطاه تلك الأهمية من جميع النواحي تكونيا كأطباء و تقنيين و ممرضين من ذوي الكفائات العالية و التخصص. فالمريض إذا وصل الى أحد المستشفيات الخاصة إذا صح التعبير فالداخل مفقود و الخارج مولود. فالمريض يعامل على شكل مجرم خطير بالأخص إذا وصل في حالة هيستيرية من الرض فيسجن و يربط في إنتظار ما يقدن له من مسكن دون القيام بالفحوصات الخاصة أو حتى القيام بتغذيته صحيا فإذا لم يأتي له أحد من أهله بالأكل فيظل يعاني من الجوع إلا إذا أتى أحد المحسنين و أشفق عليه بأكل. هناك نقص في الأطر وفي وسائل العمل و في المرافق الخاصة بالمرضى و العنابر الخصة بأنواع الأمراض النفسية و العقلية و سائل الترفيه و الحدائق للترويح عن النفس و الأدوية الخاصة بشتى إختلاف الأمراض العقلية. فلا حولة و لا قوة إلا بالله
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28
3 - ابراهيم الأربعاء 10 يناير 2018 - 10:27
هادي هي طاحت الصومعة علقوا الحجام
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36
4 - الوطنية الأربعاء 10 يناير 2018 - 10:33
ما ذنب الممرضة التي قدمت كل الاسعافات للمريضة حسب قولها الذنب للوزارة الوصية التي لا تسد الخصاص الحاصل في المستشفيات ممرضة لتماني مرضى مرضا عقليا هذا المرض للممرضة نفسها
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51
5 - الحريري الأربعاء 10 يناير 2018 - 10:34
السلام.
غالبا ما يكون تقصير من الممرضات والممرضين في الحراسة الليلية.
هناك ممرضات او ممرضين يعملون بمصحات خاصة في النهار خارج عن القانون ويعملون بالليل في المستشفيات العمومية وياخذون قسطا من النوم ذاخل الغرف
والسلام
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-6
6 - wood الأربعاء 10 يناير 2018 - 10:35
طاحت الصمعة علقو الحجام ، فهذا فعلا ما يستحقه الموظفون المغاربة ،فهم قبلوا العمل بأجور زهيدة بحجة بان هناك من هو مستعد للعمل بأقل من ذلك و يشتغلون في ظروف مزرية و يحملون فوق طاقتهم و في النهاية يلقى بهم في السجون كشكر على خدماتهم . فانتحار نزيلة في مستشفى الامراض العقلية فضيحة كبيرة من الوزن الثقيل لوزارة الصحة و لا يمكن تبريرها بأي وجه من الوجوه و بالتالي يجب البحث عن كبش فداء و هو الممرضة . مع ان في جميع الاعراف الطبية الممرض هو مجرد عون صحة لا يقدم و لا يؤخر بل كل المسؤولية تقع على الطبيب المعالج و تحت اشرافه . فالممرض ممنوع عليه منعا كليا القيام بأي اجراء الا بأوامر و حضور الطبيب . اما في المغرب فالممرضون يمارسون الطب في المستشفيات و المستوصفات بينما الطبيب يبحث عن رزقه في مكان آخر !!
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34
7 - Mohajir الأربعاء 10 يناير 2018 - 10:55
C' est bizare de lire ca ,vraiment j ai travaille' plus de 20 ans dans des hopitaux psychitrique au pays-bas après un suicide, l'infirmière reçoit un traitement psychologique pour l'empêcher d'avoir un psyco traumatisme Et pas de la punire avec le prison.
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28
8 - bardad الأربعاء 10 يناير 2018 - 10:58
ولم لا يحكم على الوزراء بالسجن لسبب اولاخر
هل سمعتم بالمنغش الغقاري المسمى بالكواز بمدينة تطوان اللذي زور وباع نفس العقارات لاشخاص غدة نهب اموال طاءلة وطلق سراحه حيث يتابع في حالة سراح حتا يتناسا الناس قضيته ويحكم غليه بالبراءة
اهاذا هو العدل اهاذا هو استقلال القضاء
يسجن الفقراء والابرياء ويطلق سراح الاغنياء واللصوص الكبار
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32
9 - حكم جاءر الأربعاء 10 يناير 2018 - 10:59
اعتقد انه حكم قاس فمراقبة انسان منهار نفسيا هي اصعب من مراقبة اعتى المجرمين فالمريض النفسي يتطلب من المراقب اليقظة التامة فقد يأتي بأي تصرف غير متوقع حال اغلفت عنه عين المراقب ثم ان المدة التي حوكمت بها الممرضة قد تعرضها للطرد من العمل والتشطيب على راتبها ويدخلها هي الاخرى عالم البطالة والفراغ وهو ما قد يأثر على نفسيتها هي الاخرى وربما انهارت وكان مصيرها ان تودع مستوصفا كانت احدى مشرفاته .
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34
10 - عبدالسلام الأربعاء 10 يناير 2018 - 11:41
في.المغرب.كل.شيء.موجود.معادا.الرادة.
اعتضر.ان.الممرض.ليست.له.الى.البدلة.
مدا.سيفعل.لهادا.المريض.الدي.ادانفسه.
بشتى.المبيقات.واش.الممرض.له.العصى.
السحرية.يضرب.بها.المريض.ثم.يرجع.كما.كان.
الممرض.انسان.يعمل.تحت.ضغوطات.واكراهات.
هو.المعلم.سواسية.ماعندهم.يعطوه.ولا.يترضضون.وماهو.مفقود.مفقود.لايستطعون.له.سبيلا.
الاغلبية.يرون.الممرض.او.الممرضة.فقط.انفوقهم.مسؤلون.اخرون.وفق.كل.عليم.عليم.وفوق
العلم.الضمير.والضمير.المهني.والقسم.
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5
11 - mre الأربعاء 10 يناير 2018 - 11:45
"كانت تراقبها على رأس كل ساعة". عند وقوع ما قدر الله يدعي الكل قيامه بواجبه على أكمل وجه.
لا أتهم الممرضة و الله أعلم بما وقع في الحقيقة لكن أغلب الممرضين كباقي المغاربة متهاونون في عملهم و قد لاحظت ذلك في الفنادق التي يسمونها مصحات خاصة و التي تؤدي فيها الملايين يوميا مقابل إرغامك على إحضار الحفاظات للمريض و شراء الماء له خارج أوقات الوجبات. فما بالك بالمستشفيات العمومية.
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3
12 - حسن الأربعاء 10 يناير 2018 - 11:57
نفس المشكل يقع مع المعلمين..يعني الموظفون في المراتب السفلية هم من يتحملون المسؤوليات.إذا كان هناك نجاح سيفوز به الرؤساء والمسؤولين .وإذا كانت كارثة أو مصيبة سيكون المعلم او الممرض أو الشاوش او العساس هو المسؤول عن الكارثة.يعني باختصار المغلوب في اي إدارة في المغرب هو المسؤول عن الكوارث.والرئيس هو المسؤول عن النجاحات.
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4
13 - متتبع.الناضور الأربعاء 10 يناير 2018 - 12:07
الحلقة الضعيفة تنكسر بسهولة في جميع الاحوال.الموضف البسيط في كل القطاعات هو من يشتغل اكثر ومن يهان اكثر ومن يسجن اكثر.المسؤولون بالقطاع خاصة الاطباء والاداريين يعملون ثلات او اربع ساعات في اليوم،في جل المستشفيات والمراكز الاستشفاءية والصحية.لكن البسطاء من العاملين بالقطاع يعملون ليل نهار لتوفير العلاجات الضرورية للالمواطنين وللنزلاء بالمراكز الاستشفاءية.مكافءتهم هو النقص في رواتبهم .تعطيل ترقيتهم .الضعط عليهم ليل نهار والزج بهم في السجن عند وعوع اي مشكل بسيط وان لم يكونوا قد اقترفوه.هذا ظلم في حق تلك الممرضة ،لانه لا دنب الها .السيدة مريضة عقليا كترت محاولاتها الانتحارية ،وقدر عليها ان تموت بتلك الطريقة وتكون سببا في موتها ،و ما ذنب الممرضة انا على يقين انها سوف تاخد براءتها في محكمة النقض لانه ما ضاع حق من وراءه طاب.يجب على الوزارة ان تساندتها وكل العاملين بالقطاع
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4
14 - Mohamed الأربعاء 10 يناير 2018 - 12:12
Il y avait un cas plus significatif à l hôpital psychiatrique saada Marrakech ou la responsabilité est frappante mais tout est,,,,,,,,,,,enterré dans le silence
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0
15 - مغربي الأربعاء 10 يناير 2018 - 12:24
غريب و عجيب ممرضۃ لسبعۃ مرضی الم يكن من الواجب سجن و زير الصحۃ في امريكا اذا كان المريض في حالۃ هستيريۃ يلازمه شخص مختص يسمی الجليس و يلازمه كل الوقت كمايراقب المريض عند دخول دورۃ المياه المريض حتی لايتمكن مم اقفال الباب .واذا حصل طارء يتم بتقسي الامر ان كان هناك تقصيرفان لم يكن يعطی اجازۃ للجليس و يتم عرضه علی طبيب نفسي.اما في المغرب يحاسب الضعيف رغم ان ميزانيۃ ينهبها وزير الصحۃ و اعوانه
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7
16 - متطوعة الأربعاء 10 يناير 2018 - 12:26
عملت كمتطوعة في مستشفى الأمراض العقلية و النفسية، و علمت حينها معاناة كل من المرضى و الممرضين و الممرضات.... لا وسائل، لا أدوية.... حالة مزرية يتقاسمها الجميع مرضى و ممرضين...
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11
17 - Baroussi الأربعاء 10 يناير 2018 - 12:28
100/200 الهالكة من الأعيان .
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7
18 - مومو الأربعاء 10 يناير 2018 - 12:29
حكم قاصي لمادا ﻻ يحاكم المكلف بااحراسة النضرية بمخفر الشرطة عندما ينتحر معتقل بنفس عقوبة الممرضة.
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19 - بوهالي الأربعاء 10 يناير 2018 - 12:32
السلام عليكم اريد ان أضيف بعض الأشياء التي لحظتها باءم عيني في مستشفى ابن رشد الحكاية تبدء برشاوي من باب الدخول حدث ولا حرج لم استوعب لما راءيت اناس من الاغنياء لهم الاولوية عن الفقراء اصحاب الرميد على سبيل المثال مراحاض يجمع نساء ورجال بدون ابواب في جناح 2 بمستشفى ابن رشد او باك صاحبي حدث و لا حرج اينكم يامسوؤلين من وزارة الصحة واينكم يااستاذة خرجي كليات فرنسية وووو ولكن الضمير يباع لكم الله لكم الله سوف تحاسبون عند الواحد الاحد الله عز وجل يا اطباء انتم لستم سوى مساعديين من بعد الله في ارضه حتى انتم تصابون بامراض يسعصى علاجه الشافي هو الخالق صبحانه من له ايمان في قلبه ويخاف المولى عز وجل يعينه في عمله اتقوا الله لا للحكرة ياطباء لا لا لا انشري هسبريس ولك الشكر .
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1
20 - الظلم الأربعاء 10 يناير 2018 - 12:38
اعتقد ان النيابة العامة تعرضت للضغط خصوصا ان ناءبة برلمانية من حزب الاخوان هي من اعادت طرح سوال قضية انتحار السيدة بعد خمس سنوات لكون المنتحرة من عاءلتها وماكان من النيابةالعامة الا ان قدمت الممرضة ككبش فداء متناسين مهمتها ليست مهمة سجان يملك السلاح بين يديه وغافلين ايضا عن ظروف الاشتغال الكارثية حيث ممرض واحد يقدم العلاج لاكثر من ثلاثين مريضا فما بالكم بمريض عقلي نحن مستعدون للانتفاضة على هذه الوزارة التي تعلق فشلها على الاطر الصحية كما نطالبالقضاء الى انصاف الممرضة.
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3
21 - شرطي الأربعاء 10 يناير 2018 - 13:02
اضن ان هدا لحكم قاس في حق الممرضة ،ورعاية المرضى النفسانيين يتطلب مجهودا كبيرا و يقظة كبيرة ليس كالمرضى العاديين .
يجب اعادة النظر في تحديد المسؤولية لقانونية
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0
22 - متسائل الأربعاء 10 يناير 2018 - 13:13
17 - Baroussi
اللي سمعت انه بعد ان برأت الممرضة ابتدائيا ، طرحت برلمانية قيل لها علاقات عائلية -بالمرحومة المريضة المنتحرة- سؤالا في البرلمان ومن بعد استئنافيا تحكمت ل 3 اشهر نافدة
بكل حياد هل ممكن لممرضة وحدة تقدر تقابل عدد من المرضى النفسيين في وقت واحد ؟؟؟؟
وراه النسان بعقلوا ماتقد تقابلوا مابقى غير مريض نفسي علم الله كيفتش حالتوا؟؟
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23 - mehdi الأربعاء 10 يناير 2018 - 13:13
من هنا نأخذ الاستفادة و الاعتبار من الدول المتقدمة صراحة و خصوصا السجون و المستشفيات التي تستقبل الأمراض النفسية ففي الوقت التي ننتظر من الممرضة أن تراقب المرضى كل على حدة يجب على الوزارة أن تقوم بوضع الكاميرات في غرف المرضى النفسيين و عند قيامهم بأمر مريب ستتدخل الممرضة حينها عندها اتفق مع القضاء بمحاسبتها اما الان فهذا الحكم غير مقبول
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